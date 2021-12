‘Aplauden’ decisión de cerrar calles para evitar aglomeraciones de la gente

Comerciantes ambulantes se preguntan por qué no lo hicieron antes:

«Esto debería haberse hecho antes». Esa es la frase que predomina en los comerciantes ambulantes con los que pudimos conversar ayer en la mañana, luego que la Municipalidad de nuestro querido San Felipe tomó la determinación de cerrar calle Prat, entre Portus y Coimas, y también entre Salinas y Traslaviña, con el objetivo de poder evitar aglomeraciones.

Esta situación del verdadero colapso que vivió el centro de San Felipe por la masiva afluencia de peatones y automovilistas, unido al comercio ambulante, la habíamos planteado en nuestra edición del miércoles, debido al peligro además que conlleva el mayor riesgo de contagios ante el nulo distanciamiento social.

Pues bien, nuestro medio conversó con algunos de los comerciantes ambulantes, quienes de inmediato accedieron a dar su opinión ante la simple pregunta: ¿Es buena esta idea de cerrar las calles y moverlos a la calzada para evitar aglomeraciones?

Consultado, Marcos, uno de los vendedores ambulantes instalado en calle Prat con Portus, nos dijo que «ha sido bueno porque la gente ha podido circular de mejor forma, no se ve atochamiento todavía, quizás en algún momento va a ocurrir, por el flujo de gente, pero hasta el momento está bien; igual va a estar un poco más despejado y me parece bien… me parece bien, está bien. La gente sigue comprando así es que hasta ahora vamos bien, sí, conforme».

Otra comerciante que estaba ahí, de nombre Kisbel, nos dijo que era «mucho mejor porque la gente pasa más cómoda, hay como más espacio. Esta idea es mucho mejor, pero esto deberían haberlo hecho desde un principio para evitar congestión de las personas. Las personas tienen como más espacio para caminar, entonces yo antes estaba ahí en acera y era como muy estrecho para la gente y todo».

Otro comerciante de nombre Atanasio Erices, nos comentó sobre esta idea de moverlos unos metros hacia la calzada, señalando que era una buena medida; «en el sentido que hay más espacio para que la gente pueda circular por las veredas y los comerciantes en el medio, se nota que pueden transitar más, menos aglomeraciones, menos delincuencia también, porque mientras más aglomeraciones, el delincuente aprovecha de meter las manos en las carteras y todo eso recae en nosotros. Por ejemplo en el caso mío, yo por las circunstancias de la pandemia, el estallido social, hemos tenido que salir a buscar la plata a la calle, pero nos acusan de delincuentes, de ilegales, tampoco nos dan la posibilidad de darnos permisos ni de regularizar la situación como comerciante. En el caso mío yo soy primerizo en esto, yo soy fotógrafo profesional, estudié licenciatura en artes plásticas y estoy trabajando en la calle, y así como en el caso mío en San Felipe no sé si había tanta o menos en Santiago que está poblado de comerciantes, pero es la necesidad que nos llevó a esta situación, por la ayuda del gobierno de Piñera que fue más menos tardío, pero ahora quitan el bono, hacen todo un juego político con el retiro del 10%, no se pudo sacar justo en estas fechas que la gente está acostumbrada a este sistema, a consumir, y si no tiene la plata pide préstamos a través de las tarjetas de créditos, las van a endeudar y eso se va a ver en el gobierno de Gabriel Boric, que como dicen ellos ‘la economía se recalentó’, pero la ‘recalentá’ es porque la gente tiene un poco más de plata, pero ellos han manejado siempre la plata, pero ahí no se recalienta la economía, ¿me entiendes? Entonces siempre lo ancho para los sectores que han manejado la economía y el poder en el país, y hoy en día que la gente despertó, porque hay un despertar en el país, nos tiran los males del infierno, pero excelente la idea de movernos a la calzada».

Luis Sánchez, también comerciante, ante nuestra consulta de su parecer sobre que lo hayan movido hacia la calle para evitar aglomeraciones de los peatones, dijo: «Sí, es mucho mejor porque esto deberían haberlo hecho muchos antes, hace rato porque así la gente anda más cómoda por las veredas, aparte más comodidad para todos los comerciantes… amigo. A nosotros nos ha ido súper bien».

«Podrían haberse evitados varios problemas, yo creo por los reclamos de la gente y todo. Lo habrían hecho al principio, igual nosotros nos poníamos no tan al medio tampoco, es muy buena la idea porque así se les facilita el paso a todos, se ha notado el cambio, totalmente y así se les facilita el paso a todos, se ha notado el cambio, claro, totalmente», nos dice Jorge Andrés Muñoz Segovia.

También conversamos con un emblemático comerciante ambulante como es ‘Marcoleta’, nos dijo que era «muy buena idea amigo, la gente anda paseando como si anduviera en el Paseo Ahumada aquí en estos momentos, pero el público está contento porque está más cómodo para transitar en las veredas y nosotros los comerciantes estamos más tranquilos en estos momentos. Gracias a la autoridad los tiraron para abajo aquí en la calzada, de un principio debió haber sido así y así estamos todos más tranquilos y más seguros, sobre todo el público que anda más desahogado en las veredas y espero que nos vaya bien a todos los comerciantes y a todo San Felipe y que nos cuidemos… nos cuidemos de la pandemia», finalizó.

Ahora sólo queda esperar que pasará para el año nuevo donde rápidamente los comerciantes llegan con los cotillones de fin de año. Cierran el ciclo de navidad y ya están con el año nuevo.