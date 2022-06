Asaltan a comerciante que acababa de depositar gran suma en el banco

Delincuentes juraban que llevaba el dinero consigo:

Mal le fue a un grupo de delincuentes que, creyendo que la habían hecho de oro al seguir a un comerciante en Llay Llay, el que presuntamente había retirado dinero de una entidad bancaria, terminaron finalmente quedando sin nada porque a la luz de los hechos, ‘el dato’ que les dieron fue muy malo, ya que la potencial víctima no había concurrido al banco a retirar dinero, sino por el contrario, había ido a depositarlo, razón por la cual cuando los delincuentes lo asaltaron al salir del banco, en la vía pública, lograron robarle solamente un maletín que portaba el afectado, en el que mantenía sólo facturas. Eso sí, los maleantes lo agredieron provocándole heridas leves.

La información fue entregada por el subcomisario de Carabineros de Llay Llay, capitán Manuel Sepúlveda, señalando que este hecho ocurrió este día lunes.

«Este lunes siendo las 11:30 de la mañana aproximadamente, Carabineros fue alertado por un robo en la Avenida O’Higgins con Balmaceda, esto es en el cuadrante uno del sector de la Subcomisaría. Nos entrevistamos con la víctima quien expuso ser un comerciante de la comuna, el cual previamente se había dirigido al banco a hacer un depósito. Cuando sale de la entidad bancaria, a una distancia bastante considerable, no fue en las inmediaciones, unos sujetos procedieron a intimidarlo en primera instancia para sustraerle el maletín. La víctima, al no dejarse, fue de alguna manera violentada, procediéndole finalmente a sustraer el maletín donde no tenía más que un par de facturas, no tenía especies de valor porque el dinero ya había sido depositado», dijo el oficial.

Explica el capitán Sepúlveda que es muy probable que los sujetos que operaron en el robo, lo hayan tenido identificado previamente; «es lo que nosotros manejamos como hipótesis de investigación, por cuanto al estar de alguna u otra manera conocido que iba a hacer ese traslado de plata, los sujetos no se percataron que la plata ya no la tenía el caballero porque ya la había depositado», señaló.

De todas maneras Carabineros se manifestó preocupado porque al igual que otros procedimientos que han tenido en esa comuna, son «datos o información que los delincuentes tenían previamente sobre personas que hacen los depósitos de alta cantidad de dinero y en los horarios que éstos los hacen, por cuanto es preocupante. Lo trascendente por lo menos por parte de Carabineros, es que nosotros mantenemos vigilancia permanente en los sectores e inmediaciones del Banco Estado, sobre todo los días lunes y viernes tenemos este movimiento importante de dinero. La recomendación es siempre hacerlo con las medidas de seguridad correspondiente, coordinarse con los funcionarios que se encuentran de servicio cuando estén en el sector y poder siempre cooperar a evitar que ocurran estos ilícitos que tanto nos desagradan», indicó el capitán Sepúlveda.

– ¿El comerciante resultó con heridas tras el asalto?

– Sí, terminó con lesiones de carácter leve solamente, no lamentamos una situación mayor respecto a ese hecho, pero sí nos preocupa la situación que afecte a los comerciantes de la comuna, hablamos de hechos que no son muy reiterativos por lo menos aquí en Llay Llay, y la verdad es que nos encontramos trabajando con la finalidad de tomar cursos de acción, tanto nosotros como Carabineros y los mismos comerciantes que se sientan también más seguros de poder hacer estos altos depósitos que se realizan algunos días de la semana.

TRES DETENIDOS POR ORDEN VIGENTE

También el capitán Manuel Sepúlveda informó sobre la captura de tres personas por órdenes de detención vigentes, luego que Carabineros continuara con los servicios focalizados que le han traído muy buenos resultados en sectores de la comuna. «Hemos trabajado con la comunidad y nos gusta que nos entreguen estos datos, que nos ha dado excelente eficacia en detenciones, y este lunes en estos recorridos logramos las detenciones de tres personas, prófugos de la justicia por distintos delitos; robo con violencia hasta delitos de amenaza, la verdad que eso de una u otra manera nos mantiene bien, con una tasa de detención bien alta y nos da decir de alguna u otra forma decir que la eficacia que hemos tenido ha dado resultados», concluyó.