Bomberos concurre a emergencia por emanación de producto desconocido

Santo Domingo con Navarro:

Ayer pasadas las 15:00 horas, personal de Bomberos debió concurrir a una emergencia por una presunta emanación de gas en la intersección de Navarro con Santo Domingo, pero en definitiva se descartó que fuera al menos de gas licuado. Por el momento se mantiene como un elemento desconocido que habría sido vertido al alcantarillado, según lo indicado por parte del comandante Juan Carlos Herrera Lillo.

– Comandante, sobre la emergencia ahí al lado del Juzgado de Policía Local, en calle Navarro con Santo Domingo, ¿qué se puede informar?

– Lo que puedo comentar es que en la tarde, pasadas las 15:00 horas, se produce un llamado por un escape de gas. Concurre la unidad de la Cuarta Compañía donde la verdad que no era emanación de gas, sino que era de un producto químico que fue arrojado al alcantarillado. Era lo que conversábamos ayer, sobre que la gente echa de todo tipo de producto al alcantarillado, y se produjo un fuerte olor desconocido, así es que afortunadamente se pudo inyectar agua y ver que corriera hacia el alcantarillado, que no es lo lógico, pero otra cosa no se podía hacer.

– ¿No se sabe del producto?

– Hasta el momento no sabemos qué producto fue arrojado en ese sector.

– ¿Se veían unos tubos de gas afuera en la calle?

– Sí, se despejó todo, se sacaron los cilindros de gas para descartar que era emanación de gas. La verdad que no lo era, se pudieron ver con los detectores de gases que no era gas licuado, y era que al alcantarillado se le había echado un producto que hasta el momento no sabemos qué fue.

– En resumen esto ocurre dónde.

– Esto ocurre en Navarro con Santo Domingo, al lado del Juzgad de Policia Local, fue donde se despacharon las unidades.

– ¿Corresponden a dependencias del Juzgado de Policía Local o de algún vecino?

– Por lo menos en el Juzgado de Policía Local se ingresó, se vio también, pero la verdad no se podía saber realmente en qué casa se había arrojado este producto.

– ¿Cayó al alcantarilla o cómo se detecta, por el olor, algo así?

– La verdad que es muy fácil que pudiera haber hecho contacto con el agua, la radiación y eso produjo un gas que salió por las cámaras, los respiraderos que tienen las cámaras.