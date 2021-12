Cerrarán Prat en Portus y en Salinas para reubicar al comercio ambulante

Luego de la riña registrada el pasado martes, se ha aumentado la presencia de carabineros en el centro de la ciudad.-

Como una medida para descongestionar el centro del comercio ambulante que se ha tomado los espacios públicos, las autoridades locales decidieron cerrar calle Prat, entre Portus y Coimas, y entre Salinas y Traslaviña, para generar mayor acceso a peatones.

La medida había sido rechazada en el pasado mes de noviembre, pero producto del desbordado comercio ambulante y la riña registrada el día martes, obligaron a las autoridades políticas y policiales a abordar con más ahínco esta situación.

En este sentido, y respecto de la pelea entre comerciantes ambulantes, el administrador municipal, Hernán Herrera, indicó que «de acuerdo a la información que ha entregado Carabineros es producto de una riña, entendiendo que es un ajuste de cuenta de una problemática que se había originado el día domingo en la feria de Diego de Almagro».

Esta pelea del domingo «culmina con un par de personas que se encuentran en el centro y termina en un conato en Traslaviña con Prat, siendo detenidas cinco personas, una de ellas menor de edad», recordó Herrera.

Respecto de las medidas adoptadas para organizar a los locatarios, el administrador municipal precisó que «acabo de sostener una reunión con la delegación provincial, carabineros y la PDI, para abordar la problemática que existe referente al comercio ambulante. En un primer momento el día 19 de noviembre ante la posibilidad de poder cerrar la calle Prat para poder reordenar la ubicación del comercio ambulante, el informe fue negativo de parte de Carabineros, sin embargo, hoy ese informe ha sido positivo».

Es este ámbito, Herrera detalló que «el día de mañana (hoy) se va a proceder al cierre de la calle Prat entre Portus y Coimas, posteriormente entre calle Salinas y Traslaviña, con el objeto de habilitar una mayor cantidad de espacio para los peatones y que los puestos se puedan colocar más hacia el sector de la calle para tener mayor espacio y orden en dichos sectores».

Medida que en un principio será hasta pasada la navidad; «entendemos que el día 25 el comercio y la gente que está establecida debería bajar, sin embargo se están estableciendo reuniones para abordar la problemática que hoy genera el comercio ambulante en San Felipe, se va a disponer de apoyo de carabineros y mayor fiscalización del resto de las autoridades que tienen que colaborar en poder reordenar la ciudad».

AÑO NUEVO

Sin embargo, para nadie es desconocido que el comercio ambulante continúa su trabajo hasta año nuevo, comercializando productos afines de recibir el año 2022. Es por esto que «se va a evaluar del día 26, entendemos que durante la fiesta de fin de año se vende cotillón en el sector de la plaza, el día lunes vamos a reevaluar la situación a objeto de no generar las problemáticas que hoy está viviendo la ciudad, sin embargo, hay que ser claros, el comercio ambulante no está autorizado de parte del municipio, no existe ningún permiso que se haya otorgado a los comerciantes de calle Prat, los permisos que están hoy son para las ferias de artesanos que están en la plaza de armas», precisó el administrador municipal.

Hernán Herrera además agregó que «existieron más de 300 solicitudes para vender productos de navidad, en donde los criterios que se aplicaron es que sean personas de San Felipe, con el registro social de hogares, que no tuvieran patentes comerciales y para quienes presenten deuda con el municipio por derechos municipales.

«En el centro hay gente trabajando que no es de San Felipe, hay gente de Linares, San Bernardo, Santiago, Panquehue, Santa María, Catemu, sin embargo, creemos que si se van a otorgar ciertos beneficios, estos deben ser para los ciudadanos de San Felipe que no tengan posibilidad alguna de acceder a ciertos beneficios», añadió.

Una de las principales quejas, es que existen comerciantes ambulantes que además están establecidos en algunas ferias legales, en este sentido Herrera dijo que «hay gente que ejerce el comercio ambulante que tienen puestos en la feria de Diego de Almagro, tiene puestos eventualmente, en algunos casos, incluso en el pueblito artesanal, que solicitaron establecerse en la alameda Yungay y que hoy están en el centro de la ciudad».

Situación del comercio ambulante que hoy se encuentra desbordada en el centro de nuestra ciudad, sólo como dato, «hay alrededor de 350 personas ejerciendo el comercio ambulante, lo que ha hecho insostenible el tránsito para peatones y la circulación de los vehículos. Ayer (martes) producto de esta riña el mismo comercio establecido y ambulante ejerció una problemática en la forma en cómo podía actuar la fuerza policial», sostuvo Hernán Herrera.

Problemática que se viene arrastrando de hace varias semanas y en donde la entidad edilicia ha realizado su mea culpa. «La evaluación es claramente negativa y eso lo tenemos que asumir, el día miércoles de la semana pasada me tocó presenciar como una persona de la tercera edad se golpeó con uno de los toldos y el dueño no fue muy feliz en responderle a esa persona, y eso no puede pasar. Vamos a seguir en recuperar el centro para la gente», comentó el administrador municipal.

En este sentido además Herrera declaró que se han visto afectados otros elementos del centro de nuestra ciudad. «Las especies arbóreas también han sufrido daño por la colocación de los toldos y eso no lo podemos permitir, y es un costo para la ciudad, en reparar árboles que se han quebrado y es un costo que no permitiremos que esto acontezca», agregó.

Finalmente, y considerando que no es un comercio legal, quien compre en estos puestos también está cometiendo un acto fuera de norma. En este sentido el administrador señaló que «se está trabajando con el departamento jurídico el poder generar una ordenanza que también sanciona a la persona que compra en el comercio ambulante, esta es una política que se ha establecido en otros municipios, entendemos que ha tenido en algunos de ellos una buena práctica y desincentivado la compra en el comercio ambulante, por otro lado, debemos proteger al comercio establecido, tradicional de la ciudad que se ha visto afectado».