Cinco casas dañadas y tres damnificados deja incendio de gran magnitud

Calles Carlos Condell con Coimas:

En el lugar se hizo presente Carabineros, SAMU, Municipalidad de San Felipe, la totalidad de compañías de Bomberos de San Felipe, más el apoyo de los cuerpos de Putaendo, Santa María y Los Andes.-

Un gigantesco y dantesco incendio se produjo ayer en la tarde en calle Carlos Condell con Combate de Las Coimas, en pleno centro de San Felipe, el que dejó como resultado cinco casas con daños y tres personas damnificadas, entre ellas un estudiante con discapacidad.

La alarma de incendio se dio a eso de las 15,20 horas de ayer, debiendo concurrir la totalidad de compañías del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, más el apoyo de voluntarios de Putaendo, Santa María y Los Andes ante la magnitud del siniestro que lanzaba enormes columnas de humo negro al cielo sanfelipeño.

En el lugar, a eso de las cinco de tarde y luego de dos horas de intenso trabajo bomberil, el comandante Juan Carlos Herrera Lillo decía que hasta el momento son «cinco casas, lamentablemente el fuego no lo tenemos controlado, está el peligro de ingresar, son adobes, difícil el trabajo, complejo; usted ve por el lado de Coimas hay humo que sale, se está trabajando arduamente, es parte del trabajo que se tiene que hacer con paciencia, pero va a llegar un momento en que lo vamos a controlar».

– ¿Al parecer no hay voluntarios heridos?

– Algunos con asfixia, pero lesiones por caídas, objeto extraño, ninguno.

– ¿El humo fue terrible por minutos?

– La verdad que usted vio en primera instancia todo el trabajo arduo que las lenguas de fuego salían por las puertas y las ventanas, el humo tóxico totalmente. Yo la verdad que me saco el sombrero por mis bomberos, sé hasta dónde llegan y por el trabajo profesional que tienen, el fuego no siguió. Fácilmente si nosotros hacemos un análisis, la calle Carlos Condell, la cuadra hubiese sido consumida por el fuego en su totalidad, iba avanzando por Coimas el fuego, también fácilmente unas cinco casas se habrían tomado, pero el trabajo rápido y eficiente de bomberos dio sus resultados.

TRES PERSONAS DAMNIFICADAS

En el lugar se hizo presente el administrador municipal de San Felipe, abogado Hernán Herrera Caballero, quien al ser consultado sobre damnificados dijo que «hasta el momento existiría una familia damnificada del 133, la otra casa, un local comercial, afectados sus enseres de tipo de giro que desarrolla; sin embargo mucha gente cooperó para sacar los bienes que están. Y la otra casa que está casi llegando a la esquina de calle Coimas, si bien perdió la totalidad de los enseres, estaba sin moradores es una familia que había fallecido los padres, está uno de los hijos quien manifiesta la pérdida de la totalidad de los enseres, sin embargo no hay damnificados.

– En la casa con el número 133 he visto tres personas, ¿cuál es el número que tienen ustedes aproximado?

– Efectivamente son tres personas, hay una en situación de discapacidad, hemos solicitado a la Dirección de Desarrollo Comunitario en conjunto con el colegio que también pertenece a la red municipal, para efectuar toda la ayuda que existe en el sistema y por sobre todo un alumno de uno de nuestros colegios.

– Gente de acá ayudó y guardó los enseres.

– Efectivamente, muchos de los vecinos colaboraron guardando enseres de las familias y comerciante que han sido afectados por este incendio.

HABLA UNO DE LOS AFECTADOS

Unos de los afectados por el incendio, específicamente el propietario de la casa signada con el número 145 llegando a Coimas, conversó con nuestro medio para señalar que «llegando a mi casa sentí las bombas del Cuerpo de Bomberos y salí a Carlos Condell con Coimas, me dirigí a mi casa y la vi que estaba envuelta en llamas. Bueno, las pérdidas son totales, se pierde todo lo que es mobiliario, recuerdos, no hay nada que hacer. Lo afortunado que no hay que lamentar víctimas fatales o heridos, las cosas materiales se pueden recuperar, lamentablemente las del recuerdo…».

– Ya eran, como decimos.

– Ya eran, como dices tú. Ya conversé con la gente de la municipalidad y quedaron el día jueves mandar un conteiner para empezar a sacar los escombros y dejar todo cerrado. Lamentablemente esto afectó a la propiedad de Jorge Cruz Lolas, mi propiedad, la casa de al lado que habían remodelado, la subsiguiente que hay un niño minusválido, discapacitado, no sé en qué condiciones habrá quedado.

– Está bien, lo tienen a resguardo.

– Ah qué bien, eso es lo importante.

– Decían que en su casa se había iniciado el incendio.

– No, no, no, el incendio me da la impresión que empezó por el lado de allá.

– ¿Por la casa número 100 de Coimas?

– Claro, porque si no, no habría tomado la casa de allá. Lo que pasa que los indigentes pasan, se acuestan, toman, hacen fogatas, hayan dejado algo prendido y que tomó no sé. Acá no, yo vine el día domingo, vine toda la semana y quedaba con la luz cortada y no había problemas, yo revisaba por completo la casa.

Las causas del siniestro deberán ser investigadas por el Departamento Técnico del Cuerpo de Bomberos de San Felipe.