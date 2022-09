Claudio Gómez: ‘Parece que la región de Aconcagua no fue suficiente’

Ex constituyente tras triunfo del Rechazo:

Abogado sanfelipeño integrante de la Convención Constituyente, analizó los motivos por los que a su juicio se impuso el Rechazo en el pasado plebiscito.-

El ex integrante de la Convención Constituyente (CC), el abogado Claudio Gómez, se refirió al triunfo del Rechazo en el pasado plebiscito de salida. ¿Cuáles serán las causas de esta histórica votación, cuál es el análisis que se hace respecto a este fenómeno?, lo abordó el ex convencional constituyente.

Gómez comenzó señalando que «la diferencia es tremenda, la ciudadanía habló en una gran participación democrática y quedó en evidencia que la propuesta de nueva constitución no se entendió, no gustó, y ya tenemos que hacer el balance, la autocrítica, los errores que cometimos como convención, pero desde ya creo que el proceso constituyente tiene que continuar, esto no termina acá».

Respecto del camino que vendrá de aquí en más para determinar si existe una nueva constitución, se reforma la que existe o simplemente se mantiene la actual, Claudio Gómez sostuvo que «ahora es el congreso quienes deberán determinar cómo sigue este proceso constituyente, y espero que por el bien de todo el país este proceso pueda continuar, y son las fuerzas políticas en el congreso las que deberán acordar un proceso constituyente en el futuro».

Autocrítica que se realiza luego de conocido el resultado y de cómo fue todo este largo camino de más de un año que es necesario realizarlo para analizar la votación. En este contexto el ex CC dijo que «nosotros hicimos nuestro trabajo, terminó hace dos meses, yo lo veo como un fracaso, pero lo bueno que dejó esta propuesta de nueva constitución que son muchas cosas espero que se puedan considerar en un futuro cercano. Acá no tenemos que decir nada, la propuesta no gustó, se entendió mal y eso es, nosotros tenemos que hacer la autocrítica por nuestra pega».

«Nosotros esperábamos un resultado estrecho en uno u otro sentido, son varias las causas, la forma de cómo se integró la constituyente, no hubo acercamientos, nunca nos dimos cuenta que la plurinacionalidad no hacía sentido. También hubo una campaña de desinformación importante, son muchas las causas», agregó.

Finalmente, y respecto de la propuesta de norma transitoria que buscaba la creación de la región de Aconcagua, Gómez indicó que «la región de Aconcagua era una de las causas por las que fui candidato, era uno de los elementos más que debería considerar la ciudadanía para la votación, pero parece que no fue suficiente; ahora, otros van a tener que continuar con la región de Aconcagua, yo lo dejé como una propuesta constitucional y no gustó y creo que otros deberán continuar con esta demanda porque yo creo que ya agoté mis medios».