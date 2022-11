Delincuente de la bicicleta roba banano con 300 mil pesos a comerciante

En Portus con Santo Domingo:

Mientras se disponía a abrir su local de ventas de frutas y verduras ubicado en la intersección de las calles Santo Domingo con Portus, para lo cual se bajó de su camioneta donde traía mercadería, y en un abrir y cerrar de ojos, un conocido delincuente que se movilizaba en bicicleta, le robó un banano con 300 mil pesos que había dejado en el lado del copiloto este día miércoles a eso de las 07:15 de la mañana.

El afectado, Francisco González, dueño del local comercial ‘Huertos Aconcagua’, en conversación con nuestro medio dijo que la delincuencia en San Felipe está atacando tanto de noche como de día, recordando aquel refrán de que «a quien madruga, Dios lo ayuda», porque «un delincuente muy temprano por la mañana abrió mi camioneta y me sustrae un banano con una cantidad de dinero de aproximadamente 300 mil pesos», cuenta.

– ¿Cómo fue?

– Yo llego muy temprano, a las siete de la mañana a mi local, al abrir la puerta de mi negocio doy la espalda a mi camioneta y por la parte desde la calle, este delincuente me abre la puerta del copiloto y me sustrae el banano que estaba ahí. A esa hora uno jamás piensa te pueden robar algo, así es que cuando me doy vuelta a buscar el banano, efectivamente veo que no está, y al revisar el sistema de seguridad, identifico a la persona. Sé su dirección, se conocen todos los datos de él, Carabineros lo único que me dice «si lo ven», pero como todos los procedimientos, o sea falta que se los vaya a dejar al domicilio. Hoy en día estamos claros que tenemos que tomar todas las medidas de seguridad como comerciante, locatario, persona, como gente que paga impuesto, tenemos que nosotros mismos tomar las medidas de seguridad porque no hay seguridad, ni municipal ni de Carabineros.

– ¿Esto dónde fue para que la gente se ubique?

– Acá toda la gente me conoce, fue al frente de la Radio Aconcagua, en mi local comercial, Portus con Santo Domingo, de frutas y verduras. Yo venía llegando ese día (miércoles) desde Lo Valledor con mercadería, gracias a Dios no era tanto el dinero que tenía porque ya lo traía en inversión.

– ¿Pero en efectivo, cuánto tenía en el banano?

– Trescientos mil pesos.

– ¿Qué se sabe del sujeto que te robó?

– Yo no entablé denuncia la verdad porque no es necesario, porque Carabineros hoy en día, como te lo mencioné antes, hay que llevárselo prácticamente a domicilio, pero está identificado, está la foto, la grabación, y está compartido acá con los vecinos en el grupo de WhatsApp de seguridad Santo Domingo con Coimas. También vecinos afectados que le han robado hasta dos veces, esta misma semana en Coimas se le han metido a sus locales comerciales, y una vez más la delincuencia está haciendo de las suyas en las noches y muy temprano por la mañana, así es que ojo con eso.

– De la persona que te robó, ¿puedes dar algún indicio de la identidad?

– Él tiene un corte muy particular de pelo, vestía ese día de color azul con unas zapatillas azules muy fuertes, se desplaza en bicicleta porque esa es la manera que tiene de arrancar, una bicicleta color amarillo, tengo el nombre también, sé dónde vive, es un delincuente más, el cual ya muchos comerciantes también lo ubican porque hace un tiempo atrás, en la calle Prat hizo también de las suyas abriendo autos, es cliente habitual.