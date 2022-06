Delincuente del tatuaje ataca de nuevo y se lleva $800 mil de heladería Cabus

Ahora robó el dinero que la propietaria tenía para el arriendo y causó daños en heladería artesanal de calle Salinas.-

Alrededor de ochocientos mil pesos fue el botín que logró un delincuente, muy conocido por Carabineros debido a un tatuaje con la imagen de una garra en su mano derecha, tras haber entrado a robar a la heladería Cabus ubicada en calle Salinas pasado Freire.

Marjorie Bustamante, en conversación con nuestro medio, dijo que ese dinero lo tenía para pagar el arriendo del local. Sobre el robo dijo que el día sábado «llegamos a trabajar a la heladería alrededor de las 11:30 (de la mañana), apenas me bajé del auto vi que el toldo estaba como caído, entonces entramos, caminé hacia el fondo y en el lado de atrás hay una escalera que une el primer con el segundo piso, pero son locales aparte. Llego allá y me doy cuenta que estaba todo hecho tira, me botaron vitrina, me botaron un cooler que yo utilizo para transportar helados delivery, me hicieron tira la pared; de ahí me voy a la caja, me di cuenta que estaba abierta, no tenía ni un peso, me abrieron la caja fuerte, me sacaron la plata de ahí. Yo la plata no me la llevaba porque precisamente estaba juntando la plata del arriendo para este mes que se pagaba el día de ayer (domingo) y me da miedo andar con la plata en la calle, entonces como los días sábado va mi esposo a la heladería , yo dije ‘el sábado me llevo toda la plata, voy con ella y lo deposito’. Llego y me habían sacado todo… toda la plata, me hicieron tira las cosas. Revisé las cámaras y se ve un tipo, tengo los videos, está identificado también, pero obviamente dudo que le hagan algo. Me dijo la señorita carabinera que fue al local, que este tipo ha cometido más de diez robos en el mes de mayo a los locales también comerciales y sigue suelto, porque lo llevan con todos los antecedentes y lo sueltan al otro día, lo tienen identificado en todo caso, pero seguramente va a pasar lo mismo», dice.

– ¿Puede ser el mismo que se metió en locales de las calles Prat, Santo Domingo?

– Debiese ser el mismo, porque en realidad había una carabinera y un carabinero y cuando estaban viendo las imágenes, porque el tipo conocía perfectamente la heladería, pero yo no lo había visto, de hecho revisé imágenes anteriores y no lo hemos visto en el local, pero él se fue directo a la caja, sabía perfecto donde estaba la plata, supo por dónde entrar, el segundo piso, tenía totalmente identificado por dónde tenía que romper para poder pasar a mi local, aparte que el segundo piso lo arrendaron y el tipo que lo arrendó dejó la ventana abierta justo ese día, la ventana da hacia Salinas, entonces se metió por esa ventana que estaba abierta, hicieron tira donde tenían que hacerlo y se fueron directo a la caja. La carabinera lo reconoció por un tatuaje, ‘este es el mismo que ha robado en el último mes -me dijo-, sabe que este tipo se ha metido a más de diez locales en el último mes’.

– ¿Qué tatuaje es?

– Es un tatuaje de una garra en la mano derecha si no me equivoco.

– ¿Las pérdidas son millonarias para usted?

– Claro, o sea en realidad nosotros somos una pequeña empresa familiar, no sé cómo decirle… estoy llena de deudas para tener lo que tenemos, ahora vamos de a poquitito, como todo emprendimiento, haciéndonos conocidos.

En cuanto al dinero robado indicó que eran «alrededor de 800 mil pesos, para mí la verdad es mucho, en realidad era lo que tenía para pagar el arriendo ahora, entonces me quedé sin el pago del arriendo y es como la ganancia del mes prácticamente. Usted comprenderá que cuando comienza a trabajar en esto… yo no tengo sueldo, llevo más de un año y ni siquiera un mes he sacado para mí, solamente le pago a la persona que me ayuda 10 mil ó 15 mil pesos, si está malo va poquitas horas a ayudarme y sería. Si voy juntando es para ir comprando más mercadería, insumos, pero todavía no da como para yo tener un sueldo, me da justo como para el arriendo, comprar las cosas y cometí el error de dejarlo ahí (dinero), precisamente por miedo que me robaran en la calle y me entraron a robar ahí mismo», indicó.

– ¿Cómo lo va a hacer ahora, habló con el dueño del local?

– Sí, hablé con el caballero de la inmobiliaria y me dijo que él se iba a comunicar conmigo para darme una respuesta o una solución, para ver por último dar más plazo para poder pagar el arriendo, pero le dije la verdad ahora no tengo nada, tendría que vender una de mis máquinas para poder pagarlo si me lo piden ahora.

– Qué pena, ¿impotencia?

– Sí, es horrible de hecho llegar, ver el local hecho tira porque aparte como rompieron la pared, tuvimos que ir… plata que no teníamos, conseguirnos, ir a comprar más fierros, pagarle a un soldador para que fuera ese mismo día sábado a soldar, reforzar con fierros, madera gruesa para poder recubrir, gasté casi 200 mil pesos ese día sábado de plata prestada porque me dejaron sin nada, y para más remate tuve que arreglar la pared del local.

Más adelante la afectada volvió a reiterar la complicada situación en queda con este robo: «La verdad que uno es emprendedora, conocida de a poquitito, pero yo digo un negocio, sea chiquitito o sea grande, no tenemos por qué estar permitiendo que nos entren a robar, nos quiten lo que nos cuesta tanto esfuerzo. Yo la verdad prácticamente vivo en el local, paso todo el día en mi casa, no tengo tiempo de hacer nada prácticamente porque estoy todo el día allá, como le digo ni siquiera un sueldo para poder surgir, salir adelante, que mis hijos en un futuro tengan algo de donde echar mano ellos para poder pagarles los estudios a los niños más adelante con mi marido, pero no sé, es horrible esto, para más remate ver las imágenes, ver que conocía perfecto, entró solamente uno, pero estamos seguros que no puede haber sido uno porque alguien de afuera tiene que haberle ayudado a subir, porque no puede haber volado desde la vereda al segundo piso para entrar por la ventana.

Retiramos, alrededor de 800 mil pesos fue el botín que logró el delincuente del tatuaje, una ‘Garra’ en una de sus manos, la derecha al parecer, garra con la cual se apodera de lo que no le pertenece, como cualquier bestia salvaje que debería estar tras las rejas, pero que el sistema judicial garantista deja en libertad porque al parecer los derechos de los delincuentes están por sobre los derechos de los ciudadanos honestos.