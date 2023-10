Delincuentes protagonizaron millonario robo en taller de bicicletas en San Felipe

Sujetos se llevaron bicicletas listas para ser entregadas a sus respectivos dueños.-

Un cuantioso robo quedó al descubierto durante la mañana de este jueves, cuando Fernando Pulido Quintana, propietario del taller ciclista ‘San Sebastián’, llegó a abrir su local ubicado en calle Merced esquina Navarro. En el momento se percató que los candados estaban cortados y el interior del recinto completamente desordenado.

La víctima relató a Diario El Trabajo que «las partes donde van los candados, cortados, abrí el taller y me encontré todo desordenado, con una pérdida de cuatro bicicletas y repuestos. Eran bicicletas de clientes, son de las que ocupan para su trabajo, estaban reparadas, listas para entregarlas y esa parte el valor que yo cobro por la reparación más el valor del dueño, me complica porque no sé hasta qué punto podemos llegar, más de seguro habrá un problema».

Junto con esto, el propietario detalló que «se llevaron repuestos, no son baratos, se llevaron neumáticos, las bicicletas, estamos hablando cerca de tres millones de pesos. El drama es darle las explicaciones a los clientes, porque el cliente no espera que le diga que se metieron a robar y se llevaron su bicicleta, lo que esperan es que les entregue la bicicleta, son cosas que no son mías».

Respecto del modus operandi de estos delincuentes, Fernando Pulido comentó que «entraron por la puerta principal, cortaron los candados y desarmaron todo, quizás cómo se las llevaron, hay un vecino que tiene cámaras, pero no sé si tiene alcance para acá, los vecinos no sintieron nada.

«Para mí es complicado porque son cosas que no son mías, son de los clientes que las traen para hacer la reparación. Yo llevo acá 33 años, llevo como 43 años en el rubro de las bicicletas», agregó.

Según algunos registros audiovisuales, familiares de la víctima indicaron que los sujetos llegaron al local a eso de las 23:30 horas y estuvieron más de 40 minutos al interior del local, desde donde se robaron estas cuatro bicicletas y otros elementos.

