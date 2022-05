Detienen a guardia de seguridad acusado de violar a compañera de trabajo

Casi mueren linchados por furibundos vecinos:

Fue a través de un video que comenzó a circular en redes sociales que la comunidad en general se enteró de una detención ciudadana a dos guardias de seguridad acusados en primera instancia, de violar a una mujer en una casa ubicada en calle Pablo Silva de la población Pedro Aguirre Cerda en San Felipe. En el audio del video se escucha a una mujer increpando a los dos sujetos, quienes iban con sus rostros ensangrentados y eran conducidos por Carabineros hasta el furgón policial.

Cabe decir que uno de los imputados, a quien lo han identificado en redes sociales como Jorge M.T., fue detenido por presunta violación y pasó a control de detención. Mientras que el otro detenido, arrendatario de la casa, quedó en libertad en espera de citación por parte de la Fiscalía Local de San Felipe.

Desde Carabineros fue el capitán Shintaro Tsukame quien entregó información de este procedimiento, señalando que «en la madrugada del día de hoy (ayer), alrededor de las 02.00 a 02:30 de la mañana, específicamente en calle Pablo Silva, fue requerido personal de la Segunda Comisaría de San Felipe en un inmueble donde se habría efectuado una violación.

«Una vez en el sitio del suceso, el personal policial comienza a recopilar los antecedentes de acuerdo al Código Procesal Penal. Se logró establecer fehacientemente que en el interior, en una convivencia con ingesta de alcohol, cuyos componentes eran dos hombres y una mujer mayores de edad que se desenvuelven en el área de la seguridad privada, uno de los hombres y una mujer, por causas no establecidas, hacen ingreso a una de las dependencias. Una vez dentro de ésta, donde hace ingreso esta pareja, sucede un hecho que todavía no está plenamente establecido, que eso se va a poder dilucidar posteriormente con la investigación, en donde la mujer alude un presunto ataque sexual. Se armó una batahola con el otro presente que trató presuntamente de interceder. Algunos vecinos se percataron del hecho y comenzaron a agredir a este individuo. Nosotros al llegar al lugar, con las pruebas testimoniales ofrecidas por parte de algunos testigos y principalmente por las personas que estaban vinculadas mayormente con el hecho, se pudo determinar que había una agresión con ánimo libidinoso en el interior. Con los antecedentes se requirieron las instrucciones al Ministerio Público. El fiscal de turno instruyó que se hicieran los exámenes sexológicos correspondientes por parte de una facultativo médico en el Hospital de San Felipe y el imputado fue formalizado el día de hoy (ayer), y posteriormente ya en la audiencia de control de detención, se determinará por parte del persecutor cuáles son las diligencias a seguir», indicó.

– ¿Son dos los detenidos, al parecer uno es el dueño de casa?

– Uno es el dueño de casa. Por lo que nosotros pudimos establecer preliminarmente, que él trató de interceder y que uno de los invitados habría sido el autor de este hecho de connotación sexual.

– No sé si estará consignado en el parte la valentía de la víctima para poder avisar a sus amigos y dar la ubicación, ¿es por eso que llegan al lugar?

– Claro, claro, como usted bien señala, ella señaló y aparte de eso existieron algunos gritos de auxilio, lo que alertó a algunos vecinos y eso hizo que los vecinos intercedieran y lograse la detención como usted me manifestaba en primera instancia. Se ve un video donde salen bastante lesionados. Esas lesiones son en el contexto de la detención ciudadana que fue partícipe este imputado.

– ¿Los tres son guardias de seguridad, por lo que tengo entendido?

– Claro, bueno preliminarmente se maneja la información de que ellos se encontraban realizando su labor propiamente tal fuera de la comuna de San Felipe, y al regresar realizan esta convivencia con ingesta de alcohol en el interior del inmueble de uno de los participantes.

– ¿Qué hay de cierto, capitán, que en el lugar se encontró Clonazepam?, con lo que se presume pudo ser dopada la víctima.

– Nosotros más allá de la evidencia que pudimos haber encontrado en el sitio del suceso, que permita dar crédito a lo denunciado por parte de la víctima, yo creo que sería más prudente esperar el examen científico por parte del médico legal en el levantamiento toxicológico que se va a efectuar.

– Capitán, para clarificar bien, ¿es uno el detenido por la presunta violación o los dos son detenidos por su presunta participación?

– Uno es imputado, en carácter de imputado por el hecho propiamente tal, y el otro quedó posteriormente apercibido, o sea en espera de citación por parte del Ministerio Público, yo asumo que para posteriormente poder dilucidar qué grado de participación tiene en este hecho.

VECINOS PREOCUPADOS

Nuestro medio concurrió al sitio del suceso donde pudimos conversar con un vecino, quien al ser consultado sobre este hecho indica de inmediato: «Una presunta violación porque nosotros, te puedo decir yo porque nosotros no vimos nada, pero sí que el vecino aledaño al lado mío, pegado a la casa, arrendatario según él, no participó, pero el jefe de él sí en la violación, según lo que dice la misma niña que es la afectada en esto. Lo golpearon al hombre, llegó Carabineros, te voy a decir Carabineros no hizo nada, dejó que le pegaran. De ahí se lo llevaron, de hecho hoy en la mañana apareció el vecino de aquí al lado, está libre, se le dijo que tenía que irse de acá, que no podemos arriesgar los niños ni a las señoras solas acá», dice.

– Vecino, en este sentido qué se sabe de los hechos, ¿ellos llegan acá, cómo se producen los hechos?

– Hasta lo que hoy día estuvimos averiguando, venían de un evento en San Esteban de guardias ellos. Terminó el evento y llegaron aquí a la casa, supuestamente el evento terminó a las diez de la noche, por lo que me dijo otro guardia amigo que está allá, que terminaron tipo diez, y se vino la niña para acá con ellos. Yo llegué como a las once y media (de la noche) acá a la casa, y estaba el auto que según la patente no concuerda con el color del vehículo ni marca y ahora hay que esperar qué va a pasar.

– ¿La niña se supone que llamó a amigos?

– Mandó una ubicación por WhatsApp, dentro de todo su atado que tenía, mandó la ubicación. Llegaron a buscarla, un auto llegó primero con un hombre y una mujer llamando a una tal Javiera, y nosotros preocupados porque tenemos una vecina del lado… Javiera, pateando vehículos y todo que se la habían violado, había mandado la ubicación. Salió el ‘gallo’ de aquí al lado y les dijo que aquí no había ninguna Javiera, y se sintió un grito de auxilio de adentro. Sí, se sintió, de hecho despertó mi niño, que pedía auxilio la niña. Ahí entraron con todo para adentro, entraron a… Tuvieron suerte que no los mataron, tuvieron suerte, que no merecen otra cosa, un violador, habiendo tanto prostíbulo o cuestiones, ¿qué merecen?

– ¿La niña acusaba a uno de los que aparece en el video?

– Sí, al supervisor, al tal Muñoz Tapia… Jorge Muñoz Tapia.

– ¿Qué decía, él fue?

– Claro que él fue, y el otro que no, que había mirado nomás.

– ¿Qué comentaron, tomaron alcohol, algo?

– Dicen que la doparon a la niña, y de hecho había pastillas adentro, desparramadas, pastillas en el auto.

– ¿Del presunto violador?

– Del presunto violador, digámoslo así.

– ¿Qué pastillas eran?

– Clonazepam y unas tiras de Viagra que tenían ahí, esas pastillas fue lo que encontraron. Tampoco las vi yo, que pudiera decir eran clona, eran Viagra o eran. Carabineros no hicieron ningún apercibimiento adentro de la casa, no vieron nada, sacaron al tipo que estaba golpeado en el baño al fondo de la casa. Que decían se arrancó por el techo, imposible, estas casas no tienen salida, son cerradas enteras.

Reconoce que ayudó a proteger al acusado, «porque no cuesta nada meterse en un forro por un tipo así, uno irse preso a pagar porque la justicia te agarra, al inocente lo mete preso y al culpable en la calle, que es lo que vimos ahora. Para mí el tipo de aquí al lado, los dos tendrían que estar guardados, no funcionan los juzgados los días domingos, no sé, pero Carabineros tiene una buena comisaría para tener guardada a la gente.

– ¿Cómo toman ustedes esta situación, es algo preocupante?

– Es preocupante.

EN PRISIÓN PREVENTIVA

Por antecedentes recopilados por este medio de comunicación, el imputado habría quedado en prisión preventiva.