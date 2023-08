Detienen al llamado ‘Joto’ por desacato y porte de arma blanca

Población El Esfuerzo:

Sujeto se había subido al techo de la multicancha de la población El Esfuerzo por lo que personal de la sección OS14 llegó al lugar.-

Cerca de las 16:00 horas de este martes, Rodrigo Silva, más conocido como ‘El Joto’, comenzó a protagonizar nuevos y graves incidentes en la población El Esfuerzo. El sujeto trepó hasta el techo de la multicancha y estuvo colgado durante varios minutos poniendo en riesgo su vida, posteriormente, descendió del techo y comenzó a amenazar a la sección OS14 con un arma blanca, la misma con la que también se propinó lesiones.

Felipe Olivares, coordinador de Seguridad Pública de la Municipalidad de San Felipe, sostuvo que «el señor Rodrigo Silva, nos había llegado un reporte de la Junta de Vecinos que había trepado el galpón continuo a la multicancha de la población El Esfuerzo. Se concurrió al lugar con personal del OS14 que es la patrulla mixta que se configuró entre inspectores municipales y Carabineros».

Una vez que los efectivos de la sección OS14 llegaron al lugar, el ‘Joto’ se encontraba en la plaza del sector, lugar donde no puede estar por una orden de alejamiento, por lo que finalmente fue detenido por el delito de desacato.

«Cuando llegamos al lugar nos dimos cuenta que el señor Rodrigo Silva estaba en la plaza, cuyo espacio tiene una orden de alejamiento todavía vigente, dando cuenta de esto también, se encontraba con un cuchillo cartonero y un palo. Al acercarnos comenzó a propinar insultos y amenazas y se desplazó hacia el sector de Chorrillos. Él tenía un corta-cartón que utilizaba para amenazar a los funcionarios y se estaba provocando lesiones», indicó Olivares.

Ante esta situación, personal policial llegó para brindar apoyo, logrando reducir a este sujeto; «mientras tanto llegó Carabineros, carros policiales y motociclistas, quienes lo redujeron con los resguardos pertinentes, considerando que se encontraba con un cuchillo en la mano y ya se estaba haciendo lesiones él mismo. Lograron controlar la situación, lo redujeron y fue trasladado a constatar lesiones».

Respecto de los delitos por los que finalmente el ‘Joto’ fue detenido, el coordinador de Seguridad Pública del municipio precisó que «se configuran varias situaciones, primeramente, el desacato al no obedecer una orden judicial que le impedía acercarse a la plaza del sector de El Esfuerzo, y además, el porte de arma blanca».

Rodrigo Silva, el ‘Joto’, fue llevado hasta el Cesfam Segismundo Iturra para constatar lesiones, considerando que se había infringido heridas con esta arma blanca.

VECINOS DESESPERADOS

Cabe destacar que ya en la mañana de ayer el ‘Joto’ había vuelto a generar una serie de problemas en el sector de la población El Esfuerzo, lo que llevó a la Junta de Vecinos a concurrir nuevamente al municipio buscando algún tipo de ayuda por esta situación.

Tania Videla, presidenta de la Junta de Vecinos, comentó que la situación ya es insostenible para ellos.

«Puertas cerradas herméticamente, ahora estoy con el tesorero y nos vamos igual, nos dicen que van a ir a hacer patrullajes. El ‘Joto’ en las noches hace tremendos fuegos en la calle principal. Tenemos que estar lidiando con fuego, basura, mugres; lo que saca de la calle lo tira para la sede. Es un cuento de nunca acabar», señaló.

Asimismo, la dirigente vecinal indicó que «él tiene orden de alejamiento de la población y se ha querido instalar en varios puntos de la población, y hay vecinos que lo han corrido, pero no sé, es como una obsesión que tiene con la plazuela, salta las panderetas como si nada y se mete a la sede».

Respecto de las situaciones de peligro que este sujeto genera en el sector, Videla dijo que «llega gente a fumar con él; él hasta se cocina en la plazuela, quizás llega gente a comer con él. El otro día yo peleé con él y me dijo que me iba a ir a quemar la casa. Si esto sigue así vamos a dejar la Junta de Vecinos, porque de ver que no hay nada, ninguna solución, nosotros no podemos comprometer a nuestras familias».

Junto con esto, la dirigente vecinal manifestó que «Carabineros se lo lleva, pero vuelve al otro día. Desde la fiscalía lo dejan libre, nosotros qué hacemos. Hoy (martes) a las 8:10 de la mañana estaba sin polera haciendo disturbios, no sabemos quién lo ve que no le encuentran nada».

Por su parte, desde el municipio señalaron que se debe hacer cumplir la orden de alejamiento que rige sobre esta persona. El administrador municipal, Hernán Herrera Caballero, fue quien se refirió a este caso tras reunirse con dirigentes de la Junta de Vecinos del sector.

«Lamentablemente una vez más nuestros vecinos de la población El Esfuerzo son objeto de estas incivilidades provocadas por este personaje, casi recurrente en provocar actos en contra de los vecinos. Como municipio hemos efectuado las denuncias, solicitamos una intervención provisoria por parte de la Autoridad Sanitaria para realizar las evaluaciones correspondientes y darle tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas; sin embargo, nada de esto ha sido fructífero, los esfuerzos se ven mermados, lamentablemente no hay respuesta del resto de las autoridades del Estado ante una situación compleja», sostuvo Herrera.

En este mismo sentido, el administrador municipal expresó que «una de ellas (vecina) ha sido víctima del delito de amenaza de incendio, que le van a ir a quemar su casa, lo que efectivamente nos llama hoy a ponernos una vez más del lado de los vecinos y vecinas del sector de El Esfuerzo a objeto de abordar esta situación y exigir al resto de las autoridades que se pongan a tono en el trabajo que se ha realizado», sostuvo Herrera.

