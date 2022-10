Diputada Marzán pide a contraloría fiscalizar a municipio de Rinconada

Por eventuales irregularidades en destino de recursos de casino Enjoy.-

Frente a una serie de denuncias que ha recibido la diputada Carolina Marzán y que dan cuenta de posibles irregularidades que se estarían experimentando en la Municipalidad de Rinconada, a partir de recursos que el Casino Enjoy S.A., en virtud de la ley 19.995, proporciona a la administración local; la parlamentaria ofició al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez Soto, para que fiscalice al municipio y determine las medidas correspondientes a vulneraciones a la norma señalada y también a la propia Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

«Solicité a la Contraloría General de la República fiscalizar y adoptar las medidas que procedan, ante eventuales irregularidades en la municipalidad de Rinconada, en relación al destino de los recursos obtenidos del funcionamiento del Casino Enjoy y respecto a la adquisición de inmuebles, que habrían sido comprados mediante trato directo, sin licitación y por altas cifras de dinero con cargo a los fondos obtenidos por el impuesto pagado por el Casino», dijo la diputada Carolina Marzán.

La legisladora agregó que «estas acciones están generando muchas sospechas en la comunidad ya que el municipio recibe 4 mil millones de pesos anuales desde el Casino de Juegos, para ser aplicado por la autoridad comunal al financiamiento de obras de desarrollo, en virtud de lo establecido en la ley que regula esta actividad y su Fiscalización, y a simple vista, no es posible percibir que ello se esté invirtiendo en una comuna con múltiples carencias de infraestructura pública, que además cuenta con un 25% de su población viviendo bajo la línea de la pobreza; el 30% no posee alcantarillado y el 20% no tiene acceso a la red de agua potable».

Cabe señalar, que el documento despachado por Marzán al Contralor General de la República señala que «el municipio de Rinconada mediante trato directo, es decir, sin licitación, adquirió tres terrenos. Por dos de esos terrenos (uno de 75 hectáreas y otro de media hectárea), se pagó cerca de 960 millones de pesos. En el predio de 75 hectáreas en el sector Las Bandurrias, se pretende emplazar un futuro parque, el cual sería regado con los derechos de aguas asociadas al terreno de media hectárea adquirido. Sin embargo, dicho predio no cuenta con derechos de agua permanentes, sino más bien registra en la Dirección General de Aguas con una autorización transitoria para extraer agua de un pozo. En síntesis, se adquirieron terrenos que eventualmente no sirven para su propósito, con cargo a los fondos obtenidos por el impuesto pagado por el Casino Enjoy Santiago S.A.», y agrega que «uno de los terrenos fue adquirido (no hace muchos años) por su anterior propietario en 17 millones de pesos, cifra evidentemente menor al que pagó el municipio».