Dirigente aconcagüino denuncia graves  irregularidades en ARFA Quinta

Ir de frente para en un primer momento hacer ver las supuestas y graves irregularidades en las que estaría incurriendo el actual directorio de la ARFA Quinta Región, le costó caro al joven directivo Fabián Fernández, quien fue sancionado de por vida por los actuales regentes del ente rector del balompié aficionado regional.

El ahora ex presidente de la Asociación de Fútbol de San Esteban, no quedó indiferente ante las graves deficiencias del balance entregado por ARFA. «Sumando la glosa, los números no respaldan lo que dice el balance que se presentó. En el mejor de los casos la diferencia es de $10.0000 (diez millones de pesos) y en el peor de más de $100.000.000 (cien millones de pesos). Yo pasé este balance a varios profesionales en la materia que han hecho este tipo de trabajos en empresas importantes y bancos. Ellos tienen muy claro que hay inconsistencias graves», relató el ex dirigente.

Gastos injustificados generales y operacionales, son algunas de las fallas que el balance de ARFA espera justificar. «Rinden dos veces los mismos gastos, y eso no puede ser», contó Fernández, quien con su valiente actuar, está poniendo en conocimiento de la opinión pública del valle de Aconcagua y toda la Quinta Región, el actuar de directivos que tienen la misión de resguardar y darle un manejo limpio a dineros que son generados por las asociaciones.

La acción de Fabián Fernández puede tener alcances insospechados, ya que no se descarta que la justicia ordinaria tome protagonismo, porque los hechos son graves y muy delicados. «Esta administración desde el inicio ha caído en irregularidades graves, porque dentro de sus filas hay un directivo que estaba inhabilitado por reglamento para poder ser parte del directorio. Me refiero a Manuel Díaz, quien está actuando en complicidad con el presidente Rolando Ponce, porque desde el momento mismo que se postularon sabían de esto (que estaba sancionado). Respecto a este tema, el Tricel también tiene responsabilidad al no investigar o requerir los antecedentes de los candidatos», aportó.

El sábado habrá una importante cita directiva en la sede de ARFA Quinta

Para las 11 de la mañana de este sábado fue agendada una reunión extraordinaria de presidentes en la sede central de ARFA Quinta Región en la ciudad de Viña del Mar. La cita directiva contará con la participación de los dirigentes más influyentes de las distintas agrupaciones que dan vida al ente máximo del balompié aficionado regional.

Si bien es cierto los temas para los cuales se hace la cita tienen que ver con la ‘Copa de Campeones’, bases de torneos de selecciones y desafiliación de asociaciones, es muy claro que la atención estará puesta en los Puntos Varios, ya que con toda seguridad ahí se tratará el relativo a las supuestas irregularidades en que estaría incurriendo la actual mesa directiva de la Arfa Quinta.

