El club Ulises Vera nuevamente es afectado por la delincuencia 

En una historia de nunca acabar, que además de ser reiterativa y violenta además de indignante por la impunidad en la que actúan los malandros, se ha convertido la seguidilla de robos que ha sufrido el club Ulises Vera.

Probablemente durante horas de la madrugada de este miércoles, las instalaciones en el Complejo ANFA de la tradicional e histórica institución deportiva sanfelipeña, fueron visitadas por los amigos de lo ajeno, quienes se llevaron una importante cantidad de indumentaria y otras especies de menor valor, situación que por cierto lamentan en el club, tal como lo hizo saber el dirigente Eduardo Gallardo: «Ya son varias las ocasiones en las que hemos sufrido robos, puede ser cierto que la cuantificación en dinero no es tan grande, igual causa indignación y tristeza, porque todo el sacrificio que hace nuestra gente se va al suelo; acá nos roban cosas que solo nos sirven a nosotros, por lo que no sé qué valor le darán los delincuentes que no tienen ningún miramiento y conciencia sobre el daño que producen», exclamó el directivo.

Eduardo Gallardo contó que este es el quinto robo que sufren en su cancha ubicada en el Complejo ANFA: «Ya se han robado hasta las mallas del perímetro, con decir que se han llevado mallas metálicas completas, por eso algo se debe hacer con urgencia; nosotros estamos a manos cruzadas, pero creemos que lo mejor sería poner un cuidador, eso sería lo ideal, ya que al menos con eso se vería que hay la presencia de alguien, esa persona podría llamar a Carabineros o la PDI para que con eso al menos estos tipos no actúen de manera tan impune, imagine a qué ahora, incluso hasta prendieron brazas para calentarse».

En el final de la conversación, Gallardo hizo saber que están en conversaciones con la Municipalidad de San Felipe para encontrar una solución, que ojala se produzca antes del próximo robo: «Hemos hablado del tema, no quiero dar nombres para no entorpecer nada, espero que lleguemos a buen puerto, porque además hay que tener claro que este campo es de administración municipal, por lo que deben tomar cartas en el asunto. Esto (complejo) nos sirve a todos y ellos (Municipalidad) saben que somos objetos de robos, así que no se enterarán por la prensa de estos hechos», culminó.