El ‘Comandante’ Castro confirmó los rumores sobre su ausencia en el Uní

De manera muy clara, sin dar el más mínimo espacio a las especulaciones, el actual goleador de Unión San Felipe, Julio Castro, corroboró que eran efectivos los rumores respecto a que por decisiones ajenas a lo netamente futbolístico, debió salir de las convocatorias en los últimos encuentros que ha sostenido el conjunto albirrojo. «Los primeros partidos de la segunda rueda no pude estar por la lesión que sufrí ante la Universidad Católica (Copa Chile), eso quedó atrás, ya me encuentro completamente recuperado, pero por un tema contractual con el club, se dio la orden de no contar más conmigo, pero yo estoy ahí, listo para cuando el cuerpo técnico lo requiera», afirmó el ariete.

Para la hinchada albirroja, Castro no es un jugador más del plantel, de hecho, es el más querido, y por lo mismo es que su ausencia se ha notado mucho. «No sé si estaré cortado, pero existe la orden dirigencial que yo no puedo jugar; eso lo respeto, pero hay de por medio malos entendidos que deben aclararse; creo que solo falta hablar para encontrar una solución», relató.

Julio Castro dejó muy claro que está al 100% y con todas las ganas de jugar para ayudar al equipo; «en todo momento he dado lo mejor por el club, por eso entreno fuerte para estar, acá me he sentido muy querido por la gente, eso lo agradeceré siempre, igual que a los dirigentes que me dieron la posibilidad de jugar en una división más alta cuando yo estaba en Tercera», remató.