En bicicleta entran a robar a servicio técnico de Traslaviña: Hay un detenido

Tres delincuentes, uno de ellos en bicicleta, ingresaron a robar diversos accesorios a un local de servicio técnico de telefonía celular, donde además se venden otros artículos tecnológicos como parlantes, relojes inteligentes, audífonos, etc.

Uno de los delincuentes fue detenido por Carabineros, quienes informaron que la suma de lo robado asciende a unos 400 mil pesos. En todo caso los sujetos fueron captados por las cámaras de tele vigilancia municipal, hecho que resultó fundamental para aprehender a uno de ellos.

El establecimiento se encuentra ubicado en calle Traslaviña número 1171, llamado Servicio Técnico ‘Holdens’.

Jam, dueño del local, señaló a Diario El Trabajo: «Sí, anoche me robaron los teléfonos, los micrófonos, relojes inteligentes y los parlantes que tenía yo igual me lo llevaron. Hay muchas cosas igual que me llevaron, no sé cuál, tantas cosas que tengo yo ahí, tengo que verificarlo bien».

– Tiene imágenes, grabaciones de una cámara? ¿Esto a qué hora ocurre aproximadamente?

– No, la hora no la sé exactamente, porque la cámara que tengo aquí me la tiene ‘Marito’.

– Igual tiene un video donde aparecen los sujetos.

– Sí, tengo el video.

– ¿De cuánto estamos hablando sobre lo robado? ¿Unos dos, tres millones de pesos?

– No, no tanto… porque no he visto.

– Pero tenía unos relojes inteligentes que costaban unos 40 mil pesos.

– Sí, 49.990 pesos. Había muchos audífonos que valían $ 29.990 a $ 39.990 también igual me los robaron.

– ¿Relojes inteligentes?

– Sí, y esos salen $ 49.990 hay muchas cosas que me las llevaron.

– ¿Cómo ingresan los sujetos rompieron, la ventana, algo?

– Levantaron la cortina y ahí se metió para adentro por debajo.

– ¿En la grabación se ve a tres sujetos?

– Uno en bicicleta, uno agarrando el portón y el otro se metió adentro.

UN DETENIDO POR CARABINEROS

El mayor de Carabineros Cristian Ramírez Galdámez, dijo que este procedimiento se gestó en horas de la madrugada «gracias a la rápida llegada de Carabineros; este delito quizás se vio en parte frustrado, no obstante estas personas, infractores de la ley, digámoslo así, sustrajeron alrededor de 400 mil pesos en avalúos de especies. Sin embargo al trabajo que realizó Carabineros en base a las cámaras existentes en el lugar, pudo vincular a una persona, la cual con las características físicas y la vestimenta que esta persona portaba se pudo comprobar el hecho. Esta persona fue detenida, proviene de la comuna de Panquehue y pasó a control de detención en horas de la mañana».

Es importante destacar el trabajo realizado con las cámaras de televigilancia dependientes de la Municipalidad de San Felipe que ayudaron también para la detención del delincuente.