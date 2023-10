En prisión preventiva sujeto acusado de secuestrar y violar a mujer

Le pidió que lo acompañara a San Felipe a realizar unas compras, llevándola hasta una vivienda donde la dejó bajo llave para posteriormente violarla sexualmente.-

Formalizado por secuestro con violación y en prisión preventiva quedó un sujeto mayor de edad que fue detenido por Carabineros, luego que fuera denunciado por la víctima, una joven de 21 años de edad, a quien le pidió que lo acompañara desde Santiago hasta San Felipe, donde el sujeto la encierra bajo llave en una vivienda, procediendo a ultrajarla sexualmente.

Así lo explicó a nuestro a Diario El Trabajo el fiscal a cargo de este caso, Julio Palacios Bobadilla, quien al referirse a este impactante caso, sostuvo que «se trata de un imputado con una mujer, la víctima, que en este caso viajan desde Santiago, donde él la invita porque tenía que comprar unos productos. Y ocurre que estando acá en San Felipe, no se devuelven, ingresan a una habitación de un domicilio donde esta persona ya había contactado para que lo dejaran pernoctar en ese inmueble, y por tanto en horas de la noche, cuando ya se tienen que venir, no deja que se venga la mujer de 21 años y la deja en el interior del domicilio, incluso queda con llave, al domicilio también le pone llave y ella no puede salir y en la noche él procede a violarla. Al otro día ella le avisa al dueño de casa lo que había ocurrido, que la habían violado, y el dueño de casa se percata que efectivamente las puertas estaban cerradas, por lo tanto él de una u otra forma pudo abrir porque las llaves no estaban ahí, logra salir a la vía pública donde pide ayuda a unos vecinos y llaman a funcionarios de Carabineros, quienes finalmente detienen al imputado».

Agregó que trabajó la Brigada de Delitos Sexuales y el imputado ingresó a prisión preventiva «por el delito de secuestro con violación», señala.

– ¿Cómo ingresan, se quedaron en la noche ahí?

– El se quedó en la noche ahí, después cuando ella se quiso ir, no la dejó salir.

– ¿Ahí la violó y después salió arrancando? ¿Cómo fue eso?

– Sí, después él salió y ella una vez que quedó sola puede salir de la habitación, la cual logró abrir con la ayuda de las personas que estaban ahí; aún así la casa estaba toda cerrada.

– ¿Dónde detienen al acusado?

– Lo detienen ahí mismo en el domicilio, después fue denunciado.

– Fiscal, ¿la víctima fue llevada al médico?

– Sí, se hicieron todos los peritajes que corresponde.

Agrega el persecutor que fueron relaciones sexuales no consentidas «porque ella fue obligada a eso, mientras fue violada efectivamente estaba llorando y todo», indica.

Al ser consultado el fiscal Julio Palacios Bobadilla sobre las penas en caso de ser encontrado culpable en un juicio, señaló: «Lo que ocurre es que si se llega a acreditar el delito de secuestro con violación, esas son penas que parten en los 15 años hasta el presidio perpetuo calificado», indicó.

El imputado pasó a control de detención este día domingo en la mañana.

