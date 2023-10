Rechazan sobreseimiento de exdirector de Conservera Pentzke por pérdida de Prenda

Acusado de la desaparición de 6 millones de tarros de conservas:

El día de ayer en el Juzgado de Garantía de San Felipe se realizó una audiencia donde se solicitaba el sobreseimiento de Alberto Pentzke Muñoz, quien junto a demás familiares están acusados de la desaparición de 6 millones de tarros de conservas que estaban en prenda, avaluados en unos 5 mil millones de pesos.

La solicitud fue rechazada por el juez porque consideró que todavía no está acreditada claramente la inocencia del ejecutivo, según lo comentó su abogado Francisco Cox.

Paralelamente conversamos con el abogado José Rojas que representa a 14 acreedores, quien nos explicó el tenor de las querellas, haciendo hincapié que toda la familia Pentzke está siendo investigada por este hecho.

– Coméntenos abogado sobre una querella en contra de la familia Pentzke.

– Sí, hay querellas presentadas desde el año 2020 contra la familia Pentzke, en el caso de mis acreedores son por infracción a la ley de Warrant, que básicamente se refiere a tarros que estaban en garantía. Yo represento a 14 acreedores, quienes al momento de decretarse la quiebra fueron a ejecutar sus tarros, que era la garantía que ellos tenían, y había un faltante más o menos importante, y que en conjunto con los demás acreedores que hay, que yo no represento, suman más o menos 6 millones de tarros que faltaban; eso se traduce en un perjuicio para mis clientes, que son 14, de 5 mil millones de pesos que fue la venta de los tarros finalmente con lo que ellos pudieron recuperar.

TODA LA FAMILIA

«Hoy día se está investigando a toda la familia Pentzke y la defensa de Alberto Pentzke Muñoz pidió el sobreseimiento definitivo, señalando que su cliente no tiene participación en los hechos, que él habría renunciado al directorio y habría estado ajeno a la administración desde principios del año 2019, cuestión que rebatimos ahora y nosotros creemos que él no estaba ajeno a la administración y que esta era una práctica sistemática de la Pentzke que se encontraba en mala situación financiera desde mucho antes, y se encontraba haciendo una bicicleta financiera básicamente», indica.

– En palabras simples, ¿qué pasó con esos tarros, desaparecieron?

– Esos tarros desaparecieron, los tienen que haber vendido y haberse quedado con los dineros; eso es materia de la investigación.

– ¿Qué buscan, resarcir el daño de sus clientes?

– Con la querella lo que estamos pidiendo, lo que queremos, es que se les condene por el delito de la ley general de depósitos y almacenes, penas que van de presidio menor en grado medio máximo, es decir de 541 días a 5 años de privación de libertad.

– ¿Eso sería una pena efectiva o remitida?

– Eso va a depender del tribunal y también de lo que se puede acreditar eventualmente en un juicio oral y de los antecedentes que ellos puedan aportar.

– ¿Hoy día se está pidiendo solamente el sobreseimiento de Alberto Pentzke?

– Así es.

– ¿Qué pasa con los demás?

– Los demás no han hecho ninguna solicitud de sobreseimiento.

– Abogado, con su experiencia, ¿podrán recuperar algún dinero sus clientes?

– Se ve difícil… se ve difícil.

– Porque eso significa averiguar el patrimonio que tienen ellos, ¿o no?

– Claro, se ve difícil porque yo creo que a esta altura ellos tienen todo su patrimonio diluido o en sociedades o cosas así, por lo tanto no nos queda más opción que seguir por la vía penal.

– ¿Conseguir una pena?

– Exacto.

– En ese sentido consiguen la pena, pero no van a conseguir la devolución de nada.

– Bueno, eso habría que verlo más adelante, primero hay que ir paso a paso.

– ¿Pero saben si hoy día la familia Pentzke tiene patrimonio?

– Desconocemos, desconocemos esa información.

– ¿Algo más que agregar sobre este caso?

– No, nada más.

LA DEFENSA

Respecto a esta determinación del Juzgado de Garantía de San Felipe, de rechazar la solicitud de sobreseimiento de Alberto Pentzke Muñoz, conversamos con su abogado, Francisco Cox.

– ¿Hoy día había una petición de sobreseimiento?

– Sí, solicitamos el sobreseimiento, el tribunal rechazó porque consideró que todavía no está acreditado claramente la inocencia de don Alberto. Nosotros insistimos que don Alberto no tiene participación en estos hechos. Nadie en la investigación, que ya lleva… ¿4 años?, lo menciona como participando del retiro de conservas ni nada, entonces por eso la verdad que nosotros creemos que está acreditado, pero bueno, habrá que evaluar si es que apelamos o no.

– ¿Respecto a los demás participantes o integrantes de la familia?

– Yo sólo represento a don Alberto, por eso digo que nuestro sobreseimiento era sobre su no participación en el delito… su inocencia.

– Se dice que su cliente estaba fuera del directorio cuando pasó esto.

– Así es, él renunció en febrero, lo declara incluso el gerente general. Ahora el magistrado considera que esos antecedentes no son suficientes, por el estándar que existe, pero nosotros confiamos que vamos a lograr sobreseer a don Alberto.

– Abogado, con peras y manzana, refrescar la memoria para nuestros lectores.

– A ver, lo que aquí se acusa es que hubo un retiro de conservas que estaban dadas en prenda. Cuando ese retiro se produce, incluso por lo que dicen los propios querellantes, don Alberto ya no participaba de la administración de la empresa, entonces malamente puede tener responsabilidad.

– Él no tiene conocimiento dónde están esos 6 millones de tarros, tenemos entendido.

– No, o sea él claramente no sabe porque no participaba de la administración, entonces no tiene idea de eso. Se produce a partir de septiembre del año 2019, otros dicen julio, pero todos a partir del 2019, y don Alberto deja el directorio en febrero del 2019.

– ¿Quieren que se aplique la ley Warrant, qué significa?

– Sí, eso es justamente cuando uno tiene conservas, puede darlas en prenda, como cuando usted empeña algo, usted lo deja en prenda y obviamente no puede disponer de esas conservas sin la autorización del almacenista y de los acreedores. Y eso es lo que al parecer ocurrió aquí, eso es lo que dicen los querellantes, nosotros lo que decimos es que don Alberto no tiene idea porque no participaba de eso, a esa fecha ya no participaba.

– ¿Su cliente como está con esto, tranquilo, nervioso?

– Tranquilo porque no tiene participación. Ahora claramente le gustaría cerrar el caso, por eso nosotros pedimos el sobreseimiento.

– Hablamos con el abogado de 14 querellantes, ¿quiénes son?

– Son acreedores, prendarios distintos.

– ¿Hay bancos o no?

– Bancos no, bueno hay un banco agrícola, pero ese es por apropiación indebida RSAL Creiding, algo así, y el resto son acreedores, personas naturales, sociedades de inversiones, cosas así.

– En resumidas cuentas, hoy se rechazó el sobreseimiento, ¿pero podría tener alguna condena su cliente en lo penal?

– Nosotros confiamos que don Alberto no tiene ninguna participación, entonces malamente puede tener algún riesgo en esto.

– ¿Debería ser sobreseído su representado?

– Así es.

– ¿Qué sigue ahora?

– Nosotros tenemos cinco días para evaluar si es que apelamos o no, y eso es lo que vamos a hacer, vamos a evaluar qué es lo que hacemos.

Cabe destacar que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal jefe Eduardo Fajardo de la Cuba, quien no emitió comentario alguno sobre este caso, atinando sólo a decir que estaba conforme con la resolución del Juzgado de Garantía que había rechazado el sobreseimiento de Alberto Pentzke Muñoz.

