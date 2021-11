¡Es el colmo! Vecina denuncia robo de basurero frente a su casa

«Yo tenía un tarro grande, pasa un tipo en bicicleta, lo agarra y se lo lleva», sostuvo la afectada, revelando un hecho que sucede con más frecuencia de lo que uno podría imaginarse.

¡Ya es el colmo! Ni siquiera los basureros se salvan de la delincuencia, porque en varios lugares ha sucedido que se los están robando.

Uno de los últimos ocurrió la madrugada de este día miércoles en Villa Las Gardenias. Así lo relata la vecina Sandra, quien confirma que no es la primera vez «porque ya se han visto videos donde está pasando en todos los sectores de San Felipe, y en mi caso les cuento que el camión de la basura pasa tarde, tipo 01:00 a 01:30 horas AM, entonces no todos los vecinos salimos a recoger su tarrito. Yo tenía un tarro grande, de esos con rueda, y a eso de las 02:05 de la mañana, lo sé porque tengo cámaras, pasa un tipo en bicicleta, si es que no me equivoco una mini, con el gorro del polerón puesto. Entra primero al pasaje, yo vivo en 2 Oriente que es un pasaje de salida, pero él entra en bicicleta y a los 2-3 minutos viene de vuelta, agarra mi tarro y se lo lleva», señala.

«Es un tarrito, pero es la acción la que molesta. Bueno yo lo echo a la talla, al tipo que me haya robado el tarro, le aviso y le dejo la tapa, porque me quedé con la pura tapa. Pero es peligroso, o sea de repente los niñitos salen a jugar, cualquier cosita, el gallo va a andar atento a lo que pueda encontrar», dice Sandra.

El receptáculo corresponde a uno grande, de plástico, con ruedas, al que se le saca la tapa. No es el que lleva la tapa vaivén. Está avaluado en unos 20 mil pesos aproximadamente: «Igual no era un tarro nuevo, pero es un bien de uno, o sea aquí en esta Villa hasta el momento es tranquilo, porque tiene una entrada y una salida solamente, o sea el que entre a robar va a tener que buscar una de las dos vías para salir, pero como usted ve ni eso los detiene», dice Sandra.

– ¿Es preocupante el hecho que alguien llegue a robar?

– Claro, claro porque imagínese aquí hay gente adulta que vive muchos años aquí, dueños de las casas, bueno los más nuevos son los arrendatarios. Entonces imagínese una persona que esté sola, que un ‘gallo’ salte la reja. En todo caso aquí varios vecinos tenemos cámaras, pero de todas maneras a ellos no les importa nada.

– ¿Ha sabido de más robos de este tipo de especie?

– Mire, yo vi un video en las redes sociales de uno que robaron en El Señorial, por eso decidí enviar el video a mi WhatsApp para que nos empecemos a ayudar entre todos a poder pillar a esta gente. Usted sabe que ellos lo venden por una mugre para poder salvarse de sus adicciones, es para eso. Habemos muchos vecinos que tenemos dos autos y dejamos uno afuera, estamos con la preocupación. Aquí la gente es súper tranquila, todos se conocen, pero imagínese de una entrada y salida el ‘gallo’ agarra el tarro y se lo lleva así como si nada.

– ¿Reiterar el llamado a los vecinos a estar atentos?

– Claro, a estar atentos, y los que tengan cámaras que las revisen, las envíen a las redes sociales para que funemos a esta gente, porque no es posible que tengamos que tener nosotros las cosas amarradas, enrejadas por ellos, y ellos andan como si nada por la calle.

Al finalizar nos cuenta que supo del robo de dos paltos a una vecina que los iba a plantar en un terreno que tiene. También a otra le robaron dos plantas desde su antejardín. Se enteró además que tuvieron que corretear a un sujeto que andaba con dos chaquetas en la mano mirando hacia los domicilios.