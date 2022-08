Familiares de víctima agreden a presunto estafador en terminal  de buses

Un hombre de unos 50 años de edad aproximadamente, procedente de Valparaíso, fue agredido por unos jóvenes este día martes en la tarde en el terminal de buses de San Felipe, por ser el presunto estafador que habría afectado a familiares de los agresores.

Desde la administración del terminal de buses, Nelson Leiva dijo que la agresión se produjo a eso de las 16:10 horas aproximadamente, donde «unos jóvenes agredieron a una persona más o menos de unos 50 años, procedente de Valparaíso, al cual estos jóvenes lo sindicaban como un presunto estafador que había afectado a la familia de ellos, según los comentarios que estaban haciendo ellos, lo agredieron efectivamente a golpes de puños y pies. Con los guardias hicimos contención, costó bastante que estos jóvenes se pacificaran, se calmaran, y una vez que se calmó la situación fue conducida esta persona a la oficina de la administración, donde estuvimos conversando ahí respecto al tema y a la espera de Carabineros, que llegó y tomó el procedimiento y lo llevó a constatar lesiones al Hospital San Camilo», dijo.

En tanto desde Carabineros de San Felipe, el capitán Rafael Ramírez Vallejos dijo que este día martes, a eso de «las 5 de la tarde, fue un procedimiento que se gestó ahí en el terminal de buses, en donde una persona había sido agredida por otros tres sujetos. Y fue Carabineros al lugar, se entrevista con esta persona, se le acoge esta denuncia por esta agresión. Los autores del hecho ya se habían retirado cuando llega Carabineros, se le traslada al hospital, se le constatan sus lesiones que fueron de carácter leve, y a su vez, cuando estaba personal de Carabineros en ese procedimiento, se recibe otra denuncia donde a este sujeto, al que habían agredido, se le sindica como el autor de una estafa en el cual una mujer había sido víctima de este sujeto por la venta de un servicio, al parecer era un tema de licencia de conducir que estaba ofreciendo este sujeto, y que obviamente no había sido tal. Había sido estafada por este mismo sujeto que había sido agredido. Obviamente personal de Carabineros también le acoge la denuncia a esta mujer y por no ser un delito flagrante, porque había ocurrido hace varios días esta estafa, se da cuenta al Ministerio Público y las personas quedan en espera de citación al tribunal», dijo.

– ¿Hizo la denuncia él (agredido) o Carabineros actúa de oficio?, porque hay información que no quería hacer la denuncia.

– Claro, este sujeto no habría querido hacer la denuncia, se realiza de oficio por parte de personal de Carabineros y se le constatan lesiones igual de todas formas y se realiza igual la denuncia al ministerio público.

– ¿Han tenido más denuncias de esta persona?, porque en el centro comercial es conocido por andar en el lugar.

– Hasta el momento la única denuncia que tenemos formalmente es esa, la que se acogió el día de ayer de esta mujer, y no tenemos conocimiento nosotros que hayan otras personas afectadas por alguna estafa realizada por este sujeto.

– Recomendaciones en ese sentido.

– Primero que todo es tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, el hecho ya de estar pagando por una licencia es algo irregular, es algo que no se debe hacer; el proceso formal está con el municipio, con las direcciones de Tránsito donde se pueden obtener las licencias de conducir de forma legal. Hacerle presente a la gente, si alguien le ofrece sacar una licencia de conducir así de esa forma, que tenga que pagar algún monto y sobre todo que son montos a veces mucho más caro que lo que sale en realidad el servicio en el municipio, ya es algo que les debe llamar la atención, es algo que no corresponde, es totalmente ilegal ese tipo de situaciones. También se pueden ver afectos después a ciertos problemas al ser fiscalizados con una licencia obtenida de forma ilegal. Entonces el llamado es ese, tener ese tipo de cuidados, no caer en ese tipo de situaciones, a no caer en las estafas telefónicas que están realizando los delincuentes hoy en día, donde engañan a las personas con cierto tipo de amenazas y cualquier hecho que les pueda ocurrir, el llamado es hacer la denuncia en Carabineros como corresponde para poder tener conocimiento de este hecho y actuar de manera oportuna.

Según la información que recabamos como medio de comunicación, el sujeto se estaría haciendo pasar por inspector de Tránsito, fiscalizador.