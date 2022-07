Molestos y desesperados se encontraban ayer ciudadanos argentinos por no poder ingresar a Chile a través del paso Los Libertadores. Culpan al gobierno chileno de esta situación.

Acá algunos testimonios de personas enfadadas por lo que están viviendo.

«Estamos en Aduanas hace aproximadamente dos días. El día 9 intenté cruzar, pero no pude por el mal clima, tuve que volver. Viajamos 1.000 kilómetros. ahora volvimos a viajar 1.400 kilómetros desde ayer (lunes) estamos varadas, tengo a mi hermana que está embarazada de cinco meses, anoche la presión del clima acá arriba le hizo mal. Intentamos pasar por otros pasos y está imposible, ahora me encuentro con un adulto mayor, una señora, que tiene diabetes y no pudo conseguir los remedios en Mendoza porque no tenía la receta médica, no los pudo conseguir en Uspallata, ahora estamos tratando de conseguirnos Metformina y la verdad que la situación es muy complicada. A mí laboralmente hasta el día de mañana (hoy) me dan para volver o pierdo mi trabajo, los vuelos están imposibles de comprar, no hay posibilidad de comprar, la economía en Chile se ha ido en decadencia y en Argentina para qué hablar, mucho peor. En Uspallata nos están cobrando los alojamientos muy caros, no hay plata, no hay comida, o sea hoy nos echaron bencina con condiciones. La verdad es que hoy es el día que tenemos para cruzar, las condiciones de clima son muy buenas, los camioneros cada vez que pasan nos dicen que sí se puede cruzar, que sí hay lugar para cruzar, y bueno, estamos desesperados, encontramos que es totalmente una burla lo que está pasando en el centro de esquí, que bueno está funcionando, los chilenos suben de ese lado, y nada, me parece totalmente absurdo lo que está pasando. Por favor, necesitamos ayuda urgente, no tenemos más dinero; si volvemos ahora a Uspallata o Mendoza no nos cargan bencina y nos cargan con un recargo, mucho más cara la bencina, y ya no tenemos recursos económicos», dice una ciudadana argentina.

María Luisa Vilar, mujer embarazada, dice: «Estamos varados acá tres días en la cordillera de Los Andes, hay muchas personas acá que quieren pasar hacia Chile, las condiciones se cerró hace nueve días ya, muchas personas, familias chilenas. Mi situación es compleja porque estoy embarazada de cinco, casi seis meses, sin tener dinero, ya nos hemos quedado sin dinero para el alojamiento. La situación es que ahora no nos dejan pasar porque del lado chileno hay un campeonato de esquí, donde nosotros tenemos que pasar con los autos, ese es el drama de que no podríamos estar pasando. Le ruego por favor a las autoridades de Chile que nos ayuden en esta situación ya que estamos desesperados, como comento, hay muchas familias como la mía, hay muchos niños acá en Uspallata, no hay dinero, no hay cajeros con dinero, no hay agua porque se cortó en el lado de la cordillera, en la aduana argentina no se nos permite ingresar al baño ya que el agua está cortada, no hay alimentos, la bencina todos los días está subiendo. Para entonces nuestra única forma era ir hacia el sur de Chile, pasar por la frontera de allá, pero lamentablemente no contamos con el dinero para poder pagar y costear la bencina. Por favor ruego que se pongan en nuestra situación y nos ayuden», dice.

Por su parte Gustavo dijo que el «problema es que del lado de Chile, me decía un gendarme, no quieren recibir ni a chilenos ni argentinos, ese es problema, falta de coordinación, no quieren recibir. El problema está del lado de Chile en la Aduana de Chile es el problema, nosotros estamos pidiendo que por lo menos dejen pasar a la gente que hace ya tres, cuatro días acá varada, gente embarazada, gente con niños, que tiene que volver a su trabajo. No hay baños acá del lado de Argentina dicen que no tienen agua, no te dan solución, nada, y la gente está desesperada porque se acaba el dinero, todo es caro, el problema es que no quieren recibir en la Aduana de Chile. El problema ahora son los chilenos».

Otro de los afectados con esta situación dijo: «El tema es así amigo, nos han engañado porque pedían documentos de residencia chilena y chilenos entonces dejaron subir, por cuestiones humanitarias iba a ser el tema, y llegamos acá y resulta que hubo un mal entendido, nos han engañado para liberar la ruta, ahora se van a volver y hay gente que le ha dado desesperación, mujeres, niños llorando porque le dieron falsas esperanzas. Igual están jugando con la esperanza de volver a su casa».