Grupo de ambulantes protesta pidiendo algún espacio para volver a trabajar

Frente al municipio de San Felipe:

Debido a que hasta ayer llevaban ya tres días sin trabajar, durante la misma mañana un grupo de comerciantes ambulantes de San Felipe llegó hasta el frontis de la municipalidad a manifestarse, buscando una solución al problema que les está aquejando.

Jovanna Gómez, una de las comerciantes ambulantes presente en la manifestación, dijo a nuestro medio: «Ya llevamos tres días con éste sin trabajar, bueno en realidad yo estoy desde el sábado porque como fue feriado no salí a trabajar, muchos no salimos a trabajar. La comida no espera, las cuentas no nos esperan, tenemos hijos, yo tengo a mi hija estudiando en Viña, tengo que pagar su arriendo, estudio, pasaje, más mi arriendo acá, y yo soy sola, no tengo más ingresos, y lo único que pedimos es un ordenamiento, que nos pongan en alguna calle, que seleccionen los comerciantes, los que somos de San Felipe, lo que realmente queremos trabajar, y que haya un ordenamiento con nosotros, no pedimos todas las calles para nosotros, sino que nos den una porque nos están proponiendo mandarnos a la alameda, y en la alameda yo he estado muchas veces, no se vende nada, nada, entonces queremos una solución. Yo ayer (martes) entré a Concejo, ni siquiera tocaron el tema de los ambulantes, estamos en total abandono y necesitamos el apoyo de alguien, por eso llamamos a los medios a ver si esto se hace más público, que la señora alcaldesa nos pueda mandar a una mesa de conversación. Nosotros… ‘habemos’ ambulantes muy buenos y que sólo pedimos trabajar», dijo.

También conversamos con otra comerciante ambulante presente en el lugar, Margaret Ossandón, quien reconoce que les gustaría ordenarse, hacerlo en conjunto con la municipalidad, «que ellos sepan quiénes son las personas que realmente trabajamos. Porque yo en mi caso soy mamá soltera, tengo a mi hijo y no tengo nada de apoyo; yo soy del 40% más vulnerable y jamás he recibido un beneficio de la municipalidad. Yo nunca he pedido nada gratis, a mí me gusta trabajar. Necesito horario flexible, mi hijo tiene dos años y ha tenido problemas que no orina bien, se hace pipí, tengo que ir corriendo hacia allá, me ha pasado, tengo las pruebas, entonces no puedo trabajar hoy en día en un trabajo normal, de hecho yo soy ingeniera comercial, me vine de Santiago hace dos años para acá con mi hijo y me ha costado un montón encontrar trabajo», dice.

DELEGADA PROVINCIAL ‘TOMA LAS RIENDAS’

Desde la oficina de la Delegación Provincial bajó precisamente la Delegada Presidencial Scarlett Valdés Pizarro, quien ha tenido una participación bastante directa en el tema ambulantes. Valdés descendió de su oficina en el segundo piso y se reunió con las comerciantes, las escuchó y solicitó a dos representantes para conversar y coordinar algún tipo de solución, e incluso dijo se comunicaría con la alcaldesa a quien no se vio en el lugar.

Una vez terminado el diálogo, donde las personas plantearon sus principales inquietudes, la Delegada conversó con nuestro medio señalando que las calles deberán seguir libres para el tránsito de las personas, porque «necesitábamos igualar la cancha para el comercio formal, es lo que la ciudadanía misma quiere y está contenta con eso, y vamos a mantener la medida, pero también hay que tratar de dar soluciones como institucionalidad y apoyar a las personas que honestamente quieren trabajar, como las mujeres que están acá, y es por eso que hemos elegido a dos de sus representantes para ir a nuestra oficina, poder conversar, vamos a tratar de comunicarnos con la alcaldesa para que nos pueda acompañar en esta reunión de trabajo, para ver cómo nosotros como institucionalidad los podemos ayudar a ellos para que se organicen primero que todo y así inicien un proceso de formalización, donde nosotros vamos a poder ayudarlas a utilizar todo lo que la institucionalidad ofrece, Fosis y todo lo que puedan tener a mano para poder ordenarse, trabajar y tener sustento de vida», señaló.

Reiteró al finalizar la conversación con nuestro medio que el ‘Copamiento Policial’ sigue.

Indicar que toda la manifestación se hizo en completa calma, no hubo altercado alguno. Carabineros por medio del capitán Rafael Ramírez Vallejos conversó con los comerciantes para que abandonaran la calle y subieran a la acera. Esto debido a que por algunos minutos cortaron el tránsito, colocando conos y sus paños en el suelo, algo tan característico del comerciante ambulante.