‘Historial’ será clave para renovar o no patente al Bar Brooklyn

Multas, clausuras o denuncias anteriores se pondrán en la mesa:

En manos de concejales queda determinación de permitir que siga funcionando o no, debido a ola de reclamos por ruidos molestos.-

Ya es un hecho que el funcionamiento del ‘Bar Brooklyn’ queda en manos de los concejales, porque este martes 19 de julio será el Concejo Municipal quien tendrá que decidir si se le renueva o no la patente comercial para seguir funcionando. De todos modos, tanto los concejales como la municipalidad están en conocimiento de los problemas que se han acarreado por años y a los que nadie les ha dado solución, según reclaman vecinos, los que tienen que ver principalmente con los ruidos molestos que afectan al residentes del sector, además de clientes que salen del bar y orinan en el frontis de las viviendas cercanas.

Con respecto a esto podemos decir que por fin la municipalidad de San Felipe, a través de su administrador municipal, Hernán Herrera Caballero, también participó de la reunión con los vecinos que este martes en la noche sostuvieron los concejales.

«Yo como administrador municipal, representando a la alcaldesa, estuvimos en la Junta de Vecinos Padre Hurtado donde fuimos súper bien recibidos por los vecinos del sector, donde nos manifiestan la preocupación que existe respecto a este recinto nocturno que ha causado muchas externalidades negativas a los vecinos del sector. Manifestamos la postura como municipio, los concejales también señalaron que es un trabajo que se está desarrollando en la comisión de alcoholes encabezada por el concejal Juan Carlos Sabaj, donde hemos aportado todos los antecedentes que nosotros mantenemos a objeto que se pueda tomar esta decisión de la renovación o no de la patente de parte del concejo municipal, con la mayor cantidad de antecedentes posibles».

Agregó Herrera que «existe una serie de multas que se han cursado tanto por la autoridad policial como por nuestros fiscalizadores; no olvidar que este centro nocturno estuvo clausurado hace un tiempo atrás por más de diez días, y en consecuencia son antecedentes que se tienen que tener en la mesa para que el concejo, dentro de su facultad, pueda adoptar la decisión de renovar o no la patente municipal. Además existe la manifestación de los vecinos de su rechazo, donde nosotros como municipio le indicamos que si bien no es una decisión vinculante la de ellos, sí es un antecedente que le permite, insisto, tomar esta decisión al concejo municipal el día 19 de julio, cuando se va a desarrollar eventualmente la votación de esta situación».

Aclaró el administrador que «ellos fueron invitados para este lunes a la comisión, precisamente a exponer esta situación, y los concejales junto con la alcaldesa se han comprometido a obrar en consciencia respecto de esta situación que todos los sanfelipeños hemos presenciado y lamentablemente los vecinos del sector de Padre Hurtado han estado viviendo bajo constantes ruidos molestos y externalidades negativas que se producen en el sector».

El administrador aclaró que cuando se renuevan este tipo de patentes, se debe contar con el pronunciamiento «de la junta de vecinos, sin embargo esa decisión no es vinculante para la autoridad, es por eso que es un antecedente que debe tener el honorable concejo municipal, a objeto de votar y tomar una decisión, y para eso es importante la decisión y la opinión de nuestros vecinos que es lo que les señalamos ese día en la reunión que sostuvimos con ellos».

– ¿Cuáles son los otros factores que se ponen en la mesa para la renovación o no de la patente?

– Está la cantidad de infracciones que se han cursado, que estuvieron clausurados y además claramente las denuncias públicas que han realizado los vecinos; creo que no es digno que una vecina tenga que soportar que orinen en la puerta de su casa o que sean altas horas de la madrugada y no puedan dormir, esos son antecedentes que se van a manejar y que por tanto debe tener el concejo a la vista para poder decidir. Acá, insistimos, toda persona que desarrolla una actividad comercial debe respetar las normas y debe respetar a las vecinas y vecinos. Existe un bar, el cual también está ubicado en el centro de la ciudad, que ha cumplido con todas las normativas y exigencias y no ha tenido problemas con los vecinos del sector. Creemos que esa es la política que uno debe adoptar para el objeto de desarrollar una actividad que no perjudique el normal vivir de nuestras vecinas y vecinos.