Insólito tiroteo de madrugada en plena Plaza de Armas de San Felipe

Automóvil presuntamente atacante terminó incrustado en un grifo:

El susto de sus vidas experimentó un grupo de trabajadores de la empresa de aseo Veolia durante la madrugada de este día sábado en plena Plaza de Armas de San Felipe, cuando presenciaron un tiroteo en el corazón mismo de la ciudad. En la ocasión, desde un automóvil color negro abrieron fuego contra otro vehículo de color rojo. Poco después un vehículo de similares características terminó incrustado en un grifo ubicado en la Avenida Maipú, a un costado del supermercado A Cuenta.

Carlos Cantillano, supervisor de Veolia, en conversación con nuestro medio comentó lo siguiente: «El día sábado a las 05:15 de la mañana me llamó a mí el señor Lobos que es trabajador de la municipalidad, que cuida la plaza, que riega, me dijo que viniera a ver al personal mío porque había habido un tiroteo aquí en la plaza. Cuando yo vine había un auto rojo y pasó un auto negro disparando. Fui a ver al personal de Veolia que entra a las cinco de la mañana, los barrenderos urbanos, por esa calle venían Jaime Reyes, Juan Pablo Barraza y les fui a preguntar cómo estaban, gracias a Dios estaban bien y el auto (negro, del que se originaron los disparos) se dio a la fuga y después nos encontramos que había chocado al frente del supermercado A Cuenta con otro auto que venía del lado de Putaendo para acá con unos bomberos. Ahí llegó Carabineros, pero lo que pasa es que la seguridad en San Felipe está muy dejada, no se ve en la mañana patrullajes de Carabineros, tampoco se ven trabajadores municipales dando vueltas en las camionetas de seguridad, entonces está así la calle».

– ¿Hubo balazos?

– Sí, hubo disparos.

– ¿En plena Plaza de Armas?

– En plena Plaza de Armas, aquí, justo en Coimas con Prat. Yo creo que si las cámaras están funcionando, deberían identificar la balacera y las personas.

– ¿Ustedes tuvieron que realizar una maniobra rápida para que no los chocaran?

– Claro, porque nosotros íbamos bajando por Santo Domingo hacia abajo, entonces justo que venía el auto plomo con unos bomberos adelante y ese recibió el impacto.

– ¿Cómo es eso que venían unos bomberos?

– Claro, venían unos bomberos en un Chevrolet Sail, plomo, creo que iban a un curso. Porque ellos venían vestidos de bomberos adentro del auto y ahí chocaron en Santo Domingo esquina Maipú.

– ¿El grifo?

– El grifo lo partió por la mitad, el agua se subió, tuvieron que sacar a la persona que estaba adentro del auto negro con hipotermia porque estaba pillado adentro con el agua.

– ¿Decía algo la persona?

– No, era un joven que cuando yo llegué ya lo tenían arriba de la ambulancia del SAMU. Los bomberos llegaron igual de forma inmediata y Carabineros, había una sargento que no me acuerdo del nombre, ella estaba tomando el procedimiento esa mañana.

– ¿Ustedes salvaron de milagro, hicieron alguna maniobra?

– Salvamos de milagro porque saltamos al lado poniente del Estadio Municipal, porque si no recibimos el impacto nosotros.

– ¿Cuántos iban de ustedes en la camioneta?

– Yo iba con César Lazcano, lo iba a dejar al terminal, veníamos a ver a la señora María que estaba en esa avenida Maipú, y gracias a Dios la señora María estaba sacando recién el carro de la Shell. Así que lo mejor es que ningún trabajador de la empresa sufrió algún daño, nada.

– ¿Qué pasó con el auto rojo que menciona?

– Ese auto estaba estacionado acá, en la plaza, no sé qué problemas tuvieron entre ellos que salieron arrancando en el auto negro.

– ¿Preocupante la situación?

– Preocupante, hay gente que está trabajando y puede pasarle algo sin tener arte ni parte en el asunto. Aparte que la gente anda muy rápido en la mañana en los autos y se ve poco carabinero, poco patrullaje. Yo entro a las cinco de la mañana, con suerte veo al carro como a las siete de la mañana.

– ¿Qué piensa que podría haber pasado, algún ajuste de cuentas, algo así?

– Yo creo que hubo un problema de ajuste de cuentas, algo así yo creo.