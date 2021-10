Joven aún llora por robo de bicicleta Trek desde su casa en Almendral Bajo

Se la robaron el martes a las 6 de la mañana:

Desesperada se encuentra una joven de Almendral Bajo porque el día martes, a eso de las 06:10 horas, un sujeto ingresó hasta su casa y le robó su bicicleta marca Trek color rojo, avaluada en 500 mil pesos. Reconoce que ha llorado todos los días porque le costó «un mundo» poder juntar el dinero para comprarla.

Se trata de Alanis Torres Ponce, quien en conversación con nuestro medio indicó que ese día martes a las 6 de la mañana «entró un tipo de short, polerón negro, jockey negro, zapatillas negras también, me robó mi bici Trek. Yo no lo vi, lo vio mi madre. Mi madre salió casi tras de él, no se logró dar con el paradero de él, pero lo perseguimos por todos lados hasta que me llegó un mensaje, porque yo publiqué, llamé a Carabineros al tiro y me llegó un mensaje de una persona x que lo habían visto entrar a las 07:15 a población El Totoral-Santa Teresita con las mismas descripciones que mi mamá le había dicho, y empezamos a ver grabaciones, y claro, él salió del cementerio hacia abajo yendo a la alameda a lo mejor rumbo hacía allá, El Totoral».

– ¿Cómo ingresó él a robar?

– Ingresó sacando una silla que está en la esquina donde vivo yo, porque mi casa es casa esquina, con una silla trepó la reja y sacó mi bici que estaba súper cubierta con otras bicis más. Porque yo creo que se quería llevar las dos bicis, la de mi hermano y la mía, se llevó la mía. Así es que trepó con la silla e incluso la dejó con sus marcas, sus huellas ahí, y de ahí él saltó, porque mi mamá lo vio, rápidamente y se fugó con mi bicicleta.

– Está desesperada porque es un elemento para practicar deporte, transportarte.

– Es de transporte, me gusta hacer ruta, me gusta trasladarme, partir al supermercado, iba al gimnasio, iba para todos lados y jamás me la habían robado, jamás nada me había pasado, y que me la vengan a robar a mi casa igual fue fuerte, he llorado todos los días de rabia e impotencia, pero lo único que agradezco es que no le pasó nada a mis familiares, pero igual impotencia porque me costó un mundo juntar la plata para comprar mi bici. Así es que esa es la impotencia.

– ¿En cuánto está avaluada o cuánto te costó?

-Me costó 500 (mil pesos), pero estaba en oferta en ese tiempo y ahora está avaluada como en 600 a 700 mil pesos.

– ¿Hiciste la denuncia en Carabineros?

– Sí, está hecha la denuncia, ya me llamó fiscalía para ver si aportaba más datos, si sabía más información también. Así es que tengo que acercarme a fiscalía a dar más datos, las grabaciones, todas esas cosas que uno tiene.

Reconoce que están robando muchas bicis en el sector; «hay que hacer algo porque no pueden estar robando las bicis. Son varios robos de Trek, por favor avisen si la andan vendiendo», sostuvo.

La bicicleta corresponde a una de color rojo con letras negras.

En caso que alguno de nuestros lectores sepa algo, se puede comunicar al celular 9 90002006, con Alanis.