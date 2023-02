Llaman a estar alertas por seguidilla de robos con técnica del ‘pinchazo’

Ya hay al menos cuatro denuncias, principalmente de turistas argentinos, por lo que hay que estar atentos ante situaciones de este tipo que les puedan ocurrir, pues podrían ser provocados por delincuentes con el objeto de robarles.-

Preocupación está generando en Carabineros de San Felipe, la seguidilla de robos registrados últimamente mediante la técnica del ‘pinchazo’, donde el delincuente provoca la pinchadura para luego ofrecerse a ayudar al afectado, ocasión que aprovecha para robar especies desde el interior de los vehículos.

Lo anterior está afectando principalmente a turistas argentinos, es por eso el llamado de Carabineros a través del Comisario de San Felipe, capitán Jorge Guzmán, quien señaló que «hay dos conductas delictuales que nos tienen preocupados en los destacamentos. Hay unos hurtos que se están generando hacia los turistas argentinos, donde los delincuentes pinchan los neumáticos de los vehículos y simulan ayudarlos, y en ese proceso de ayudar a los turistas roban especies que están en los vehículos y después se retiran, y claramente después se dan cuenta los turistas al llegar a los centros vacacionales o los pocos metros de retirarse del lugar. Entonces el llamado en el caso de los turistas, es a tomar el máximo de cuidado con sus especies personales. Gracias a Dios son cuatro casos, tampoco es mucho, pero claramente eso puede generar una tendencia», sostiene.

AUMENTA ROBO EN LUGAR NO HABITADO

«Tenemos harto incremento con respecto al robo en lugar no habitado. Siempre hablamos de robo en lugar no habitado asociado a los predios frutícolas, a los locales comerciales, entonces aquí también es importante de repente poder generar estas medidas de autocuidado, en verificar la existencia de cámaras. Muchas veces estas empresas las tienen, pero no las publican o no las señalan, entonces cuando el delincuente tiene que hacer la elección de un lugar u otro, no se ve disuadido por las medidas de seguridad que pudiese tener el mismo recinto. Entonces es bueno mostrar las medidas de seguridad que se tengan, cosa que el delincuente en este proceso de elección racional que realiza con respecto a qué local me meto o a qué local no me meto, poder generar la real disuasión del hecho, sino de lo contrario va a tener un hecho grabado, pero no evitado, entonces es importante muchas veces mostrar que estamos teniendo cámaras, verificar la existencia de cierres perimetrales, establecer parámetros de seguridad en aquellos locales que son especialmente alejados del centro de la ciudad», dice.

ASALTO A CORREOS: TENÍAN MÁS DINERO DEL QUE DEBÍAN

Lo otro que comentó el capitán Jorge Guzmán, a propósito del asalto a mano armada a la oficina de Correos de Chile en Llay Llay, tiene que ver con el resguardo del dinero o la cantidad que se maneja en estas entidades de servicio.

Al respecto señaló que sí quería hacer presente algo importante: «Acá se dio una cuenta a OS-10 que es seguridad privada, puesto que mantenían mayor recaudación de la que tendrían que haber tenido en el lugar, lo cual por supuesto con la premisa de la ‘ocasión hace al ladrón’. Importante entender que las entidades obligadas, de acuerdo al decreto de seguridad privada y a las obligaciones que tienen ellos de remitir estos fondos a las entidades bancarias que ellos estimen pertinentes, lo hagan en los plazos establecidos por la ley, porque por supuesto termina siendo un factor de riesgo para este tipo de ilícitos».

– En su momento se criticaba mucho a los atendedores de servicentros que manejaban mucho más del dinero que debían tener, y lo otro que llama la atención acá es que los delincuentes usaron poleras de la misma empresa.

– Sí, por supuesto, claramente los decretos de seguridad privada de manera genérica están para cumplirse siempre, no con la finalidad de colocarle trabas a las empresas, sino que todo lo contrario, es para disminuir los factores de riesgos, entonces todos estos protocolos, este gran ámbito que es la seguridad privada, por supuesto tiene protocolos de estándar mínimos de funcionamiento que permiten en definitiva eliminar o bajar estos perfiles de riesgos y hacer más difícil o menos atractivo, especialmente estos lugares donde concurre tanta gente que muchas veces va a hacer un trámite particular, ya sea en este caso Correos de Chile o por el mal que me estás comentando y siempre tomando en pos de seguridad de las propias personas.