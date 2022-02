Este día jueves en la mañana en Llay Llay, se efectuó un simulacro sobre el avistamiento de un puma en el estadio municipal de esa comuna, donde participaron organismos como el SAG, Carabineros, Bomberos, personal de emergencia municipal.

El subteniente de Carabineros y subcomisario subrogante de Llay Llay, Boris González, dijo que a ellos les comunicaron desde el área de emergencia de la municipalidad; «nos alerta sobre un simulacro que íbamos a realizar en conjunto con personal de Conaf, Bomberos, sobre el avistamiento de un puma, el cual en años anteriores (2020, 2021) mantuvimos uno en cuesta Las Chilcas y otro en el sector de Panquehue. Lo realizamos con la finalidad de capacitar a nuestro personal tanto de Carabineros como Bomberos, de emergencia y ver también que impacto tenía en la sociedad el avistamiento de este puma. Gracias a Dios tuvimos una rápida reacción por parte de personal del SAG, se demoró alrededor de 20 minutos en constituirse en el lugar, SAG de Quillota y de San Felipe, como a su vez la red de emergencia del municipio y Bomberos que también fueron oportunos al llamado», dice el oficial.

– ¿Cómo fue en la práctica?

– En la práctica la realizamos con Bomberos, quienes nos ayudaron a cercar el lugar, a tomar una distancia prudente para poder manipular después el área por personal del SAG. Se hace un avistamiento por parte de Carabineros, se hace una aproximación a este puma, con la finalidad de ver las condiciones que éste se encontraba. Posterior a aquello se espera la llegada del SAG y SAG emplea el protocolo con Carabineros y en conjunto, primero SAG con un dardo inmovilizador para poder neutralizar al puma, para descenderlo de este árbol que manteníamos ahí, y Carabineros por el otro costado lo hace con armas no letales, con la finalidad de repeler algún ataque de este puma.

– ¿Cómo se origina esta emergencia o simulacro, algún vecino llama sobre el avistamiento del puma, o Carabineros lo divisa patrullando?

– Lo realiza un civil, una persona que se encontraba en el estadio fiscal (Llay Llay), ve algo que se encuentra apostado en un árbol y llama a Carabineros, llama directo a la Central de Comunicaciones informando que había un objeto muy similar a un puma, nosotros llegamos al lugar y activamos el plan de emergencia al municipio, a los Bomberos y al SAG.

– Sabemos que es un simulacro, ¿pero el puma se retira para colocarlo en alguna jaula y se lleva a algún lugar?

– Claro, este puma si bien es cierto es un maniquí de puma, no es un puma real que operamos, porque no podemos someter al animal al estrés que conlleva realizar un simulacro, y es retirado, se hace todo el procedimiento que corresponde, se enlaza, se baja, se ingresa a la jaula propiamente tal para posteriormente ser liberado. Todo esto con un maniquí, para no someter a un estrés a un animal de verdad.

– Una vez finalizado el simulacro, ¿cómo resultó todo?

– El balance lo realizamos con personal del SAG en tiempo, el personal de Carabineros se demoró alrededor de 7 minutos en constituirse en el lugar, personal del SAG 20 a 25 minutos, Bomberos también se demoró unos 10 minutos en estar en el lugar, personal del SAMU fue alertado y mientras no tuviéramos una persona lesionada no se constituían, pero es algo a trabajar el día de mañana ante un posible hecho tenemos que contar con ellos en caso que el puma reaccione de una mala forma, pueda herir a algunos de nuestros funcionarios tanto como de Carabineros, SAG, Bomberos.

– ¿La gente cómo reaccionó, en general la ciudadanía, supieron algo ellos?

– Por radio, por medios de comunicaciones, redes sociales, se hizo ver que era de verdad un puma y la gente reaccionó con que la gente no concurriera al lugar, no fuera la gente a observar lo que estaba ocurriendo. Igual llegó gente, sabiendo que era un lugar cerrado, a observar, a sacar sus respectivas fotografías, por lo que llama las sirenas de los Bomberos, de nosotros, personal del SAG también lo hizo, pero la gente se comportó bien, se conversaba con ellos y se les pedía que tomaran el distanciamiento requerido y gracias a Dios no tuvimos ningún altercado.

Recordar que en la comuna de Lo Barnechea apareció un puma que ingresó a una casa y atacó a una perrita que lamentablemente, debido a la gravedad de sus heridas, tuvo que ser sacrificada.