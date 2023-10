Lo amenazaban con sicarios si no depositaba medio millón de pesos

Afectado tuvo que cambiar su número:

Una persona de San Felipe nos comentó que debió cambiar el número de su celular debido a las constantes amenazas de muerte que recibía. Todo comenzó un día que recibió un llamado de un desconocido, en el que lo amenazaban que si no depositaba medio millón de pesos a una cuenta, tendría que atenerse a las consecuencias, tanto él como su familia, porque tenían sicarios. Posterior a eso comenzaron llamados todos los días.

Por un tema de seguridad, resguardamos la identidad de esta persona, quien nos indicó que lo primero que recibió fue un mensaje vía Whats App que decía ‘hola’. «Yo no lo contesté y después, en el transcurso del día, contesté, puse hola, y de ahí me aparecen dos páginas de teléfono, como un mensaje testimonial, amenazándome que tenía que transferir, depositar 500 mil pesos, y que si no me tenía que atener a las consecuencias, que ellos tenían sicarios. De que si yo no depositaba la plata, me iba a ver perjudicado yo, mi familia y todas esas cosas, entonces yo por el mismo Whats App les dije que de a dónde les iba a depositar porque no tenía plata; «no sé, tenís que depositarla nomás», me dijeron, «porque si no atente a las consecuencias». Después de eso, todos los días llamados telefónicos, que supuestamente son de la cárcel, se supone que sí porque yo tengo en mi teléfono moderno y me avisa ‘llamada fraude’, ‘llamada sospechosa’, entonces como mi teléfono me avisa eso, yo simplemente rechazaba las llamadas y bloqueaba el número automáticamente. A los 10-15 minutos, supuestamente por lógica, cambiaban otro chip al teléfono, me volvían a llamar de otro número, ‘llamada sospechosa’, rechazaba la llamada, bloqueaba inmediatamente, y así sucesivamente durante todo el día. Si contamos las llamadas y verificamos el teléfono, tienen que ser 15 en el día por mientras que cambiaban un chip al teléfono y volvían a llamar, eso fue reiterativo más menos un mes. Lógicamente yo nunca contesté y producto de eso, como yo trabajo con mi teléfono, tuve que simplemente ir a la compañía y cambiar el número para así evitar las molestias de tener que estar bloqueando y que el teléfono suene, suene y suene; entonces eso es lo que pasó».

– ¿Sintió miedo algún momento?

– No, tanto como asustado, no. Solo que estos son los desgraciados que están en la cárcel, que por último deberían trabajar, hacer algo para pasar el tiempo, en vez de andar engañando a la gente. Y lo otro que cómo Gendarmería permite que ingresen tantos teléfonos al recinto penitenciario, eso es lo que yo no puedo entender. Esto va a seguir pasando, yo he conversado con mucha gente a quien le ha pasado lo mismo, e incluso una señora de un negocio le contaron el cuento del ‘tío’, que un familiar y todo, tenía que depositar 200 mil pesos y la señora… transfirió los 200 mil pesos, ¿a qué? A una cuenta Rut, y cómo funciona eso, solamente con puros engaños. Entonces ella y mucha gente más con la que yo he conversado, les ha pasado la misma situación de llamados, llamados y amenazas y amenazas, que poco menos que la van a matar y la ‘psicosean’ todo el día, todo el día con lo mismo, y si uno les contesta peor porque le siguen amenazando y parece que tienen un manual en el teléfono, donde automáticamente le mandan el mensaje de dos páginas de teléfono más o menos.

Reitera que en esas páginas le dicen que tienen sicarios; «eso viene escrito ahí, entonces es imposible que una persona sea muy rápida en el teléfono, imposible que lo escriba en el minuto, porque es igual que mandar un mensaje o traspasarlo a otra persona, entonces llegan automáticamente en un minuto», dice.

– ¿Qué recomendaciones le daría a la gente con la experiencia que tuviste?

– Que lo mejor es tener los contactos ingresados al teléfono, con nombres, y que uno sabe que lo van a llamar, y cuando sean números desconocidos, simplemente no contestar nomás, rechazar la llamada para que no pasen este tipo de malos ratos.

