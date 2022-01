Maquinaria rompió matriz y dejó sin agua a vecinos de Avenida Michimalonco

Siguen problemas con la empresa:

Habitantes señalan que «parece venganza porque somos los mismos que reclamamos por el corte de los árboles».-

Como una pesadilla de nunca acabar, así están los vecinos y vecinas de la Avenida Michimalonco por las obras de mejoramiento que se están realizando desde hace meses, y es que a los problemas que presenta un trabajo como este, se ha sumado el corte de árboles que le comentábamos en la edición de ayer de Diario El Trabajo, y ahora, una rotura de matriz de agua potable que los dejó sin suministro del vital elemento.

Uno de los vecinos afectados, Eduardo Rosas, señaló a nuestro medio que «por la negligencia de la empresa y trabajar con máquinas gigantes cuando perfectamente lo podrían haber hecho con máquinas más pequeñas, lo hicieron a lo bruto, arrancando la matriz de agua, dejándonos sin agua. Tuvimos que llamar nosotros a Esval porque tampoco la empresa ha dado respuesta por esto».

En este mismo sentido, el vecino detalló que «acá en la cuadra somos alrededor de diez familias las que estamos siendo afectadas, pero son cerca de dos cuadras las que se han visto afectadas. Ayer nos arrancaron los árboles sin necesidad y hoy pareciera venganza porque a los vecinos que reclamamos fueron a los que nos cortaron el agua. Esto fue cerca de las 10 de la mañana y vamos a estar toda la mañana sin agua».

Los propios vecinos tomaron contacto con los encargados de las obras, sin embargo, no obtuvieron una respuesta favorable. «Llamamos al encargado y me dice que ellos no pueden intervenir, que tiene que hacerlo Esval, que hiciéramos la denuncia a Esval porque había que hacerlo con el número de cliente», agregó.

Finalmente, Eduardo Rosas indicó que «llevamos más de un mes con problemas en estas dos cuadras, un mes sin poder entrar los vehículos, ahora no puedo entrar a mi casa porque levantaron las veredas y está todo el escombro. No podemos entrar, si existiera alguna emergencia en la noche no puede entrar ningún vehículo de emergencia porque ellos cierran con escombros los accesos a la calle».