‘Niñas al Poder’: la liga que dejó ver su potencial en el estadio Lucio Fariña

El pasado sábado se jugó la final del campeonato donde participaron más de 300 jugadoras.-

Este sábado se disputó la final de la Liga Femenina, encabezada por seis escuelas de la región, entregándose los premios por categorías al primer, segundo, tercer y cuarto lugar de la competencia.

De este torneo participaron ‘Futuros Cracks’ de Catemu, ‘Súper Campeonas’ de San Felipe, ‘Metegol’ de Santa María, ‘Academia Municipal’ de Quillota, ‘Fut Fem’ de Cartagena y ‘Fut Fem’ de Los Vilos.

Con un rango de edad entre los 6 y 18 años, las jugadoras demostraron su potencial y talento entablando los siguientes resultados. En la categoría sub 9, el primer lugar se lo llevó ‘Futuros Cracks’; en la categoría sub 13, ‘Súper Campeonas’ se posicionaron en el primer lugar; en la categoría sub 16, nuevamente ‘Súper Campeonas’; y en la categoría sub 18, ‘Futuros Cracks’ obtuvo el primer puesto del torneo.

El campeonato fue organizado por Luis Vera, director de ‘Futuros Cracks’, y financiado por todas las escuelas. Sólo en algunos casos tuvieron el apoyo municipal.

La participación de más de 300 niñas fue premiada con medallas para cada una, diplomas para las más destacadas, y a los equipos ganadores de cada categoría se les entregaron trofeos.

Como en todo evento deportivo, las lesiones no pasaron por alto. En el marco del juego limpio, una jugadora de ‘Súper Campeonas’ lesionó a dos integrantes de ‘Futuros Cracks’, dejando a una con esguince grado 3 y a la otra con fractura en la cabeza del peroné. Debido a la eventualidad, ambas menores evalúan la posibilidad de ir a jugar en febrero a una liga internacional en Perú.

Con 10 fechas establecidas desde marzo a diciembre, para el año 2024 se espera que nuevamente se desarrolle el campeonato y que se sumen otras escuelas de fútbol femenino de la región.

VISIBILIZANDO EL FÚTBOL FEMENINO

Luis Vera, director de la escuela ‘Futuros Cracks’ de Catemu, cree que en Valle del Aconcagua existe un potencial muy grande para el fútbol femenino, y que las niñas tienen las capacidades, pero faltan recursos.

«Debería haber más dinero, más recursos, más espacios seguros para las niñas, porque de verdad que hay un potencial grande. En Chile se destinan los mínimos recursos para cumplir con lo reglamentario», expresó.

Vera destaca la preparación que tienen las niñas dentro de las escuelas de fútbol en comparación con los clubes deportivos amateur.

«Los clubes amateur lo que hacen es cumplir con el reglamento, tener el equipo y punto; en cambio nosotros las formamos desde pequeñitas, desde los 6 años hasta los 28 años; tenemos niñas que llegan de ‘0’ al fútbol y son unas tremendas jugadoras; eso es lo que yo veo en las escuelas, por algo son escuelas, enseñamos a que las niñas tengan este patio para que puedan aprender del fútbol y bueno, también valores que se entregan a través de este deporte», señaló.

Asimismo, sobre el desarrollo de las niñas en el deporte, el director considera que éstas deben tener un lugar donde potenciarse; «la idea es que las niñas tengan un espacio seguro, un lugar donde puedan desenvolverse y vean que hay niñas iguales a ellas; porque si hacemos ligas mixtas, la gran mayoría son niños y eso le quita espacio a las niñas», expresó.

Vanessa Francesconi

Me gusta esto: Me gusta Cargando...