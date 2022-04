Niño y un adulto reciben fuerte choque eléctrico en la Plaza Cívica

Municipio asegura que no es su responsabilidad:

Jefe de Gabinete de la Delegación Presidencial señala que es responsabilidad del Municipio dar mantenimiento.

Dos personas sufrieron un fuerte choque eléctrico la noche de este martes en la Plaza Cívica al tocar dos postes metálicos en ese céntrico lugar. Los afectados son un adulto y un niño menor de edad que sufrieron lesiones visibles como enrojecimiento de ojos, por ejemplo.

Así lo reportó a Diario El Trabajo la madre del menor y vendedora ambulante instalada en ese sector, Elizabeth Mancilla, quien reclamó por esta peligrosa situación.

«Mire, ayer (martes) alrededor de las 21:00 horas, nosotros estábamos guardando para irnos, en lo cual estaban los niños chiquititos jugando, mi hijo estaba jugando con los más chiquititos, porque él es uno de los más grandes que tiene 11 años, los más chiquititos tienen dos o tres años de edad. El niño trató de pasar a un puesto de una vecina, donde se agarra de dos postes de luz o un poste de luz y el niño queda, se electrocuta en ese momento, entonces el niño partió para acá y nos dijo lo que le pasó, creo que estuvo alrededor de 20 segundos pegado al poste, incluso los niños chicos pensaban que estaba jugando porque él tiritaba tomado del alambre, porque la corriente no lo soltaba», comentó la vecina.

– ¿Qué más pasó, qué tan grave fueron las descargas?

– Bueno el niño llega corriendo y dice me dio una corriente y uno de los vecinos dice que ‘no te puede dar la corriente porque esto es peligroso’. Mucha gente fue a tocar un poste, no les dio; tocaron el otro, tampoco, pero al tocar los dos postes nuestro vecino también quedó pegado, alrededor de tres segundos, cuatro segundos, donde al caballero ahora también se le reventaron los ojos, se le pusieron rojos como a mi hijo. En ese momento yo llamé a la administración municipal, al tiro les dije aquí hay un problema, mi hijo se acaba de electrocutar, por favor, necesito que vengan a ver estos cables porque están todos pelados arriba, porque arriba de eso nos dimos cuenta que habían unos cables pelados.

– ¿Qué respondieron del Municipio?

– En ese momento vemos que estaban en reunión en el Municipio. La alcaldesa Carmen Castillo toma un vehículo, se va, pero a quien manda es al administrador municipal Hernán Herrera. El problema acá es que la doctora, ella tiene…, es su título, es doctora, o sea, en ese momento ella tendría que haber prestado los primeros auxilios a las dos personas electrocutadas. La señora Carmen Castillo, ella hace un Juramento (juramento hipocrático), donde ella tendría que haberse acercado y haber tomado los primeros signos vitales, donde no lo hizo.

– ¿Pero finalmente alguien del Municipio ayudó o no?

– Al llegar el administrador municipal acá me dijo: ‘¿Elisa, qué pasó?’; le expliqué, me dijo: ‘Ya, yo voy a llevar al médico’, pero después el niño me manifiesta que estaba tiritando y que algo le pasaba en su corazón, que como que palpitaba más fuerte. Lo miré pensando que en algún momento me iban a pasar o me iban a llevar a Urgencias, pero no.

ADMINISTRADOR ‘SE LAVA LAS MANOS’

Diario El Trabajo consultó directamente al administrador municipal Hernán Herrera sobre qué van a responder, sin embargo el funcionario nos dice que el municipio no dirá ni hará nada, que esa situación le corresponde a Gobernación por estar en la Plaza Cívica.

CONTUNDENTE RESPUESTA

Con esta sorprendente respuesta por parte de Herrera, consultamos al jefe de gabinete de la Delegación Presidencial Provincial, Jaime Rojas, quien respondió: «La Delegación no tiene facultades de mantenimiento, nunca las ha tenido. Nosotros sólo tenemos la potestad de autorizar eventos y el uso del espacio, pero no nos corresponden esos temas de mantención (…) Todo lo que es mantenimiento de alumbrado público le corresponde a la Municipalidad. Ellos tienen elementos publicitarios y de iluminación halógenos, más los postes, que le corresponden en mantenimiento a la empresa subcontratada por el municipio. En este caso, nosotros hablamos con el administrador municipal, Hernán Herrera, con quien acordamos el cambio de un tablero y que ellos revisarán cuál fue la falla (…) Con respecto a las personas afectadas, conversé con la mamá del niño y él está bien, no fue una descarga eléctrica, como se había indicado. Lo que ocurrió fue una falla en la conexión a tierra que pasó, pero él está bien, está en su casa con reposo y su madre (dirigente de ‘Ambulantes por la Dignidad’) estuvo hablando con el Administrador Municipal y nosotros, para comentarnos lo que ocurrió».

Roberto González Short