Nuevamente entran a robar al carro de la ‘Tía Mabel’ de las papas fritas

Calle Merced, pleno centro de San Felipe:

Carabineros de San Felipe a través del Mayor Jorge Guzmán ha hecho un balance positivo de estos patrullajes en duplas donde va un Carabinero con una inspector en una camioneta municipal, pero lamentablemente hay un solitario delincuente que está haciendo de las suyas porque ya ha entrado dos veces a robar al carro de papas fritas de la ‘Tía’ Mabel Nochez. El primero de jueves para viernes y el segundo de sábado para domingo.

Así lo manifestó la propia emprendedora, quien reconoció que «vuelve de nuevo el personaje, solamente que ahora se llevó todas las cosas de aseo y pasaron dos jóvenes y lo miraron que estaba robando, ¿por qué ellos no son un poquito solidario y llaman a Carabineros que están robando ahí? Ellos lo miraron y siguieron, niños entre 20-22 años, y se dieron vuelta al ver que él estaba robando, saltó la reja, se metió por ahí mismo. El primer día vinieron a fijarme nomás ayer (domingo), vinieron a soldar, si se hubiera metido un poquito más lo toma un sensor. Y yo tengo las cámaras, vimos todo lo que hizo. Ayer (domingo) vine a sacar unas papas y vi, sino me hubiese dado cuenta hoy día (lunes) porque el domingo no abro.

– ¿Cuándo se dio cuenta usted?

– El día domingo, porque esto lo hizo de sábado para domingo, a la una y media de la madrugada. Yo no sabía y el vecino llegó y miró alrededor y no había nada, pero no se fijó donde está el lavaplatos.

– ¿Volvió a entrar por ahí?

– Por el mismo lado, solamente como me lo habían fijado anoche, hoy vino el caballero y soldó y se requiere plata. Me bajó sensores porque no lo tomaba donde estaban un poquito alto, así es ahora lo bajó y soldó, le soldó unas puntas todo eso, pero buscan otro lado, si empiezan a buscar.

– ¿Es el mismo del otro día?

– Es el mismo… la misma persona, solamente que ahora venía con una parca azul con distintivos. Ayer salí a mirarlo por ahí, pero dobla en Traslaviña así es que ahora me voy a conseguir unas cámaras que tienen ahí en Traslaviña para ver la secuencia y saber dónde va.

– ¿Cómo que la está tomando de ‘casera’?

– Claro, igual que mi vecino del diario, ya prácticamente lo quebraron porque le robaron tantas veces, le robaron sus cigarros. Yo ahora tuve que volver a invertir en seguridad.

– ¿Cuánto perdió en plata ahora?

– Ahora tienen que haber sido alrededor de 100 mil pesos, más el maestro, todo 170 mil pesos; vamos ya con 350 mil de pérdida, plata que ha costado tenerla y hoy día de nuevo reponer aceite porque empiezan las actividades, tenemos que tener las cosas.

– Para reiterar, ¿qué le robaron ahora?

– Me robaron herramientas, útiles de aseo, el WD-40 que yo dejo aquí cuando los candados están muy agripados, les echo WD, todo lo que es lava lozas limpiavidrios, todo lo que uso en cosas de aseo, ahora a comprar todo de nuevo y cosas que no se pueden recuperar. Lo otro que el carrito que está ahí no se está trabajando. El ‘galló’, pasó Carabineros en los dos robos, los miraba, veía las luces y se acostaba dentro del carro. Carabineros no tiene la visibilidad, porque si no hubiese estado ahí, lo ve.

– ¿El carro que está acá al lado de su local?

-Sí, donde vendían ropita, el niño no viene de septiembre del año pasado y ahí se esconden, cuando ven Carabineros se acuestan ahí en el suelo, ellos no tiene la visibilidad y tampoco no se van a andar bajando en todos los locales, yo también entiendo.

– ¿O sea, si sacara ese carro habría más visibilidad?

– Más visibilidad, así es que ahora voy a hacer la ‘cartita’ con la denuncia y las fotos para que vea que eso también ayudaría a que cuando Carabineros hace la ronda, tuviera más visibilidad.

– ¿O correrlo un poco más allá?

– No, si no sirve de nada, si el niño no viene de septiembre.

Cabe recordar que ‘Lucho’ Zelaya, dueño del quiosco ubicado al lado del carro de la ‘Tía Mabel’, ha sido en innumerables veces víctima de robo pese a estar ubicado a metros de las cámaras de televigilancia.

