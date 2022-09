Nuevamente ingresan a robar al club nocturno ‘Entre Copas y Chicas’

Esta vez detienen al delincuente:

De nuevo entraron a robar al club nocturno ‘Entre Copas y Chicas’ de calle Portus, pero esta vez el dueño tuvo más suerte porque Carabineros logró detener al sujeto.

Así lo explica José Reyes, quien reconoce que son buenas noticias «porque esta persona no alcanzó a llevarse ninguna cosa, porque llegó Carabineros a tiempo. Yo los llamé y fueron al tiro. La alarma del local funcionó, me llegó la señal a mí, me levanté y fui de inmediato para allá y Carabineros ya estaba en el lugar; eso habla muy bien de ellos, que llegaron oportunamente, y después varias horas que este muchacho estuvo escondido en el techo arriba, pudieron detenerlo, se lo llevaron detenido. La misma persona me ha robado las cinco veces hacia atrás, es conocido como ‘Chico Mario’ que es el que se me ha metido a robar cinco veces, seis con esta», dice.

– Ahora provocó sólo daños, no alcanzó robar parece.

– Solamente provocó daños nomás, y Carabineros sacó fotos en el lugar de todos los daños que el hombre hizo. Como no fue fácil entrar, ahora hizo harto daño, lo único que hay que gastar plata para reparar de nuevo por todos los daños que hace, porque vez que entra deja mucho daño.

– ¿Qué espera, que pueda quedar en prisión preventiva teniendo quizás denuncias en ese sentido?

– Ojala quedara detenido, que pase este tiempo ahí guardado hasta ver si se cabrea, pero ya una vez estuvo detenido por cuarta vez que se metía, estuvo detenido, pero el hombre salió y volvió con más ganas; ya en 15 días se metió dos veces.

– ¿La última vez?

– La última vez cuando usted estuvo ahí, vio los daños que hizo y las cosas que se llevó, y ahora sólo provocó daños porque se encontró con una reja que nosotros habíamos instalado para no llegar donde estaban los licores y ahí no pudo pasar.

– ¿Tuvo que tomar medidas dentro del local?

– Exactamente, poner candados trabajar prácticamente enrejados, ahora hay que trabajar así.

– ¿A qué hora se produjo este hecho?

– A la una y cuarto de la madrugada me sonó la alarma a mí, que esta persona estaba ingresando al local y fue detenido a las cinco y media de la mañana.

– ¿Algo más que agregar de esto?

– No sé qué más agregarle ya porque todas las veces he dicho hartas cosas sobre este joven y no pasa nada, Carabineros hace su trabajo, vienen, lo pillaron, se dieron el trabajo de una y cuarto de la noche hasta las cinco de la mañana para que el muchacho saliera de donde estaba escondido y poder llevárselo detenido. No sé si en un par de horas va a andar en la calle de nuevo o mañana o no sé porque como le digo, Carabineros hace su trabajo, pero no sirve de nada. Imagínese que anoche le sonaba que un problema en un lado, en otro lado , tratando de solucionar el problema mío, y también iban apara allá y volvían porque tenían varios anuncios de robos en varias partes anoche, porque yo estaba ahí con ellos, les sonaba la radio, que había un intento ahí en una automotora, después que había uno para adentro, varias veces escuché cuando los llamaban, pero se dieron el trabajo de esperar… esperar hasta que llegaron y eso es lo que yo digo para qué ¿valdrá la pena que Carabineros esté ahí haciendo todo lo que hizo para poder pillarlo y en un rato o unos días más este joven esté en la calle?