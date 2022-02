Nuevamente roban un vehículo Nissan ‘Qashqai’ sin mayores complicaciones

Esta vez la víctima fue un trabajador del ‘Homecenter’ a quien le robaron su auto desde el estacionamiento del recinto.-

Lamentablemente continúan los robos de vehículos en nuestra ciudad de San Felipe. En esta oportunidad, la víctima fue Luis Puebla, trabajador del ‘Homecenter’, a quien le robaron su auto que tenía estacionado en el estacionamiento de funcionarios del recinto.

El hombre, quien habló con Diario El Trabajo, relató que «siento que estaba previamente planificado, yo soy trabajador de ahí mismo, es un estacionamiento que nosotros tenemos habilitado para poder dejar los vehículos ahí, y ayer (martes) cuando me retiraba a mi hogar, me percaté que el auto no estaba. Ahí la empresa prestó toda la atención para hacer la demanda».

Si bien la víctima no pudo ver el momento exacto del robo de su vehículo, sostuvo que «esto creo que estaba predeterminado, porque igual el vehículo tenía un traba volante, yo le había puesto una cadena con un candado, fue como que lo estudiaron y todo. Yo creo que le dieron varias vueltas y lo robaron. Además que la seguridad de este auto sí deja harto que desear, es cosa de revisar las redes sociales y percatarse que se roban mucho esta clase de vehículos».

Una vez que se percató del robo de su auto, dio aviso inmediatamente a carabineros y lo publicó en redes sociales. En este último ámbito, horas más tarde una persona los contactó para comentarles que había visto su vehículo rumbo al oriente.

«Cercano a la media noche y como lo publicamos en redes sociales, una persona dice que a la altura del sector de Las Cadenas lo pasó el vehículo a exceso de velocidad y casi lo choca, entonces él rápidamente tomó la patente y lo intentó seguir como para encarar al tipo porque casi lo choca, y se metió por la calle Los Olmos y lo siguió, se dio cuenta el tipo y lo perdió como en dirección a Los Andes», detalló.

«Después él viendo las redes sociales nos contactó y nos dijo que lo vio y reconoció la patente. Quizás ahora ya le cambiaron la patente, pero por lo que es la autopista Los Libertadores no ha pasado», agregó.

Finalmente, Luis Puebla nos contó que «la fe en Dios es lo último que se pierde, pero también agradecido que no fue un portonazo o una encerrona o que no le pasó a mi señora. Da rabia e impotencia y el perjuicio que nos generan como familia, es un momento que no se le da a nadie».