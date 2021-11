Pacientes desmayados y excremento en el piso en Urgencias del San Camilo

Usuarios deben esperar hasta más de seis horas por atención:

La situación es impresentable desde el ángulo que se le mire: servicios higiénicos pestilentes y llenos de excremento humano en el piso; pacientes desmayados en el suelo y otros rabiando de dolor; adultos mayores y usuarios del Servicio de Urgencias del Hospital San Camilo esperando durante horas para ser atendidos, es la postal de todos los días en dicho centro hospitalario, sin mencionar la fila de pacientes que llega hasta la calle principal.

La gota que derramó el vaso y que explotó tanto en redes sociales como en los teléfonos de nuestra Sala de Redacción este día lunes, es el caso del joven Guillermo Fuentes, de 32 años de edad, trabajador de una empresa de aseo. Él llegó con fuertes dolores de estómago y desmayos repentinos que lo dejaban casi inconsciente en el piso, llegó cerca de las 7 de la mañana de este lunes, solicitó atención médica en Urgencias pero no la recibió, las horas pasaron y los dolores se intensificaban, la fila aumentando y el caos llegó a instalarse en la sala, finalmente Guillermo cayó desmayado, su madre intentó levantarlo, auxiliarlo, más sin embargo pese a esta dramática situación y los reclamos de los demás pacientes en espera, nadie de Urgencias lo atendió.

ES EL COLMO

Cuando las cámaras de Diario El Trabajo llegaron al lugar, ya el joven había recuperado el conocimiento y estaba sentado en una banca esperando atención, como pudo, Guillermo nos habló de su situación.

– ¿Qué pasó, desde hace cuántas horas llegaste a Urgencias?

– Antes de las siete y media de la mañana, he recurrido tres veces a distintos centros médicos, porque allí me aburro de tanto esperar, fui a Putaendo, me inyectaron; fui al Cesfam de Las Acacias (Segismundo Iturra) y ahí también me inyectaron. Yo lo único que solicito es que me hospitalicen para saber lo que tengo, tengo mucho vómito y dolor de estómago, necesito mucho suero para estabilizarme, pero la espera es demasiado larga, lo que me dicen es que siga esperando.

MÁS RECLAMOS

Los reclamos externados a Diario El Trabajo por los usuarios son varios, pero los puntos principales de malestar son las horas de espera para ser atendidos, y la suciedad en los servicios higiénicos en la unidad de Urgencias. Ese es el caso de doña Érika Montealegre, vecina de El Pino camino Tocornal, quien acudió a Urgencias con sangrado de hemorroides.

«Llegué a Urgencias a las 5:30 de la mañana, después de pedirle varias veces al caballero del mesón, me atendieron, casi al mediodía terminó mi atención, debo decir que el personal me atendió bien, pero es mucho el tiempo de espera», indicó la usuaria.

HOSPITAL RESPONDE

Nuestro medio solicitó explicaciones al Hospital San Camilo sobre este aparente colapso en el Servicio de Urgencias, esta fue la respuesta recibida: «Efectivamente este lunes 26 de noviembre, el Servicio de Urgencia registró un tiempo de espera superior al normal debido a la alta cantidad de usuarios visitantes, lo que produjo un retraso en las atenciones, ya que es importante destacar que debido a la pandemia, hoy las atenciones requieren mayores cuidados, lo que retrasa los tiempos de resolución. Además, también es importante mencionar que los días lunes marcan tendencia de mayor cantidad de visitas derivadas desde el fin de semana, muchas de las cuales no representan urgencias desde el punto de vista médico, lo que significa que podrían consultar en el resto de los dispositivos de red existentes para descongestionar a las Urgencias y permitir que atiendan los casos más graves. Respecto del aseo de los baños y de las condiciones de espera, la Dirección se compromete a reforzar aún más su cuidado, buscando siempre una atención digna, ya que si bien existen servicios de limpieza dedicados exclusivamente a esta Unidad, con aseos programados varias veces al día y frente a emergencias, en ocasiones, dado el uso masivo, la frecuencia no es suficiente, lo que se suma a los desperfectos que constantemente sufren los dispositivos sanitarios debido al mal uso o a los elementos que lamentablemente algunas personas introducen en ellos. Es por esto que se da orden de arreglo a Mantención apenas se tiene noticia, como ocurrió también con esta denuncia».

Roberto González Short

Fotos Gabriel Orellana Pezoa