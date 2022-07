¡Para no creerlo! Chofer de colectivo le roba a otro chofer de colectivo

Verdaderamente fue una sorpresa desagradable la que se llevó Rodrigo Sandoval, conductor de taxi colectivo, cuando su padre este día miércoles en la mañana le avisó que tenía un vidrio roto del auto. Pero aunque suene redundante, la verdad es que la sorpresa fue aún mayor cuando al revisar las cámaras instaladas en su domicilio, se encuentra con que la persona que le robó se movilizaba también en un taxi colectivo, es decir se trataba de un colega.

En conversación con nuestro medio reconoció que «la verdad de las cosas que fui alertado por mi padre en la mañana que tenía el vidrio roto del auto, que estaba estacionado afuera de mi casa. Voy a ver el vehículo y me encuentro que efectivamente me habían quebrado una aletilla y me habían sacado pertenencias del auto; herramientas, unas monedas que habían, cargadores y lentes de sol. La sorpresa mayor fue cuando revisamos las cámaras que hay en la casa y bueno, ahí se ve en el video que aparece un colectivo, se baja el copiloto, me quiebra la aletilla del auto y procede a sustraer las cosas que yo tenía en el auto. Después el tipo apaga las luces del colectivo y después que me sacan las cosas del vehículo, prenden luces y toman marcha. Y en el video se ve que el colectivo tenía las puertas de diferentes colores, una burdeos y una ploma, aparte de eso tenía el letrero destapado de una línea x, nos fue fácil identificar al vehículo que efectuó este delito, eso en resumidas cuentas», dice.

– Llama la atención el color de las puertas, burdeos y plomo, ¿lo tendrían que pintar?

– Por los antecedentes que yo recopilé, el vehículo había sido chocado y le colocaron unas puertas que consiguieron en desarmaduría para sacar a trabajar el vehículo y una de esas puerta burdeos y otra ploma.

– ¿Qué más lograste averiguar sobre el vehículo?, lo que se pueda contar.

– Bueno, me dirigí a la línea donde trabaja este colectivo y me entrevisté con el dueño del auto o el encargado, también con las personas que están a cargo de esa línea, y ahí pude enterarme que el vehículo era conducido por el hijo de esta persona, y por lo que me dio a entender él, el hijo está en problemas de droga y cosas así (…) Entonces el tema está, por lo que me dio a entender, que el hijo le había sacado el auto y él se percató en la mañana que el auto no estaba.

– En la parte legal, ¿tú hiciste la denuncia en Carabineros, PDI, Fiscalía? ¿Qué hiciste?

– Yo con los antecedentes fui a la PDI y está la denuncia puesta ahí.

– La persona que te rompe la aletilla y te saca las cosas, el hijo del dueño, ¿también es conductor de colectivo en el fondo o no?

– Exactamente, también conducía ese vehículo. Yo me entrevisté con el presidente de la línea y a él ya lo bajaron de vehículo, o sea ya no puede manejar más, lo que es la asociación de gremio acá ya se dieron a conocer los antecedentes de él que ya no puede conducir.

– Claro porque es un conductor de colectivo robándole a otro conductor en el fondo.

– Sí, lata, fome, rabia, pero bueno qué se puede hacer, para mí fue sorpresa.

– De un colega a otro colega.

– Claro, para mí la sorpresa fue grande ver que un colega de otro colectivo te haga esa canallada, más que nada… da rabia.

– ¿Algo más que quieras agregar de esto?

– No nada más que agregar.