Personal Covid del Hospital San Camilo tiene empleo hasta el 31 de enero

Cirugía, Medicina y Pensionados suspenden labores:

Por medio de Memorándum dan aviso a más de 50 profesionales del hospital. Empleados aseguran que seguirán en paro de labores. Pese al aumento de contagios, desciende nivel de gravedad lo que los vuelve innecesarios.

Un paro de labores realizó desde la mañana de este lunes en las afueras del Hospital San Camilo, funcionarios de la salud afiliados a la Fenats Aconcagua, medida que tiene relación directa con el Memorándum emitido por el director de dicho centro hospitalario, Ricardo Salazar Cabrera, documento que advierte del cese de labores para el personal médico contratado para atender a pacientes Covid dentro de la modalidad Honorarios Suma Alzada, y que compromete a personal de hospitalización domiciliaria; entrega de medicamentos; urgencia diferenciada y laboratorio.

VIENEN DESPIDOS

Este paro de labores fue convocado por la Fenats Aconcagua, en este caso la vocera y presidenta de la base Hospital San Camilo, Evelyn Díaz Araos, fue quien habló con Diario El Trabajo.

«Para nosotros en realidad es bien lamentable que sin este recurso humano, que es fundamental para dar una atención digna de calidad a los usuarios, por eso nos encontramos movilizados aquí en el frontis del establecimiento, de cumplirse este Memorándum en este minuto quedaríamos con tres técnicos paramédicos, las unidades tanto de Medicina como de Cirugía y un volante, que significa que está de las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. Quedaría un enfermero, un profesional de Enfermería que haría para 57 pacientes, tanto en Medicina como en Cirugía. ¿Qué haría un enfermero tanto para el área de Pediatría que sería tanto para Pensionados? Y así, eso es así, suma y sigue. Y tal cual como le decía recién el director que haríamos, se suman otros servicios clínicos acá en el establecimiento, donde quedaríamos con una brecha de más de 50 personas fuera del establecimiento. Entonces eso es lo que nos complica en este minuto, la calidad de la atención que se le va a dar al usuario y también la carga laboral que significa para el resto de nuestros compañeros», detalló Díaz.

– ¿Cómo ves entonces el panorama, cuesta arriba o lo contrario?

– No, la batalla la están dando entre todos y la verdad es que esto no se viene suave, se viene bien complicado, porque si bien es cierto no hay pacientes graves dentro del establecimiento con respecto a la pandemia, específicamente es porque hay gente que ha cumplido con el esquema de vacunación, pero hay pacientes que están llegando complicados, y es que están dándole la atención entonces con menos personal, ¿a quién priorizo si no salen de Urgencias en un servicio? ¿A quién priorizo? ¿Priorizo al más joven, al más adulto? Esa es la situación.

– Se habla a veces que en el San Camilo se brinda un mal servicio, ¿se agravaría esta situación entonces?

– Exactamente, un pésimo servicio y pésima atención es lo que se le va a dar al usuario, a la comunidad hospitalaria, como el único establecimiento de la red donde se les da atención a todo lo largo y ancho del área, tanto allá en San Felipe, Los Andes, Putaendo y otras comunas aledañas acá.

– ¿Qué pasa si no hay una respuesta positiva por parte del Gobierno, seguirán en paro?

– Exactamente, esto se mantendría, porque nosotros queremos para darle una atención digna y de calidad a los usuarios, aquí no es porque estamos pidiendo más dinero, como siempre se nos dice, no, nosotros lo que queremos en este minuto es que se mantenga la cantidad de funcionarios trabajando para dar una atención digna y de calidad a los pacientes que vienen en tiempos normales.

HABLA EL DIRECTOR

Diario El Trabajo también habló con Ricardo Salazar Cabrera, director del Hospital San Camilo de San Felipe.

«Hoy día hay una movilización de personal de los servicios de Medicina, Cirugía y también de Pensionado, motivada por una reducción de personal a Honorarios Covid que se toma ahora a fin de mes, a contar de febrero disminuye la dotación de personal asignado a esos servicios que estaba asociado a la pandemia, y hay lineamientos de nivel central que hablan de que allí no debiese haber continuidad de contratos», indica el funcionario.

– ¿Cómo está el tema de los contagios, se mantiene, aumenta o disminuye?

– Si bien no hay un aumento sustantivo de casos, lo que ocurrió con el personal Covid es que cerró o aminoró brechas históricas de recursos humanos que teníamos en nuestros servicios, eso es lo que pasa en realidad. Los recursos Covid llegaron a ayudar a mejorar una atención que estábamos dando, porque tenían una cantidad limitada de personal.

– ¿Estos profesionales son todos nuevos?

– Sí, claro, casi todo el personal que llegó es nuevo, casi todo el personal a honorarios. Yo estoy estimando sólo en esos servicios, a lo menos unas 40 a 50 personas, pensando en todos los estamentos, enfermeros, técnicos, para luego hay auxiliares, a lo menos en eso, pero el detalle me lo están preparando en Recursos Humanos.

– ¿Qué está haciendo usted como director para atender estas demandas del personal Covid?

– Nosotros estamos haciendo gestiones a través del Servicio para tener una respuesta definitiva y entregársela a las personas que están movilizadas.

Roberto González Short