Protestan contra alcaldesa exigiendo respuesta a sus demandas habitacionales

Detienen a presidenta de Comité de Vivienda LGTB:

Edil aseguró que se realizará una reunión ampliada y anunció que se evalúan acciones legales contra la presidenta de la agrupación por «malos tratos a funcionaros» que habrían tenido lugar en una reunión anterior.-

Cerca de las 8:30 de la mañana de ayer las familias pertenecientes al comité de vivienda LGTB de San Felipe, comenzaron a congregarse en el sector de la plaza cívica de nuestra ciudad, con el objetivo de realizar una manifestación pacífica pidiendo respuestas por sus demandas de casas.

Fue casi un centenar de personas las que haciendo sonar silbatos y con pancartas en mano, se expresaban pidiendo reunirse con la alcaldesa Carmen Castillo, quien a esa hora se encontraba en el teatro municipal desarrollando la jornada de atención ciudadana.

EXIGEN EXPLICACIÓN

En este sentido, María Alejandra López Barrera, presidenta del comité, señaló que «el día de hoy (ayer) vinimos a pedir explicaciones a la alcaldesa Carmen Castillo sobre la demora que hay en los operativos que se van a realizar, que lo hemos solicitado para enero, ellos nos habían adelantado, donde hay una nómina del 60% de la gente que queda fuera.

«Nosotros como comité, somos el comité más grande de Aconcagua, tenemos 340 familias, las cuales 120 familias quedaban afectadas, lo que no lo vamos a permitir», agregó López.

La presidenta del comité advirtió que «hoy día hicimos algo poco para lo que podemos hacer como comité, no queremos llegar a la acción de movilizar a toda nuestra gente. Tiene la oportunidad la alcaldesa como autoridad comunal, tiene la responsabilidad política de solucionar el problema habitacional que afecta a muchas familias sanfelipeñas».

María Alejandra además emplazó a los concejales a hacerse parte de esta problemática social que afecta a una parte importante de familias de nuestra ciudad. «Creemos que el tema de la vivienda no es que lo creamos, es un tema de Derechos Humanos, y no se pueden seguir violentando. Y queremos hacer un llamado a los concejales que se pongan a trabajar por el pueblo, y hoy en día no se vieron luces de ellos, creemos que también los concejales tienen una responsabilidad política en el tema de la vivienda, se puede resolver con diálogo», indicó.

De la problemática en sí, la presidenta del comité explicó que «ellos nos hicieron unas nóminas de las personas que pueden postular, quedaron 120 familias fuera, porque están sobre el 40% (más vulnerable) o no tienen registro social de hogares o no tienen núcleo familiar. Una persona de la comunidad LGTB, una madre soltera no puede postular sin núcleo familiar, entonces aquí hay un impedimento del municipio para poder trabajar».

Finalmente, López sostuvo que «hay personas que tienen el 40% más vulnerable y no pueden postular porque el municipio no ha actualizado en el sistema los datos de cada ciudadano sanfelipeño. Creemos que debe haber un cambio estructural en la oficina del registro social de hogares».

Cabe destacar que la dirigente finalmente fue detenida por personal de Carabineros, aunque se ignora el motivo de la detención ya que la supuesta agresión se habría producido el martes y no durante los incidentes de ayer jueves.

ACCIONES LEGALES

Por su parte la alcaldesa Carmen Castillo relató que «a la entrada del teatro municipal, donde estábamos realizando atención ciudadana, ingresaron un grupo de personas muy preocupadas de la comunidad LGTB+Q que tienen que ver con el tema de vivienda, manifestando su preocupación por el hecho de que se les había informado de que nosotros los habíamos dejado de lado, en esta información para seguir avanzando en este trámite tan sensible que es la vivienda».

La edil, eso sí, explicó que esta manifestación se ha tergiversado con otra reunión que se sostuvo con la presidenta del comité de vivienda, pero en otro contexto. «En ese contexto nosotros aclaramos que esto se trataba de otro tema, porque de hecho con el tema de la vivienda hubo una reunión (martes) con la representante que es María del Pilar (María López), que estuvo con la Dideco para ver los temas respecto de cómo seguir avanzando con todo lo que exige Serviu, porque tiene que pasar por muchos filtros.

«Así nosotros quisimos aclarar que lo que sucedió el día martes fue lo que gatilló que era de vivienda, pero que tiene que ver con un tema de subvención del LGTB+Q en el cual hubo mal trato hacia nuestros funcionarios. Esa reunión del martes consideramos que fue muy desafortunada, no vamos a aceptar que traten mal a nuestras personas, consideramos que es muy importante el buen trato», agregó Castillo.

En este sentido, la alcaldesa aseguró que se evalúa interponer acciones legales por los malos tratos que habría tenido López hacia algunos funcionarios de la entidad edilicia.

«Muy importante el hecho que nosotros independiente de que, por supuesto vamos a continuar trabajando con la comunidad por las viviendas, sí estamos evaluando las acciones legales que vamos a realizar por el hecho de que más de una vez hemos recibido mucho daño hacia las personas que trabajan en este municipio, consideramos que eso no se puede repetir, tenemos que trabajar con un respeto mutuo, los funcionarios quedaron muy dolidos por el trato y la vejación que hubo el día martes», indicó.

Finalmente, Castillo expresó que «nos llamó la atención que vinieran personas que tenían que ver con un tema que es muy sensible y que estamos trabajando con la comunidad, por eso hemos ofrecido una reunión ampliada para aclarar esta situación y que no quede duda que estamos interesados que esto se vaya desarrollando como corresponde».