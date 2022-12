Protestan por incautación de moto y mercadería a mujer comerciante

Comercio ambulante indignado con alcaldesa:

Un grupo de comerciantes ambulantes, en su mayoría mujeres, llegaron ayer hasta el frontis de la Municipalidad de San Felipe para protestar contra la alcaldesa porque le incautaron una motocicleta y mercadería a una comerciante en calle Prat. Junto con ello insisten en su petición de permisos para trabajar en la vía pública.

Una de las manifestantes que estaba en el lugar, dijo respecto a la incautación de la moto que «sí, salió la ley, pero todavía no se hace», dice.

– ¿Cuál ley?

– La ley de las motos, van a pedir una ley para las motos, pero todavía no sale. Sale como en febrero y ella solamente porque está ahí trabajando, es comerciante, le llevaron todas sus cosas, su vehículo que ella trabaja, porque lo ocupa para trabajar, no anda traficando, no anda haciendo nada malo, lo único que aquí Carabineros los puros comerciantes, los puros comerciantes.

– ¿Ese es el motivo de la protesta?

– Sí, porque le llevaron la mercadería, su moto, es una herramienta de trabajo, a ella le cuesta.

– ¿A ella solamente le incautaron?

– A ella le llevaron, le quitaron sus cosas.

Otra comerciante que estaba presente durante esta manifestación fue Johana Gómez, quien señaló que llegaron a protestar «afuera de la municipalidad de San Felipe por el tema de que la alcaldesa está matando el comercio, por último, habernos dado permiso en la navidad, no pedimos año nuevo, no pedimos otras fechas, por último, navidad. A todos nos quedó mucha mercadería del año pasado, yo tengo bolsos guardados en la casa, y nos acercamos a la municipalidad a pedir los permisos correspondientes en esta semana y ella no quiere nada, nada con el comercio. Ahora va a darle permiso a una feria para que se ponga en la plaza, que según ella es pura artesanía, que eso es mentira, yo no tengo nada contra esos compañeros, que trabajen, que les vaya bien, pero que sea legal para todos lo mismo, por último que cierre una pura calle y nos den permiso en una pura calle, pero le estamos suplicando que dé la cara, de un permiso porque la gente está desesperada.

– ¿Pero le habilitaron Yungay?

– Sí, pero la gente no está vendiendo nada, mandó todas las ferias a Yungay y no están vendiendo nada, más encima cobraron 80 mil pesos por persona y son más de seis agrupaciones; o sea, la gente ni siquiera ha recuperado la plata que cobraron del permiso, entonces la gente está desesperada. Hoy día dio la orden para mandar a que le quitaran toda la mercadería a los comerciantes. Que se ponga la manito en el corazón esa señora, porque es cero humana, tiene cero humanidad con nosotros. Nosotros no andamos robando ni pidiéndole a la gente, queremos vender nuestra mercadería, nada más que eso.

Otro comerciante de nacionalidad colombiana, dijo que ellos son una familia de migrantes: «Llevo 19 años viviendo en San Felipe y es primera vez que manda esta señora a que nosotros no trabajemos. Nosotros todos los años trabajamos, cada alcalde nos da permiso un mes para trabajar en el mes de diciembre, y no sé qué pasa con esta señora, no nos deja trabajar. Ella prefiere que los ladrones sigan atracando, robando en las calles, pero no quiere ver ambulantes, pero sí quiere ver los ladrones en la calle. Entonces, ¿qué es lo que ella quiere, arreglar el pueblo? Así lo está empeorando, de peor en peor, entonces que arregle la situación a nosotros que tenemos hijos, familia, que pagamos agua y luz, que considere que así como ella gana su sueldo ahí sentada, que nos deje trabajar a nosotros también. Así es que por último que nos deje trabajar este fin de año que falta», dice.

Desde Carabineros fue el capitán Rafael Ramírez Vallejos quien señaló que este es un plan que se ha implementado desde hace ya varios meses: «La fiscalización del comercio ambulante, y eso es lo que estamos realizando, eso fue lo que se hizo el día de hoy. Se realizó el decomiso de unas especies de comerciante ambulante que no tienen permiso y eso es el procedimiento de rigor», señala.

– ¿Es una incautación la que se hizo?

– Hasta el momento es una sola y por ahora estamos velando por la seguridad del edificio municipal, de los trabajadores, de la gente que transita por acá, para que no haya ninguna alteración al orden público más grave.

– ¿Complicada la situación con el comercio ambulante?

– En todos lados siempre ha sido lo mismo, complicado, pero como hemos insistido nosotros, tanto el municipio como nosotros Carabineros, hemos estado trabajando en conjunto con la Delegación Presidencial con la finalidad de poder regularizar este tema. Se les han dado las opciones al comerciante para que pueda solucionar sus problemas, que puedan trabajar de forma segura, legal. Lamentablemente hay muchos que no han optado por estas opciones, a estas mismas personas que están protestando aquí se les dio la opción de Yungay y lamentablemente, por las pocas ventas que ellos señalan, se vienen igual a trabajar al centro, sabiendo que no lo pueden hacer. Se exponen a esto, ellos mismos a estas situaciones, a que nosotros procedamos junto con los inspectores municipales al comiso de las especies.