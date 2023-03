Roban $200 millones en joyas y relojes de oro y plata desde céntrica joyería

Dueño decidido a cerrar establecimiento:

Un robo millonario de joyas y relojes de alta gama quedó al descubierto ayer en la mañana en Relojería y Joyería ‘ZH’ ubicada en calle Salinas 176, pleno centro de San Felipe.

Según cálculos estimados, teniendo en cuenta los tipos de productos, relojes de alta gama y de reconocidas marcas, de oro y plata, serían alrededor de 200 millones de pesos el avalúo de lo robado. De todos modos, al momento de conversar con el afectado en el frontis de su local, dijo públicamente que todavía estaban revisando las mercaderías para tener mayor claridad sobre el monto.

Además, durante la entrevista, señaló que a consecuencia de este robo iba a cerrar el local, porque simplemente así no podía seguir, pues su negocio es el sustento de su familia.

Ramón Zúñiga, el propietario de la céntrica joyería y relojería, dijo: «Como usted acaba de ver me robaron, el fin de semana debe haber sido, rompieron la chapa el candado eso fue y estoy evaluando», señala.

– Eso mismo, porque son productos de buena marca.

– Obviamente, esta joyería trabaja puros relojes de alta gama, oro y plata.

– ¿Cuál es la hipótesis que tiene usted?

– Seguro, el mismo modus operandi que tienen; romper, ingresar y robar.

– Pese a que usted tiene unas protecciones ahí.

– A pesar, igual nomás ingresaron. Si aquí el tema del robo es porque los delincuentes están solos, en el centro no hay seguridad. La municipalidad no hace su papel de fiscalizar, poner inspectores durante la noche, nada; estamos abandonados a la suerte de que si te roban o no te roban ‘tenís’ suerte.

– ¿Han sabido algo de las cámaras ahí o no hay?

– Sí, hay cámaras de la municipalidad, estamos en proceso de investigación.

– ¿Mucha frustración?

– Obvio, este es el sustento de mi familia; qué voy a hacer.

– Aquí estamos hablando de pérdidas millonarias.

– Obviamente, es mucho, mucho. Hay mercadería que todavía no se paga, entonces para nosotros es el fin, así de definitivamente.

– ¿O sea cerrar el local?

– Obviamente, no puedo seguir. Aquí el daño no lo entiende. La gente ve algo bonito, pero detrás hay un esfuerzo tremendo. Además que es un aporte a la ciudad, pero en definitiva estamos abandonados, desamparados todos los comerciantes de acá, independientemente que seamos pequeños o grandes, estamos todos abandonados.

– Ojalá esta pregunta pueda ayudar en algo, ¿cuáles son las marcas que podrían andar comercializando?, porque un reloj puede costar 100 mil y lo venden en 20 mil.

– Citizen, Festina, Lotus, marcas caras, CAT. Somos nosotros que traemos estas marcas acá. Le digo a la gente que no compre estas cosas porque al final están avalando a los delincuentes.

– ¿Tienen alguna identificación, GPS, algo, un código en el fondo?

– Tienen código, se pueden registrar. Cada reloj tiene su código, podríamos hacer la investigación de la trazabilidad.

– ¿Algo más que agregar de esto?

– Una lástima nomás. Que la ciudadanía empiece a reclamar por la seguridad nomás, no da más, no tiene más aguante. Falta que se metan a las casas de la gente a robar, no sé que está esperando la gente, que se empiecen a matar… esto es grave.

Al finalizar dijo que del robo se dio cuenta ayer en la mañana.