‘Robo Hormiga’ afecta al jardín infantil ‘Rincón de los Angelitos’

Villa Juan Pablo II:

El ‘robo hormiga’ tiene desesperada y preocupada a la comunidad del Jardín Infantil ‘Rincón de los Angelitos’ ubicado al final de la Villa Juan Pablo II en San Felipe. El último se produjo este día martes.

Conversamos con la presidenta de la directiva, Marcela Melillán, quien nos manifestó: «Resulta que a nuestro jardín desde el principio de la temporada escolar nos han estado robando, este tipo de ‘robo hormiga’ que le dicen, que se están perdiendo cosas pequeñas, materiales didácticos, etc. El día sábado en la noche nos rompieron una pandereta, nos robaron un tubo de gas y otras cosas como una radio, juguetes y cosas de los niños, personales, y el día de ayer (martes) en la noche nos hicieron tira dos panderetas, en lo cual no alcanzaron a llevarse nada, solamente como que abrieron un ‘refri’ y sacaron cosas, no alcanzaron nada porque justo llegaban unas personas a arreglar una puerta que habían roto el día anterior. Entonces el día sábado, cuando entraron, rompieron una pandereta; gracias a los vecinos que vieron no pudieron robar, pero hicieron tira una sala; o sea, robaron pero como cosas pequeñas, no fue tanto, tanto el robo. Como no pudieron robar tanta cantidad de cosas, robaron de domingo al lunes en la noche, ahí robaron otras cosas, rompieron una sala y todo».

Sobre algún sospechoso, sería un sujeto que vive en la Población San Felipe, pero no es nada seguro.

– ¿Cómo se supone que ingresa este presunto sujeto? ¿Han logrado graficar como entra?

– Rompe los muros, porque ya lleva tres panderetas rotas.

– ¿Después sigue rompiendo puertas y ventanas, algo así?

– Claro, o sea las puertas de las salas, ha roto manillas, igual le hicieron tira todos los vidrios a la sede de la Juan Pablo. Yo creo que es pura maldad, daño sobre todo, es un jardín de niños chiquititos; o sea, ni siquiera tenemos mucho lujo, la mayoría de las cosas son casi donadas, los juguetes, todas esas cosas; igual es un daño grande el que están haciendo.

– ¿Hay preocupación, miedo, porque le han estado robando día a día?

– Preocupación igual de las cosas que nos roban, están nuestros niños, o sea no sabemos si van a entrar un día en el día, las tías del jardín preocupadas y no hay soluciones concretas. La solución es volver a colocar una pandereta y bueno ¡ahora! la única solución es contratar guardia o nochero que esté ahí rondando. Pero yo he pedido no pandereta, sino que muros más fuertes, más altos, mayor iluminación, alarmas con sensores, etc., pero eso no es posible. Yo como directiva hablé con mi grupo para que compráramos cámaras, tampoco… Yo hablé eso en el DAEM y tampoco se nos autoriza a colocar cámaras, entonces nosotros estamos atados de manos, no sabemos qué hacer. Hoy día igual las tías, a modo de protesta, no quisieron recibir a los niños; o sea, dijeron no mandar a los niños, no mandamos a los niños para ayudar a las tías, para que nos escuchen de alguna manera porque están vulnerando todo los derechos de los niños, sus cositas, las tías. Tampoco se pueden hacer muchos arreglos porque se supone que el jardín va a entrar en este programa que se ganó un proyecto, donde van a arreglar el jardín, pero nosotros no podemos esperar hasta que ellos vayan a arreglarlo como para que nosotros nos sintamos protegidos.

– Nosotros le entregamos información a la directora del DAEM, Natalia Leiva, y ella dijo que iba a ir en la mañana.

– Ella fue hoy día (ayer) a hablar con las tías. La solución que se dio fue que hoy sí o sí ya debería haber un guardia en la noche, pero no es concreto; o sea, ¡tenemos el guardia! Empieza a tal hora… todavía no está eso. Nosotros igual hicimos un llamado a los hombres que tengan el curso OS-10 ó no lo tengan, pero han trabajado de guardia, lo tengan vencido por último, que se acerquen al DAEM, que hablen con el caballero a cargo para que él vea si está capacitado o no para que sea guardia o nochero, o que en sí nos sirva para proteger nuestro jardín.

Al finalizar pidió ayuda a las personas, en especial a las de la Villa Juan Pablo II, para que en caso que vean caras desconocidas, avisen o llamen a Carabineros; «no tengan miedo, ya está bien, los delincuentes te amenazan, toda la cosa, pero necesitamos parar esto, cuidar nuestro jardín, necesitamos unirnos porque las que damos la solución somos nosotros mismos, las personas, si nosotros no metemos bulla no van a haber soluciones, nos van a seguir robando. El jardín es de todos o sea hay niños de la villa y de más arriba, de todos lados en ese jardín, y necesitamos protegerlo de alguna manera, o sea necesitamos que nos ayuden a protegerlo. Robo hace mucho tiempo no había en el jardín y empezamos este año desde el primer día y ya necesitamos pararlos».

– ¿Cuántos niños hay en el jardín?

– Son 148 niños en siete niveles.