Sede vecinal de ‘El Tambo’ se entregará provisoriamente mañana martes

Ante inquietud de lectores y vecinos del sector que han esperado cerca de dos años.

Difícil es la situación que viven los vecinos del sector ‘El Tambo’, puesto que aseguran que la obra de construcción de la nueva sede ha demorado cerca de dos años, además de que estaría terminada hace más de dos meses. Esto ha ido empeorando este 2023, puesto que las reuniones de la directiva y las jornadas de talleres y actividades, tienen que realizarlas en una plazuela cercana.

La inquietud la ha dado a conocer una vecina que es parte del Club Adulto Mayor del sector, quien exige una explicación de parte de las autoridades, debido al tiempo que han esperado para que se inaugure la sede. Esto no solo ha traído problemas para realizar sus jornadas recreativas, puesto que, al no tener un lugar físico, las atenciones médicas por parte del Cesfam han desaparecido.

Esto último ha traído distintas consecuencias para la comunidad de Personas Mayores, ya que, al ser un sector alejado de nuestra comuna, han tenido que verse en la obligación de viajar al Cesfam San Felipe El Real y recoger los remedios, que antes eran llevados directamente hasta ellos. Es desde este aspecto, la urgencia de que la sede sea puesta a disposición de la comunidad.

OTROS PROBLEMAS

Además, desde la Junta de Vecinos de El Tambo, han mencionado otros problemas que han tenido como comunidad, ya que explican que las áreas verdes no son regadas por gente del municipio, teniendo que hacerlo ellos directamente, además de no tener contenedores de basura estables, ni tampoco se han podado las ramas de árboles, por donde se encuentran las luminarias.

Al respecto, Rosa Toro, vecina y parte del Club Adulto Mayor de El Tambo, se refirió a la situación de no contar aún con la sede del sector, explicando que «hay un taller de ‘Las Cariñositas’, es un taller donde nos juntamos las señoras, para hacer manteles y cosas así. Es un taller de tejido y ahora este año vamos a hacer uno de macramé. Son todos los días sábados y no tenemos donde juntarnos, no podemos funcionar. A veces nos juntamos en los juegos de al lado del colegio, hay una plazuela.

«El año pasado funcionamos en una salita de la capilla, pero ahora la están ocupando como sala de los niños de acá del colegio, no tenemos donde juntarnos, porque hay un curso de ahí del colegio que está funcionando en la salita. En la plazuela llevamos como dos semanas.

«Nos afecta mucho, porque venían del Cesfam también a atendernos, nos traían los remedios y ahora no tenemos. Cuesta un mundo para ir a San Felipe a Cajales y acá era más fácil para que nos atendiera el Cesfam acá. Yo a mi marido, llevo dos años atendiéndolo particular, porque no encuentro hora para él, entonces es mucho, yo perdí todos mis exámenes porque nunca me dieron hora. Imposible que no nos vengan a atender, que no tengamos lugar para hacer una reunión, acá la locomoción pasa cada una hora, una hora y media», sostuvo.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Vecinos, Ramón Arancibia, indicó los diversos inconvenientes que sufren como comunidad. «Tenemos luminarias, pero no vienen a podar por donde pasan los cables, eso es peligroso, nosotros le pedimos a ‘Chilectra’ o a la municipalidad que venga a ver los árboles y no vienen, también hay otras cosas que no pescan aparte de la sede. Que vengan para acá a ver lo que pasa, o ¿qué quieren, que vamos a hacer una protesta?, porque no podemos seguir así como estamos. El agua con la que regamos los juegos, tenemos que pagar. Todo tenemos que verlo nosotros, o si no, no tendríamos las áreas verdes que tenemos, la cancha tampoco, la capilla tampoco», señaló.

RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDAD

A raíz de esta situación, Diario El Trabajo dialogó con la directora de Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación (Secplac), Karina Roco, quien aseguró que el proyecto demoró debido a cambios que los propios vecinos solicitaron, además de que éste se encuentra en su etapa final y que, desde la próxima semana, se les entregará de manera provisoria, a la espera de la compra de equipamiento básico y su inauguración.

La directora explicó que «la sede en realidad, en su estructura visual, la que uno ve desde afuera, indudablemente que se ve como lista, pero no, había un trámite que se estaba haciendo con el Gobierno Regional, una modificación presupuestaria que demoró bastante tiempo y ahora ya sí se terminó. Nosotros tuvimos una reunión el día lunes o martes con la Junta de Vecinos; ese mismo día se había hecho la recepción de las obras.

«Esta es una obra que tenía un monto de 85 millones de pesos y se tuvo que incrementar el monto, por una modificación que pidieron los vecinos también en una visita a terreno con la alcaldesa, así que se solicitó esa modificación al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y se aprobó esa modificación, que era lo que estábamos esperando poder terminar esas pequeñas partidas que se habían solicitado.

«El acuerdo con ellos, es que se les va entregar de manera provisoria el día martes, porque falta aún comprar el equipamiento, cuestión que no queríamos llevar todavía a la sede, porque tampoco nosotros tenemos donde almacenarlo ni bodega, por lo tanto, falta ese último detalle que es comprar el equipamiento que trae el proyecto y con ello, cerrar el proceso definitivamente. Se les va entregar mañana martes provisoriamente, para que ellos empiecen a funcionar con el equipamiento que tienen en este momento y además quieren hacer rondas médicas, que es lo importante y que ellos necesitan, así que estamos en proceso final yo diría.

«Tenía una casona de 80 metros cuadrados aproximadamente, se cambió a 130 metros cuadrados, una construcción un poco más grande; tiene salón principal; baño para acceso universal; cocina; cerco perimetral; arreglo del entorno. Hoy día solo falta adquirir el equipamiento. Para la alcaldesa es importante este tipo de dispositivos que se instalan en la comuna, sobretodo en sectores como El Tambo, que son sectores que siempre se han sentido bastante alejados de la comuna y que hoy día, mediante la intervención de una sede, pueden mejorar», finalizó Karina Roco.