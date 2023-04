Cazadores del Valle califican de perjudicial prohibición de caza por este año

Prohíben caza de aves en nuestro país:

Debido a la aparición de la gripe aviar y más encima un hombre contagiado en el norte, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) prohibió la caza de aves en Chile por este año. Prohibición que ya fue publicada en el Diario Oficial.

Desde el Club de Pesca y Caza San Felipe, su secretario, Raúl Malfanti, reconoce que esto se debe a la gripe aviar, lo que califica como algo preocupante. De todas maneras dice que ellos tuvieron reuniones con el SAG hace dos semanas, «los días sábados donde se renovaron los permisos de caza o sea de la temporada de caza que comienza el 1 de abril y para algunas especies el 15 de agosto y otras el 30 de agosto. En estos momentos salió publicado ya en el Diario Oficial, la prohibición de caza por esta temporada debido a la gripe aviar que trajeron las aves migratorias sobre, todo en la zona norte del país. Esto viene de Perú donde está muy complicado el tema y hay una mortandad bastante grande de lobos marinos, pingüinos y aves cercanas al litoral, por lo cual está contagiando los distintos tipos de aves migratorias y además las aves que están en la zona por lo cual el SAG determinó a través de eso, prohibir por este año la caza de cualquier tipo de ave, ya que al tocarla, el contacto puede contagiar a las personas», dice.

– Esa temporada usted dice hasta agosto, pero ya este año no se puede cazar en el fondo.

– O sea definitivamente este año no está permitida la caza, lo que sí en este momento solamente las aves y están pensando probablemente también a los mamíferos, o sea estarían prohibiendo la caza del conejo, que tiene temporada libre todo el año, porque está considerado animal dañino, pero recomiendan en estos momentos no cazar ningún tipo de ave silvestre ni tampoco probablemente los conejos, lo promulguen más adelante a lo mejor.

– En el Valle del Aconcagua, ¿qué se caza más?

– En este tiempo lo que se caza es la tórtola, que es la temporada que parte el 1 de abril hasta el 15 de agosto, y la mayoría acá en la zona no es mucha la abundancia de pájaros, pero igual sale la gente a cazar por acá, pero viaja mucho a la zona de Linares, Talca, San Fernando, digamos la zona preferida de los cazadores; pero en estos momentos en todo el territorio nacional está prohibido cualquier tipo de caza, o sea la temporada de caza se terminó, alcanzó a durar dos días y se cerró la temporada de caza por este año.

– ¿Qué opinión les merece a ustedes? ¿Es una que los satisface, es práctica o es perjudicial?

– En realidad es un poco perjudicial porque los amantes de este deporte, digámoslo así, estaban esperanzados en esta temporada, ya que había alguna mayor abundancia de aves silvestre, por lo que nos hicieron sacar los permisos por este año, que no son baratos, y no los vamos a alcanzar a usar porque ya está prohibido por toda la temporada, así es que nos quedamos con el carné solamente para mostrarlo, pero no lo vamos a poder usar.

– En el Club de Pesca y Caza son más disciplinados, es más fácil identificar a los integrantes, pero son disciplinados los cazadores en ese sentido, decir «el SAG nos prohibió, ya tuvimos la pérdida del carné, no vamos a salir a cazar, vamos a respetar». ¿Pero puede también haber gente en la parte informal, cómo ven ustedes esa parte?

– No, la parte de la gente que está inscrita y registrada en los Clubes de Pesca y Caza, van acatar la ley como corresponde, ellos no van a tener problemas. Lo que sí la gente que no está afiliada a ningún club, que son cazadores informales, como se dice, que muchos tienen su carné, esos nosotros no podemos saber qué es lo que pueden hacer, pero los que están afiliados en los clubes tienen que respetar la norma o si no se llevan un castigo, así es que en ese sentido no hay problemas con las personas que están afiliadas en los clubes.

– ¿Qué castigo se arriesgan?

– Una es que puede incluso ser expulsado del club por no cumplir las normas, porque eso va en desmedro, desprestigio de la misma institución, así es que estamos recomendando en este momento que se dediquen a dispararle a los platos que es una cosa más ecológica también, así es que yo creo que por ese lado vamos a tener que suplir la falta de cacería de pájaros con platillos.

– Oiga, ¿lo que se caza se comercializa o es más que nada para el consumo en reuniones de amigos?

– Se hace mucho el consumo en las mismas casas de cada una de las personas, de repente se hacen juntas de amigos donde también se consume y se aprovecha la carne de las cosas que uno ha cazado.