Solitario delincuente roba 60 litros de aceite a ‘Tía Mabel’ de las papas fritas

Un total de 6 bidones de aceite que contenían 10 litros cada uno, robó un solitario delincuente a la ‘Tía’ Mabel Nochez que tiene su carro de papas fritas en calle Merced, a pasos de Salinas y al costado del Quiosco de ‘Luchito’ Zelaya. En plata son alrededor de 150 mil pesos, más el costo de reparar los daños porque el sujeto rompió la parte inferior del carro para robar.

Hizo la denuncia tal como lo pide Carabineros, para saber dónde están robando y así efectuar patrullajes policiales.

Según nos indicó la propia ‘Tía Mabel’, fue su hermana quien «llegó como a las 09:05 y se dio cuenta que por la bajadita donde está el desagüe del lavaplatos, rompieron y se metió alguien y sacó 6 bidones de 10 litros de aceite industrial. Eso es mi materia prima, eso se complica tanto y uno retrocede; yo dando gracias a Dios puedo seguir trabajando y generando plata aquí, pero de lo contrario qué haría uno, queda de manos cruzadas. Y hay tantos gastos en estos tiempos, aparte que tenemos gastos de salud altos, como familia esto perjudica, así es que a alguien le vendieron aceite, son bidones de 10 litros, aceite industrial, por favor que los devuelva porque si no le seguimos dando, que ellos sigan girando, robando, no hay que comprarles. Uno va aprendiendo que hace daño, yo también me incluyo, a lo mejor en los años de negocio, uno pensando que eran de ellos, compraba, ahora yo no compro nada, excepto a mis proveedores nomás les compro, a los que venden el aceite, las papas y vienen a ofrecer cosas, les digo que no, para no llevarme mal les digo que no tengo plata nomás. Y lo que debería hacerse, acá el caballero me dice un WhatsApp del comercio, hacer por intermedio de la Cámara de Comercio, yo no pertenezco, pero hacer un WhatsApp a quien le robaron uno poner y qué cosa, es para no comprarla, por último avisar a Carabineros ‘andan vendiendo tal cosa y se la robaron a un comerciante’; y así cortar, porque si no vamos a seguir con las olas de robos. Aquí al vecino (Lucho Zelaya) cuánto le han robado, y la gente: «¡Ha esos cigarro son del al lado ese aceite esas bebidas son tal lado esa ropa!». Y uno avisa porque uno tampoco va a ir a detenerlo, porque al final se arriesga a que le llegue un balazo. Y tener un número del cuadrante de Carabineros y avisar ‘tal persona pasó vendiendo tal cosa’, por las cámaras ubicarlo.

Señala que hizo la denuncia ante Carabineros: «Vino un sargento, el caballero con harta disponibilidad, ya que el carabinero habló el otro día cuando estaban hablando de seguridad, que lo importante es denunciar para saber que están pasando cosas. Yo no iba a denunciar, pero lo escuché a él, parece que es Guzmán el apellido, él hablaba y decía en la radio que había que denunciar porque si no todos piensan que está todo bien, y si no denunciamos, a veces de rabia dice ‘qué voy a recuperar’, pero a lo mejor a futuro recuperamos la tranquilidad, que no sigan robando y dormimos tranquilos; y eso que yo tengo cámaras, tengo sensor de movimiento, solamente que en ese lado, el lavaplatos, cuando se me iba a ocurrir poner, así es que ahora voy a ubicar al caballero para poner otros sensores; le tengo sensor al gas, que tiempo atrás me robaron un tubo de 45 kilos, gracias a Dios lo recuperé por intermedio de los WhatsApp. Así es que ojalá con esto, si alguien compró el aceite, lo tiene o sabe quién es, denunciarlo para que no siga robando y vaya a trabajar; si trabajo hay, y dando gracias a Dios que yo sigo trabajando, los estudiantes, viene el mes aniversario, el municipio organizó hartas actividades, así es que va haber rotación de plata, sino ahí quedamos».

– ¿En plata cuánto es?

– Alrededor de 150 mil pesos, más tengo que buscar alguien que me arregle porque me rompió adelante y yo tengo una lata y atrás la que es del carro. Llegó a esa y buscó por otro lado, por abajo, si ellos buscan. Él anduvo de las once y media de la noche caminando aquí en el centro dándose vueltas. Lo otro, pedirle a las autoridades que vean las cámaras, si una persona anda después de las once y media de la noche, doce de la noche, que ya no anda nadie, contrólenlo, fiscalícenlo… no anda trabajando a medianoche no anda trabajando, llévenselo. Lamentablemente han cambiado tantas cosas, antiguamente los llevaban y lo dejaban botados lejos y se venían caminando y llegaban al otro día al mediodía. Deténgalos si no tienen una excusa, «decirles no… qué andas haciendo», porque algo bueno no andan haciendo a esa hora, porque yo me voy de aquí del carro 9 (PM) a más tardar, porque a las siete y media ya no anda nadie en el centro. ¿Qué voy a hacer sola? El vecino también cierra y los únicos negocios que están abiertos es el ‘Bien Hecho’ al frente, pero ellos tienen otro tipo de clientela, nosotros tenemos otro tipo de clientela que es más de día, ¿Qué vamos a hacer?, así es, gracias por esta nota y que sirva de algo.

La ‘Tía’ tiene su local ubicado en calle Merced a pasos de calle Salinas.

