Sujetos queman malla para entrar a robar a dos puestos de feria Yungay

La madrugada de este día martes dos sujetos quemaron una malla y entraron a robar plantas y ropa a dos puestos de la feria instalada en avenida Yungay, entre San Martín y O’Higgins.

La víctima, en conversación con Diario El Trabajo, reconoció que hace falta más fiscalización, porque parte de lo robado lo encontró en una vivienda habitada por Okupas, ubicada en calle San Martín, a mitad de cuadra.

Según nos comentó la afectada, este martes «en la madrugada, a las 5 de la mañana, se metieron dos tipos, empezaron a quemar las mallas, hacer orificios para poder meterse a robar a los puestos. Hay algunas cámaras que indican, bueno, estas personas son un grupo de ‘Okupas’ que están ocupando una casa abandonada en calle San Martín, en la primera cuadra, a la mitad. Llamamos a Carabineros, estuvimos tres horas esperando para que vinieran y no pudieron detener a nadie porque no se había pillado en flagrancia. Recuperamos, sólo yo recuperé, una parte de las plantas que me robaron y la vecina que tiene ropa y gorros, mercadería que es más fácil de reducir, no recuperó nada, no había nada dentro de la casa. Pudimos entrar con Carabineros a esa casa en San Martín, pero el tema es que aquí no hay mucha fiscalización tampoco, no pasan Carabineros durante la noche, eso es lo que estamos esperando, que tal vez se haga cargo un poco la municipalidad de ver de alguna manera un poco más de seguridad para todos estos locales que estamos en la Alameda, porque un incendio se puede volver incontrolable también, aquí todos usamos mallas rachel que son plásticas, al igual que los toldos, mucha gente tiene juguetes que también son inflamables, ese es el tema que nos tiene preocupados.

– Me contaba que tuvo que meterse la mano al bolsillo para arreglar su puesto.

– Sí, hay que tratar de cerrar, cercar lo más que se puede por detrás, lo que han hecho algunos, yo no tenía cercado mi lugar porque tengo un pedazo más extendido, pero por ese lado quemaron la malla e hicieron un forado y se pasaron después al otro puesto, no sólo al mío, si no al del lado para sustraerle cosas.

– ¿Qué le robaron?

– Plantas.

– ¿Cuántas le robaron, en valor?

– Bueno, en valor son como 140 mil pesos y yo recuperé la mitad de eso… menos de la mitad, poquito menos de las plantas que logré recuperar de esa casa que le digo.

– ¿Estaban ahí las plantas?

– Sí, estaban ahí.

– Lo otro, tuvo que incurrir en gastos como dice usted, un maestro.

– La malla me salió 19 mil pesos y al maestro otra platita más que le tuve que pasar unas 5 lucas más, eso.

– Conversábamos recién que venden muy poco, entre 5 a 15 mil pesos.

– Bueno sí, en la semana se están vendiendo 15-20 mil pesos, alguna gente vende menos, pero el fin de semana se recupera un poco más. Pero los 5 días de la semana ha estado muy lento, muy lento. Esa es una de las situaciones que le da qué pensar a uno si es que ponerse este año, porque uno sabe que la situación está complicada. Además son muchos puestos también, la competencia, pero uno conversa con los mismos locatarios de acá y la verdad que se está vendiendo bastante poco.

Agrega que además tienen gastos importantes como el permiso municipal que son 80 mil pesos, más 81 mil por servicio de guardias, en total 161 mil pesos; «esa es la plata que tenemos como mínimo para poder estar aquí en este sector», dice.

La segunda víctima alcanzó a recuperar un sombrero de todo lo robado.

Esta feria se encuentra ubicada entre la Avenida Yungay, entre San Martín y Avenida O´Higgins.

