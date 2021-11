Trabajadores de la Salud paralizan actividades por 72 horas a contar de hoy

Un paro por 72 horas a contar de hoy día van a llevar a cabo los trabajadores de la salud agrupados en la Confederación Fenats, en demanda de mejoras laborales. De todos modos mantendrán turnos éticos.

La información la entregó el presidente de Fenats Nacional Servicio Salud de Aconcagua, Daniel Bartch.

«Sí, efectivamente la Confederación tomó la determinación durante la semana pasada en conjunto a nuestros dirigentes regionales, el poder de una u otra forma generar mayor presión al gobierno, quien a través de la instalación de la mesa del sector público no está considerando avanzar rápidamente en cada uno de los puntos que nosotros estamos planteando en el ámbito de la salud, e incluso hoy en día el ejecutivo suspende la instalación de la mesa para mañana (hoy), aplazando más los procesos y todo lo que se considera la negociación para los funcionarios y funcionarias de salud, y la verdad que estamos bastante descontentos, preocupados, creemos que una vez más el gobierno no quiere escuchar nuestras demandas y principales solicitudes que estamos haciendo como trabajadores y trabajadoras del ámbito de la salud».

– ¿Cuáles son esas demandas o solicitudes?

– Estamos solicitando un reajuste digno de 7,5 por ciento; mayor presupuesto para el ámbito salud; las metas sanitarias que se den por cumplidas al 100 por ciento; el bono de trato al usuario que sea para todos los funcionarios y funcionarias en tramo uno; el fuero laboral; el descanso compensatorio, que es una política de ley que se presentó hace bastante tiempo y se mantiene estabilizada en la cámara; estamos además solicitando que se puedan pagar los bonos adquiridos y las compensaciones al 100 por ciento, no a diferencia del año anterior que se pagaron sólo el 50 por ciento, por ejemplo el bono de vacaciones, el término de conflicto; estamos solicitando nuevamente un bono Covid para nuestros funcionarios y funcionarias sin mayores restricciones, porque el año anterior tuvimos que estar presionando a través de nuestra confederación nacional para que se pueda considerar a los honorarios en este pago, lo cual correspondía que los funcionarios a honorarios quienes estuvieron de una u otra forma apoyando desde los sobre turnos no estaban siendo considerados, pensamos que era discriminatorio totalmente; presupuesto para el cuidado infantil que es claramente una necesidad que nosotros tenemos como trabajadores; hay una gran brecha no tan sólo en el Valle de Aconcagua, sino que también a nivel nacional, en donde se necesitan mayor sala cuna, mayores clubes escolares, jardines infantiles para el cuidado de niñas y niños de nuestros funcionarios, quienes puedan así desarrollar sus funciones tranquilas durante el día; además de eso una asignación técnica universal y la recuperación del derecho promedio y dentro de eso lo que siempre solicitamos también como confederación, es no más persecución sindical por ninguno de los equipos directivos de los establecimientos. Entendemos que estamos en situaciones complejas, pero también es importante que nosotros a través de la instalación de la mesa de sector público, podamos demostrar y hacer el levantamiento de nuestras necesidades.

Agregó el dirigente que habrá turnos éticos y comprenderá funcionarios del Cesfam San Felipe El Real, Hospital San Camilo, San Francisco de Llay Llay, en Putaendo, Los Andes. «Estamos haciendo el llamado a los trabajadores a que podamos de una u otra forma demostrar que estamos en descontento en relación a las medidas que se están tomando a nivel nacional y que no se está escuchando a los trabajadores que generalmente para eso es la mesa del sector público, que hagamos nuestras peticiones, y lo que el ejecutivo hace es retrasar, retrasar la negociación», señaló el dirigente.

Reiteró que este es un paro de 72 horas: «No es una asamblea ni tampoco es una marcha solamente del sector de salud, sino que es un paro de funciones para hacer la presión. Vamos a mantener turnos éticos, no vamos a descuidar ninguna de las unidades que son unidades críticas, porque eso sabemos que puede ser sancionado a través del estatuto administrativo; sin embargo, sí llamamos a los funcionarios a que quienes puedan paralizar sus funciones, lo hagamos en la premura de lo que significa tener una negociación en la mesa en el sector público», manifestó Daniel Bartch.

El paro es convocado a nivel nacional por la Confederación Fenats Nacional.

El paro será hoy 24, mañana 25 y el 26 de noviembre a las doce de la noche.