Unos 400 millones en Putaendo y 1.500 en Catemu dejaría Royalty minero

Inversión en infraestructura, principal punto:

La cámara de Diputados aprobó la creación de un Royalty a la gran minería, el que estaría conformado por tres fondos: el primero para comunas mineras, el segundo Fondo Regional de Desarrollo y otro Fondo de Equidad.

Nuestro medio conversón con alcaldes que van a recibir importantes recursos, tales como Mauricio Quiroz Chamorro, de Putaendo, que haciendo un estimativo serían más de 400 millones, y Rodrigo Díaz, de Catemu, que vendría siendo la comuna más beneficiada porque recibe recursos de los tres fondos, es decir unos 1.200 a 1.300 millones de pesos. Todo dependerá del peak de la producción.

ALCALDE MAURICIO QUIROZ DE PUTAENDO

– Alcalde, algún comentario porque se aprobó la ley Royalty o impuesto específico, y hay comunas con un fondo de equidad, donde está Putaendo que va a recibir más de 400 millones, ¿qué opinión le merece?

– En primer lugar agradecer la gestión que se está haciendo desde el 2018, cuando un grupo de parlamentarios ingresó al parlamento una iniciativa en torno a fijar un impuesto específico que se denomina Royalty a la gran minería del cobre. Debo precisar que esto es a la gran minería del cobre, no es a la pequeña ni mediana minería que se va a ver afectada por este tipo de impuesto específico. Nos enteramos satisfactoriamente que es un proyecto que fue aprobado tanto por la cámara de diputados como del senado. ¿Cuál es el impacto que genera para la comuna?, nosotros creemos que es un impacto significativo, estaríamos por recibir a partir del 2024 alrededor de 403 millones de pesos que van a permitir aumentar los recursos disponibles en la comuna de Putaendo para inversión fundamentalmente. Nosotros hemos tomado la decisión de que esos recursos que nos puedan suplementar nuestro presupuesto, que siempre es ajustado, puedan ser invertidos en inversiones que se puedan visualizar por parte de la comunidad como un avance significativo en la calidad de vida de las personas y fundamentalmente a la recuperación o mejoramiento de los espacios públicos que es lo que prácticamente creemos nosotros en donde debieran focalizarse la mayor cantidad de estos recursos. Creemos que el hecho de ser beneficiarios de esta ley, de este impuesto, tiene que ver lamentablemente si con lo que significan nuestros malos índices de desarrollo humano y de vulnerabilidad. Estamos nosotros en el componente que se denomina equidad territorial. Porque los recursos se distribuyeron en tres grandes bloques, en el caso nuestro calzamos dentro de las comunas que van a recibir esto por el sentido de otorgarle mayor equidad territorial a la distribución de presupuesto. Así es que estamos contentos con estos recursos, no resuelven sin duda la totalidad de los requerimientos que tenemos las comunas pequeñas, pero sin duda que es un aporte y un aliciente para poder invertirlos de buena forma en beneficio de la comunidad.

– O sea, como decimos en Chile, que la comunidad vea donde está invertida la plata en el fondo.

– Sí, lo fundamental es que estos son recursos que al no estar considerados en el presupuesto ordinario nuestro, porque no le teníamos para el 2024, nos van a permitir efectivamente tomar una buena decisión de inversión y demás está decir que si estos recursos se invierten bien, su efecto, porque además se van a proyectar durante 10 años, va a significar un aporte estratégico en algunas áreas, por ejemplo de inversión en espacios públicos, mejoramiento de sistemas de alcantarillado, agua potable, tenemos tantos requerimientos, pero sí estamos contentos porque efectivamente esos recursos que nos vienen a mejorar la disponibilidad presupuestaria, nos van a permitir abordar temas que están sin resolver hace décadas… Hace décadas que hay temas que no han sido resueltos por el Estado y por lo tanto creemos que efectivamente comunas como Putaendo, que no tienen gran minería, se benefician a partir de un componente como la equidad territorial, porque esto redistribuyen los recursos que ingresan al Estado en todas y cada una de las comunas de Chile.

– A propósito, pero no es personificar en Putaendo, veía comentarios en redes sociales, ¿se podría producir un aumento en la dotación de personal, ‘apitutar’ más gente, quizás un foco de corrupción en algunos lados, puede suceder eso alcalde o no?

– Yo lamento mucho que dentro de la propia discusión de esta ley, hayan algunos parlamentarios que pusieron en duda la transferencia de recursos a los municipios pensando que somos menores de edad y dando por hecho que todos los recursos en los municipios se malgastan o se usan de manera irregular, creo que esa es una afirmación a lo menos temeraria y a lo menos injusta. Es verdad que ha habido casos de corrupción en algunos municipios de nuestro país, pero eso no significa que no sepamos administrar bien lo que se nos entrega, esto es como querer castigar al ejército y no entregarle más presupuesto porque hemos tenido escándalos de fraude o de mal gasto de recurso público, no tiene nada que ver una cosa con otra. Existen los mecanismos apropiados tanto de la Contraloría como los propios concejos municipales que fiscalizan el uso de los recursos y de los ciudadanos también que pueden permanentemente supervigilar lo que nosotros hacemos con recursos.

ALCALDE RODRIGO DÍAZ DE CATEMU

Por su parte el alcalde de Catemu, consultada su opinión por la importante cantidad de dinero que llegaría a su comuna por parte del Royalty, señaló:

– Primero agradecer que por fin después de 4 años se haya logrado despachar como ley el Royalty minero que debería haber estado vigente desde hace 30 años. Es una necesidad absoluta, un punto de justicia, es cuando uno siente que el congreso básicamente empieza a hacer la pega que es despachar aquellas leyes que van en búsqueda de una equidad, una mejor distribución de la ganancia, no sólo de lo que recaudan las empresas que trabajan en el territorio nacional, sino que además evitar que esos fondos que generan por esas empresas, vengan a centralizarse como ha sido toda la vida en Santiago, creo que ahí son dos noticias buenas a la vez, ya el sólo hecho de que exista la ley. Luego cuando empieza a analizarla se da cuenta que son alrededor de 450 millones de dólares los que se debiera recaudar vía el Royalty minero, siempre en consideración que las industrias mineras alcancen los peak de producción. Porque también tiene que ver con cuánto produce, cuánto genera de ganancia, cuánto tiene que pagar de Royalty. Una vez hecho este cálculo 450 millones de dólares, uno se da cuenta que tenemos por lo menos tres fondos que a nosotros como comuna nos va a impactar. El primero tiene que ver con esta mejor distribución de las platas que van a llegar al Fondo Regional de producción y desarrollo, me parece que es donde ingresan ya platas a nuestro gobierno regional; para qué, para que tenga más recursos para levantar fondos para los proyectos de las comunas, ya me parece eso una muy buena noticia. Luego viene el segundo fondo que es de la equidad territorial, donde hay 303 comunas a nivel nacional, donde nosotros estamos y también vamos a percibir por ese fondo un aproximado a 260 ó 270 millones de pesos al año. ¿Es una buena cantidad? Es una buena cantidad y sobre ese viene el fondo de las comunas mineras, Catemu también está considerado dentro de las cinco comunas mineras que presentan nuestra región, nosotros estamos y porque aquí tenemos yacimiento y explotación, hay fundición, o sea vivimos también todo los perjuicios que implica ser una comuna minera y ese fondo nos debiera dejar alrededor de 1.200 a 1.300 millones de pesos si sumamos al fondo de la equidad, estamos hablando de que vamos a recibir una inyección de presupuesto que va a estar entre los 1.500 a 1.700 millones. Eso para una comuna que tiene un presupuesto de 4.500 millones, es un cuarto, o sea estamos hablando de una cantidad no menor.

– ¿En qué los va a invertir alcalde?

– No sé, eso tenemos que empezar a ver. Vamos a reforzar las áreas. Cuáles son las áreas más débiles que tiene cualquier comuna pobre como la nuestra. Lo primero tiene que ver con el tema social, nosotros tenemos que ser capaces de invertir no sólo más en la ayuda social, sino en la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestra comunidad, por ejemplo necesitamos más buses para movilizar a nuestra gente, necesitamos espacios para poder reunirnos con las organizaciones comunitarias, hay un montón de apoyo que tenemos que empezar a entregar en esa vía social. Insisto, no puede ser sólo el subsidio eterno de la caja de mercadería de pagar la cuenta. Tenemos que invertir para mejorar las condiciones en que se desarrolla socialmente nuestra comuna. Porque por otro lado viene la inversión para mejorar la calidad de vida en nuestra comuna, en profesionales para levantar mejores proyectos, invertir en una adecuada mantención de nuestro pueblo. Yo le diría que ¿en qué se gasta?, básicamente en dos o tres áreas: inversión social en proyectos y en profesionales para poder mejorar las condiciones de trabajo y en general de nuevos proyectos.

Al finalizar se manifestó contrario a esos que piensan que pueda producirse un foco de corrupción o ‘apitutamiento’.

