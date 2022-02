Vecinos indignados bloquearon camino y exigieron soluciones al municipio

Troyanos no pueden ni almorzar tranquilos por el hedor:

No dejaron pasar ni a los vehículos del sector hasta no obtener un compromiso de la alcaldesa. Alcantarillado de La Troya sigue sin ser entregado. Terrenos están colapsados y las fecas se rebalsan en los patios.

Un generalizado malestar es el que desde hace varios años vienen externando los vecinos de La Troya, esto a raíz de la no terminación y activación del sistema de alcantarillado que el Municipio está ejecutando, postergándose por mucho tiempo los problemas de salubridad que estos vecinos sufren en cada una de sus viviendas, ya que las aguas servidas se rebalsan en sus casas y el hedor se vuelve insoportable, además de no poder vaciar las cámaras, pues los camiones que brindan el servicio séptico no pueden ingresar al centro de La Troya por el mal estado de las calles, producto de los trabajos que nunca terminan.

Fue la tarde noche de este lunes en pleno centro del pueblo donde espontáneamente se dieron cita los vecinos, las autoridades municipales incluyendo Vialidad, MOP y la empresa Felipe de Paz, encargada de los trabajos del alcantarillado.

En el encuentro participaron más de 150 vecinos bastante molestos. Los fuertes reclamos contra la alcaldesa Carmen Castillo y la directora provincial de Vialidad, Patricia Teran, apuntaban a que entre ellas ‘se tiran la pelota’, lo que generó descalificaciones entre las mismas autoridades y algunos protagonistas de la acalorada reunión.

TERRIBLE FETIDEZ

Diario El Trabajo habló con Vicente Saavedra, uno de los directivos de la Cooperativa de Agua Potable La Troya, quien nos comentó: «A ver, de hecho que sí hay muchas uniones domiciliarias que sí están conectadas, el tema es que no está conectado todavía con Esval, falta todo ese proceso, no está funcionando; la instalación y la infraestructura está, pero no está funcionando y tenemos vecinos a quienes se les colapsan las fosas sépticas en sus casas y tienen que estar trayendo camiones limpia-fosas muy seguido, son $70.000 cada vez que limpian, y a veces no llegan porque no se puede transitar en estas calles, esto sin mencionar que los colectivos de nuestro pueblo, tenemos una línea de colectivos acá, tampoco están subiendo a La Troya porque los caminos son intransitables para vehículos», comentó Saavedra.

– ¿Qué lectura tiene usted sobre esta serie de aplazamientos para entregar las obras a los vecinos?

– O sea, el programa que había de trabajo era para este martes empezar a asfaltar la parte de abajo, la primera parte, la parte plana del sector del proyecto, cosa que fue rechazado por Vialidad, por la señora Patricia Teran, ya por un tema de que no le da la medición. Ya el viernes pasado, en una reunión con la señora alcaldesa y la señora Terán, que por lo que se ha trascendido, creo que van a tratar de buscar a alguien para que haga una medición que sea fiable o confiable para todos. Pero en este momento tenemos que parar el proyecto, el asfaltado, técnicamente hoy (martes) en la mañana fui a tratar de comunicarme con la señora Patricia Teran, ella no me recibió ni tampoco me devolvió la llamada.

TODO COLAPSADO

Diario El Trabajo visitó la mañana de este martes varias viviendas de La Troya, mismas que en su interior huelen a pestilencia y fetidez. Al respecto, una vecina del sector, María Eugenia Mejía González, señaló que «es insoportable porque no podemos almorzar. Tengo gente, mi nieto, enfermo, discapacitado y con esos olores, y yo pienso que en el futuro le hará mal; y yo, que soy de la tercera edad, también; la ropa se nos pasa a los olores; no podemos almorzar tranquilos; tengo que gastar mucha plata en insumos para el olor, me duran un ratito no más; tenemos que botar el agua de la lavadora a la calle y le destruimos la entrada a la tapa, afectando con los olores a la vecina de la esquina. Los camiones limpia-fosas tampoco quieren venir porque no pueden entrar, y son $70.000 cada vez que limpian, en una sola semana se lleva pues todo está colapsado ya».

«NO QUIERO PELEAR»

Durante la reunión que los vecinos sostuvieron con las autoridades la tarde de este lunes, cita en la que hubo reclamos y algunos roces entre los participantes, al cierre de la misma fue la alcaldesa Carmen Castillo quien se comprometió con los vecinos a cumplir de manera diligente con los trabajos en proceso.

«Vamos a buscar soluciones, que los compromisos son ahora los que les interesa, porque no les importa, tal como decía la vecina, cómo se soluciona, pero lo tenemos que solucionar. Pero también hay que solucionarlo con responsabilidad, aquí la idea es que tengan la mejor posibilidad de acceder a las cosas con el mejor asfaltado, eso es lo que nosotros tenemos que asegurar, por lo tanto, el compromiso es no perder el tiempo, pero sí cumplir con los plazos, o sea, realmente en eso vamos a ir dándoles a conocer la información que tengamos (…) Aquí no es la idea pelear entre nosotros, la idea es unirnos y sacar adelante la mejor respuesta de lo que queremos nosotros, estoy comprometida, no voy a pelear, y mire, escúcheme, si estuviéramos peleando estaríamos perdiendo todo, aquí no hay que pelear porque perdemos el tiempo enormemente (…). Lo que nosotros queremos aquí son soluciones. Es lo primero que ustedes dijeron. Vamos a tener soluciones y eso se los doy por escrito si quieren compromiso. Ese es mi compromiso», comentó la alcaldesa Carmen Castillo a los vecinos durante la reunión en La Troya.

Roberto González Short