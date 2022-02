Vialidad y constructora sin concretar asfaltado en calles de La Troya

Empresario responsabiliza a Patricia Teran, jefa de Vialidad:

Encargado de la empresa apunta directamente a la jefa de Vialidad. Autoridad del MOP sostiene que la empresa no reúne calidad en pruebas de laboratorio. Empresario reclama que estas trabas le cuestan mucho dinero a la constructora.

Continuando con las reacciones encontradas tras la acalorada reunión sostenida este lunes por vecinos de La Troya y autoridades locales, hoy compartimos con nuestros lectores declaraciones de Cristian Flores, administrador de la obra Alcantarillado La Troya, de la empresa Felipe de Paz, en relación a las reiteradas postergaciones por parte de la entidad ejecutora, en este caso el Municipio y Vialidad.

CULPAN A VIALIDAD

Según Flores, el problema más grande que ellos como empresa encargada de instalar el alcantarillado en ese sector han enfrentado, ha sido la titular de Vialidad, Patricia Teran, funcionaria que desmintió este lunes de manera pública y tajante las afirmaciones de Flores.

«En primera instancia la programación implicaba hacerlo (pavimentar) en el mes de diciembre y debido a tramitación administrativa y gestiones un poco burocráticas, intervino en este proceso de la Dirección de Vialidad. Técnicamente nosotros dentro de lo contractual, este contrato es municipal, con financiamiento del Gobierno Regional, nosotros no tenemos nada que ver directamente con Vialidad, aunque aceptamos digamos que Vialidad son los dueños de casa, por así decirlo, y ellos han intervenido un poco el sistema burocrático, han puesto trabas más que soluciones. Les hemos intentado dar soluciones a Vialidad en las tomas de ensayos de laboratorio y en reiteradas ocasiones no han sido presenciada, salvo una ocasión que fue presenciada por el personal de Vialidad, dio la muestra de laboratorio, sin embargo, de parte de la directora provincial fueron rechazadas posteriormente, y le hemos insistido que vengan a la toma de laboratorio en reiterados correos electrónicos a través de la Inspección Municipal, pero no hemos tenido respuesta. De hecho, hoy día mismo volvimos a reiterar una nueva toma para el día de mañana y recién para mandar a la misma persona que enviaron hace tres semanas atrás a presenciar la muestra, pero no hay solución. Considerar que estos son los primeros 1.500 metros cuadrados que pretendemos asfaltar de un total de casi 6.000 metros cuadrados, y todavía no tenemos claridad. ¿Cómo es que Vialidad quiere que se haga este proceso administrativo?, entonces le ha tirado la pelota al Municipio, tampoco a través de la Inspección a dar una respuesta clara en cómo es que quieren este proceso para poder asfaltar. Hay que considerar que la empresa Felipe de Paz llevamos muchos años haciendo caminos, somos expertos en hacer caminos. Hemos cumplido con toda la normativa que nos exige, pero lamentablemente nos vemos entrampados con una cuestión burocrática que estamos incluso de muy buena fe, esperando correos electrónicos y respuestas de Vialidad y del Municipio, en donde digan cuál es el proceso que necesitan para poder hacerlo, más allá del malestar que es real, de los vecinos», comentó Flores.

– ¿Esta situación con Vialidad le representa pérdidas económicas a la empresa?

– Hoy tengo personal paralizado. El viernes pasado que teníamos todo programado para asfaltar, tenía los camiones para asfaltar afuera de la obra y tengo que pagar salarios, tengo que pagar gastos generales, tengo que pagar además la inseguridad que tienen los vecinos con la calle abierta esperando a poder recibir asfalto, y que eso me da pie para poder abrir otras zonas, porque tampoco hemos querido ser irresponsables y abrir todos los caminos que se necesitan asfaltar, porque si no quedaría un caos vial tremendo, y hoy estamos, todavía seguimos a la espera.

– ¿Qué les dices entonces a los vecinos?

– Esperamos que ojala que con esta convocatoria del lunes todo mejore, que de alguna manera doy gracias también a los vecinos, la paciencia que han tenido, gracias también a los dirigentes que han tenido la voluntad de poder manifestar de esta manera, pero créame que hemos intentado buscar todos los caminos administrativos, conversaciones posibles para encontrar una solución rápida y hasta el momento no se ha logrado.

DE POCAS PALABRAS

Diario El Trabajo buscó la manera de contactar a Patricia Teran, jefa provincial de Vialidad, a quien la empresa señala como principal responsable en el retraso de los trabajos, pero simplemente no respondió a nuestros llamados. Aún así el Municipio hizo pública sus declaraciones en torno al tema en desarrollo y que dicen relación con los retrasos en las obras de asfaltado y alcantarillado en La Troya.

«Entiendo que las demoras generen incomodidades en toda la comunidad, en los que viven en La Troya, en los que pasan, pero para nosotros como Ministerio de Obras Públicas es fundamental que la base que va a recibir la capa de rodado, que es el asfalto, tenga la compactación suficiente para que no se hunda. Entonces si la empresa no está trabajando bien y los porcentajes que hemos constatado, de acuerdo a las pruebas de laboratorio, no dan, tienen que volver a compactar», indicó Teran.

Roberto González Short