A pedido del público mañana se presenta ‘Censura Previa’ en céntrico bar

50A pedido del público, mañana sábado 04 de marzo se presenta en un céntrico bar, el legendario conjunto musical sanfelipeño ‘Censura Previa’, agrupación que sonó bastante en las emisoras en la década de los 80’.

La información la dio a conocer Marcelo Segovia, integrante del grupo, señalando que el evento se realizará a petición del público. «Muchos saben que nosotros nos juntamos igual que cometa ‘Halley’, cada cinco, diez años más o menos, y este año tocó que nos juntamos, tuvimos una presentación en un local, un bar bien conocido, y nos fue demasiado bien. La verdad que nunca esperamos la recepción del público, fue una noche mágica, la verdad muy emocionante, incluso mucha gente que no alcanzó a ir, que estaban de vacaciones o diversos motivos, por eso pensamos hacer una nueva tocata, dijimos nosotros, y va a ser este sábado 4 de marzo en este mismo local. Quería hacer un llamado a la gente que no pudo ir o a la misma que nos preguntó cuándo vamos a tocar de nuevo, esa sería la oportunidad, porque después van a pasar varios añitos para que nos juntemos los originales a recordar esta época mágica de los 80″, dice.

Comenta Segovia que es un tributo lo que están realizando en estos momentos al rock latino. «Vamos por Charly García, hay grupos chilenos emblemáticos, unos que no fueron tan conocidos, por supuesto el tema de nosotros ‘Devoradora de Corazones’, y además que en ese momento era una sorpresa, ya no es sorpresa, unos temas que van a ser interpretados por nuestros hijos, los hijos de Censura Previa, los originales, que fue una sorpresa muy bonita, y bueno ahora ya no es sorpresa, la puedo decir, hay un espacio de nuestro show que va a estar acompañado por nuestros hijos», señala.

– La invitación es para este día sábado, ¿en el Bar Brava de Freire con Traslaviña?

– Exactamente, en el bar Brava, tipo 22:30 horas. Mira, la última vez se hizo chico el bar, así es que esperamos que tenga una buena concurrencia. Como te digo esa vez era ver al San Felipe antiguo, ochentero, muchas caras que no se veían hace tiempo; se cantó, bailó, se disfrutó, y no es porque lo digamos nosotros, la gente lo pasó muy bien y para nosotros fue muy emocionante, porque fue un reencuentro. Yo tengo mi grupo, Lucho Pino tiene otro, pero es increíble lo que pasa con Censura Previa, más que el grupo es el recuerdo, es volver a esa época. Incluso hicieron mesas con los del liceo, otro grupo de Las Carmelitas, otro del Abdón Cifuentes pa´ recordar, eso es volver a nuestra juventud.

– ¿Cómo nace el tema ‘Devoradora de Corazones’?

– Mira, ‘Devoradora de Corazones’, en todo caso después igual grabamos más temas que no fueron tan conocidos porque…

– ¿No eran tan ‘orejas’ a lo mejor?

– No, yo creo que eran mejor, mucho mejor, pero fue a posterior, fue en los años ’90, había pasado el boom del Rock Latino. Antes de ese tema tuvimos uno que fue muy bueno, pero nunca fue grabado profesionalmente: ‘No quiero más guerra’, pero muy en la onda Prisioneros, y cuando nos llamaron de Televisión Nacional estamos jodidos, nos pidieron la letra, no podíamos hacer algo tan contestatario, en ese tiempo era la dictadura. Había un tema lento que tenía Lucho (Pino), empieza como lento y lo modificamos y lo tiramos, ‘pucha’ no se fue el tema tan bueno pero fue justo en una época, en el momento preciso, como se dice, y resultó lo que resultó; de hecho, Kako Rosinelli, ella nos conocía antes de llegar a San Felipe, venía de Santiago, escuchó el tema en radio Galaxia.

– ¿Cómo surge, es una creación de quién?

– De ‘Lucho’ Pino.

– Él escribe una canción.

– Claro, era romántica, era lenta, él tenía un bosquejo, era lento.

– ¿No es basada en una historia real?

– Mmm, yo creo que siempre en las canciones hay algo de real, a lo mejor no personalmente, de todas maneras yo creo que se sacan vivencias, así surge y fue un éxito. Mira, hasta el día de hoy nos recuerdan, posteriormente nosotros grabamos el tema, lo presentábamos en el único bar que había música en vivo en esos tiempos, que era ‘El Bartolo’, ya no existe, y la gente nos seguía pidiendo ‘Devoradora de Corazones’.

– ¿Cuántas veces la han cantado en un concierto?

– Dos veces, como mucho. Lo que sí empezamos en un tiempo a hacer unas versiones diferentes, pero después volvimos a la original. De hecho ‘Lucho’ Pino en su grupo actual, él la sigue presentando, porque lo vi en una presentación de él con una versión diferente, más moderna. Está la idea, ahora como están los medios de volver a hacer una versión.

– ¿Más remasterizada?

– Claro, mejor sonido y a lo mejor retomar algunos temas que tenemos grabados y volver a grabarlos nuevamente, porque mira, nos hemos juntado como cuatro veces desde que se terminó el grupo, en presentaciones masivas, pero esta última fue muy mágica, que yo creo que nos hizo pensar o replantear volver a lo mejor a hacer algo; no decir que vamos a estar constantemente, pero dejar algo plasmado, a lo mejor hacer una grabación más moderna, que se pueda volver a tocar en la radio.

– Reiteramos la invitación.

– Hago un llamado para todos los ochenteros y los hijos de los ochenteros, ¿por qué no?, a toda la familia aconcagüina para este sábado a las 22:30 horas, en Bar Brava, a recordar toda esa música rock latino con Censura Previa, también por supuesto Devoradora y algunas sorpresitas que van a estar por ahí.